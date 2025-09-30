Soluciones empresariales para el lugar de trabajo del mañana

Nota del editor:

Quizá ya sabes que Slack ahora forma parte de Salesforce. Esto significa que algunos detalles de los que aparecen a continuación están desactualizados, pero hemos querido mantenerlos de esta manera para que exista un contexto histórico y por otros buenos motivos. Para obtener más información sobre la adquisición de Slack por parte de Salesforce, puedes leer el comunicado oficial. El mundo laboral está cambiando y rápido. Y aunque el software empresarial de hoy en día se centra en poner herramientas o servicios a disposición de las organizaciones para mejorar su agilidad, las opciones más valiosas podrían depender en realidad de mejorar la adaptación general de los trabajadores.

Cada vez más, los trabajadores desean formar parte de un plan mayor. Por tanto, las áreas clave en las que las empresas deberán centrarse son las que abogan por la mejoría de la transparencia, la ayuda a los empleados y la claridad a la hora de comunicarse. Comentaremos algunas soluciones informáticas empresariales que las empresas pueden implementar o reforzar para que el lugar de trabajo siga siendo innovador y flexible.

1. Cultivar un sistema de gestión del conocimiento con capacidad de respuesta

Para despertar un auténtico sentimiento de adaptación y compromiso, los empleados deben sentirse capacitados para tomar decisiones en el momento. Este tipo de empoderamiento puede traducirse en un negocio que, en general, va bien. Según un estudio de Gallup Press, las empresas que empoderan a sus empleados experimentan una fidelidad de los clientes un 50 % mayor que las que no lo hacen.

Los empleados no tendrán la capacidad de tomar decisiones hasta que no tengan acceso a toda la información necesaria. Eso incluye tanto el conocimiento explícito (que se almacena en la nube, en bases de datos de internet y se conoce durante la formación) como el conocimiento tácito (el adquirido por experiencia).

Un sistema de gestión del conocimiento bien definido resulta vital para que los empleados cuenten con los recursos necesarios para realizar las tareas que les competen de la manera más eficiente posible. Elegir, crear, difundir y reforzar las soluciones informáticas de conocimientos adecuadas puede tener un enorme impacto en la eficacia de los empleados, y esa eficacia se corresponde con el éxito de la empresa: según Technology Services Industry Association (TSIA), el 73 % de las empresas calculan que la gestión efectiva de los conocimientos impulsa la productividad de los empleados desde un 20 % a más de un 50 %.

La encuesta también indica que una cuarta parte de las empresas cuyos empleados disfrutaban de una gran cantidad de información compartida disponían de un proceso formal para adquirir conocimientos tácitos (como establecer los procesos recomendados) en comparación con solo el 8 % de aquellas en las que el personal valoraba de forma negativa el intercambio de información. Replantéate la posibilidad de invertir en un sistema de gestión empresarial y soluciones que fomenten una cultura en la que tanto empleados como directivos quieran compartir lo que saben con asiduidad (y en la que la acumulación de esos conocimientos no impida progresar).

2. Proporcionar un conjunto de herramientas de comunicación fluido y racionalizado

De los trabajadores encuestados para el estudio de 2018 de Slack, Future of Work, el 76 % afirmó que esperaban más y mejores herramientas de comunicación disponibles en un futuro. Por lo que, si las herramientas de comunicación, las plataformas de colaboración y las soluciones informáticas de gestión de proyectos que utilizan tus empleados están desconectadas, no funcionan bien o generan demasiadas distracciones, quizá sea el momento de replantear la situación.

Intenta ofrecer soluciones informáticas empresariales para la comunicación entre empleados que sean simples y personalizables, que crezcan a medida que lo hacen tus equipos y que no interfieran en los flujos personales de trabajo de cada empleado.

3. Establecer un sistema de sugerencias sólido

Un estudio de Gallup sobre la “seguridad psicológica” en el trabajo reveló que solo el 30 % de los trabajadores estadounidenses sienten que sus opiniones importan. Es más, un informe de Salesforce concluyó que los empleados que creen que se les escucha tienen casi cinco veces más probabilidades de sentirse capacitados para rendir al máximo.

Para que el personal se adapte aún más, las empresas deben proporcionar en su sistema de gestión empresarial una línea directa a los responsables de la toma de decisiones para ofrecer sugerencias. Estos responsables deben aportar sus comentarios tal y como la organización indica para fomentar el máximo rendimiento y la adaptación de los empleados.

El modo en que se implemente el sistema de sugerencias o las soluciones informáticas necesarias dependerá de cómo trabaje el personal. La aplicación fotográfica y la comunidad creativa VSCO, por ejemplo, solicita comentarios sobre tres o cuatro temas a la semana mediante grupos de discusión, encuestas o conversaciones personales. Atlassian ha ganado premios por su innovadora MoodApp, que se instala en las tabletas de la salida de las oficinas para que los empleados puedan fichar sin tener que detenerse.

4. Invertir en recursos humanos eficaces y la gestión del talento

Otro modo de afianzar la adaptación del personal y la afinidad externa con la marca es utilizar soluciones informáticas empresariales para recursos humanos que promuevan la transparencia y una comunicación sencilla con los equipos de captación de talentos y cultura, desde el proceso de contratación a la entrevista de salida. Si tenemos en cuenta las transformaciones basadas en las habilidades que las empresas sufrirán en los próximos años a medida que la automatización gana terreno, no pueden faltar soluciones de software empresarial que faciliten una estrategia de gestión de talentos sana y competitiva.

“Ya no se puede tener una relación de uno a muchos y esperar conseguir los mejores talentos”, afirma Will Bronaugh, director ejecutivo de captación de talento en DocuSign. “La contratación de personal se basa cada vez más en las relaciones, por lo que cuanto más de tú a tú sea una relación con cada candidato, habrá más posibilidades de que salga bien”. Y cuanto más efectiva sea la solución de software que haga fácil esa relación, “mejor irá todo”.

Las soluciones informáticas empresariales deben centrarse en las personas, no en la tecnología

Quédate con herramientas y servicios que te ayuden a resolver problemas concretos de tus empleados y evita invertir en soluciones demasiado generales que afirman acabar con todos tus problemas de un plumazo. Si escuchas con atención a tu personal y les das prioridad, invertir en tiempo y energías para seleccionar soluciones informáticas empresariales especializadas te aportará beneficios e impulsará el crecimiento de tu organización a largo plazo.