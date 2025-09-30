Logiciels de gestion d'entreprise pour une organisation agile

Note de l’éditeur :

Vous le savez peut-être déjà, mais Slack fait désormais partie de Salesforce. Cela signifie que certaines des informations ci-dessous ne sont plus à jour, mais nous souhaitons les conserver, notamment pour en garder la trace. Reportez-vous à l’annonce officielle pour en savoir plus sur l’achat de Slack par Salesforce. Le monde du travail évolue à une vitesse vertigineuse. La plupart des solutions actuelles destinées aux entreprises sont axées sur des outils ou des services pour les aider à conserver leur agilité ; mais peut-être que les solutions optimales améliorent plutôt la coordination générale des collaborateurs.

De plus en plus de salariés expriment leur désir de faire partie d’une mission globale. Les entreprises devront donc donner la priorité aux mesures qui favorisent la transparence, renforcent le soutien aux collaborateurs et clarifient les communications. Voici plusieurs solutions que les entreprises peuvent mettre en place (ou compléter) pour créer un environnement professionnel innovant et flexible.

1. Maintenir un système de gestion des connaissances réactif

Pour se sentir réellement en adéquation et impliqués dans les activités de leur entreprise, les collaborateurs doivent être en capacité de prendre des décisions immédiates. Cette responsabilisation peut aussi influer sur la réussite commerciale générale de l’entreprise : selon une étude menée par Gallup Press, les entreprises agiles qui autonomisent leurs salariés présentent une hausse de 50 % de la fidélité de leurs clients par rapport à celles n’ayant pas mis en place de telles mesures.

Les collaborateurs ne sont pas réellement autonomes s’ils n’ont pas accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Cela inclut aussi bien les connaissances explicites (dans les wikis sur le cloud, les bases de données sur l’intranet et les formations des salariés) que les connaissances tacites (c’est-à-dire l’expertise de chacun).

Un système de gestion des connaissances clair est indispensable pour garantir la mise à disposition des ressources dont les collaborateurs ont besoin pour faire leur travail le plus efficacement possible. Sélectionner, créer, partager et compléter une solution adéquate de regroupement des connaissances peut augmenter considérablement la productivité des collaborateurs, ce qui se traduit par de meilleurs résultats commerciaux : la Technology Services Industry Association (TSIA) indique en effet que 73 % des entreprises estiment qu’une bonne gestion des connaissances avait stimulé la productivité de tous leurs collaborateurs d’au moins 20 %, voire de plus de 50 % pour certains.

L’enquête a également dévoilé qu’un quart des entreprises où les salariés accédaient à davantage d’informations avaient mis en place un processus de regroupement des connaissances tacites, par exemple en définissant des bonnes pratiques, alors que de telles mesures n’avaient été prises que dans 8 % des entreprises où les collaborateurs étaient peu satisfaits des systèmes de partage des connaissances. Les entreprises doivent envisager d’investir dans des solutions capables de créer un environnement où les salariés comme les dirigeants désirent transmettre régulièrement leur expertise, et où il ne sert à rien de faire de la rétention de connaissances.

2. Offrir un kit d’outils de communication simple et intuitif

76 % des collaborateurs interrogés dans le cadre de l’étude « Future of Work » menée par Slack en 2018 espéraient l’arrivée prochaine de nouveaux outils de communication plus performants. En conclusion, si les outils de communication, les plateformes de collaboration et les solutions de gestion de projet qu’utilisent actuellement vos collaborateurs sont isolés, peu pratiques et sources de distractions, il vaut peut-être mieux en changer.

Pour les communications internes, favorisez des solutions d’entreprise simples, personnalisables, qui suivent l’évolution de votre équipe et qui ne débordent pas sur les flux de travail propres à chacun.

3. Définir un système de réception des commentaires performant

Une étude menée par Gallup sur la sécurité psychologique au travail a démontré que seuls 30 % des salariés américains pensent que leur avis compte au sein de leur entreprise. En outre, un rapport de Salesforce a indiqué que les salariés se sentant écoutés au travail sont près de cinq fois plus enclins à penser qu’ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes.

Pour favoriser la coordination des collaborateurs, les entreprises doivent mettre à la disposition des décisionnaires une ligne directe où transmettre leurs commentaires, qui seront intégrés au fonctionnement de l’entreprise afin d’améliorer l’implication et la productivité de tous.

La manière dont vous mettez en place un tel système de collecte des retours dépend de la méthode de travail de vos collaborateurs. L’application de photographie et communauté de créateurs VSCO, par exemple, demande l’avis de chacun sur trois ou quatre sujets par semaine en organisant des groupes de travail, en partageant des questionnaires ou en lançant des discussions individuelles. Atlassian a quant à lui remporté plusieurs récompenses avec sa MoodApp innovante installée sur des tablettes à la sortie des bureaux, qui permet aux salariés de donner leur avis en quelques secondes.

4. Investir dans une gestion efficace des ressources humaines et des talents

Pour garantir la coordination des collaborateurs et renforcer les liens du public avec votre marque, vous pouvez aussi avoir recours à des solutions professionnelles de gestion des ressources humaines qui favorisent les communications transparentes et accessibles avec les services responsables de l’acquisition de talents et de la culture d’entreprise, du processus d’embauche à l’entretien de fin de contrat. Au vu des transformations fondées sur les compétences que les entreprises devront entreprendre dans les prochaines années à mesure que l’automatisation se répand, les solutions privilégiant une stratégie de gestion des talents saine et concurrentielle sont indispensables.

« Il est inconcevable de penser attirer les meilleurs profils en se contentant d’entretenir une relation standard et identique avec l’ensemble des candidats », déclare Will Bronaugh, directeur senior du recrutement chez DocuSign. « Les embauches dépendent de plus en plus des liens créés entre l’entreprise et le candidat : plus la relation établie est personnelle et unique, et plus les outils que vous utilisez à ces fins sont performants, plus vous aurez de chances de recruter la bonne personne. »

Des solutions d’entreprise qui privilégient les personnes par rapport à la technologie

Optez pour des logiciels d’entreprise et des services qui vous aideront à répondre aux difficultés précises signalées par vos collaborateurs, et n’investissez pas dans des solutions globales qui prétendent balayer l’ensemble de vos problèmes d’un revers de la main. Si vous prenez la peine d’écouter vos collaborateurs et de donner la priorité à leurs besoins, puis consacrez le temps et l’énergie nécessaires à trouver des solutions d’entreprises spécialisées pour les résoudre, votre entreprise en tirera des bénéfices importants et se développera à long terme.