Qu’est-ce que la communication diagonale ?

La communication professionnelle comprend tous les types d’échanges et de partage d’informations entre collègues. Vous maîtrisez sans doute déjà le principe de la communication verticale, qui circule de haut en bas entre les différents niveaux hiérarchiques d’une entreprise. Quant à la communication horizontale, elle se produit entre salariés de même niveau, qu’ils appartiennent ou non aux mêmes services. Mais peut-être ne connaissez-vous pas la communication diagonale, qui implique des personnes de différentes équipes et occupant divers postes, et qui peut accroître la productivité de votre entreprise.

Les avantages de la communication diagonale

La communication diagonale est une sorte de compromis entre la communication verticale et la communication horizontale. Elle consiste en un dialogue direct entre des collaborateurs de niveaux différents qui ne font pas partie de la même chaîne hiérarchique. Par exemple, un développeur de logiciels peut collaborer avec un responsable marketing pour mieux comprendre les besoins et le positionnement des produits.

La communication diagonale offre un certain nombre d’avantages aux entreprises et aux équipes. En voici quelques-uns.

Collaboration

De nos jours, l’efficacité de l’entreprise repose de plus en plus sur sa culture interne. Et la collaboration en est le maître mot. Les différents services de l’entreprise étaient autrefois rigoureusement cloisonnés, ce qui affectait la fluidité des opérations et la communication. Cette époque est désormais révolue. La collaboration entre services est devenue essentielle à la réussite. Peut-être y travaillez-vous déjà par le biais d’une communication horizontale, en encourageant les collaborateurs à échanger avec leurs collègues d’autres services. Mais la communication diagonale porte la collaboration à un niveau supérieur, ce qui permet aux salariés de chercher des réponses directement auprès des bonnes personnes.

Changements de hiérarchie au sein des projets ou des groupes de travail

Non seulement les entreprises performantes décloisonnent les services, mais elles font également tomber les barrières hiérarchiques. Ce procédé contribue à augmenter la satisfaction des collaborateurs, car ils se sentent plus impliqués dans leur travail. Oui, il doit y avoir un responsable à chaque niveau. Mais l’équipe de direction ne doit pas être inaccessible.

Pour en revenir à l’exemple précédent, un développeur de logiciels qui suivrait un processus hiérarchique strict s’adresserait premièrement à son responsable. Ce dernier contacterait ensuite le responsable de même niveau au service marketing, lequel devrait peut-être transmettre les questions à son supérieur. Finalement, les informations seraient transmises au développeur, qui aurait sans doute mis le projet en attente entretemps. Dans cette situation, les questions et les réponses doivent être filtrées par un intermédiaire. La communication diagonale fait abstraction de la hiérarchie et permet aux individus de communiquer directement selon leurs besoins.

Efficacité

Comme le montre notre exemple, la communication verticale et horizontale n’est pas toujours la plus efficace. La communication diagonale accroît l’efficacité en supprimant les barrières structurelles qui peuvent entraver l’avancée d’un projet. Plus précise, elle élimine le risque que des messages relayés entre plusieurs protagonistes finissent par être mal interprétés.

Rapidité

Pourquoi passer par plusieurs personnes pour obtenir des réponses ? S’il a une question, un salarié peut s’adresser directement à la personne qui détient la réponse. Plus besoin de perdre son temps à attendre que la communication soit filtrée à travers de multiples canaux (et que les informations transitent d’une personne à une autre).

Optimisation du travail d’équipe

Lorsque des salariés collaborent entre plusieurs services, ils peuvent hésiter à soumettre leurs idées s’ils ne comprennent pas parfaitement la portée du projet ou s’ils ne connaissent pas toutes les parties prenantes. Les échanges avec les responsables renforcent la confiance et les liens, permettant aux salariés de participer pleinement et de poser des questions pertinentes.

Les défis de la communication diagonale

Bien sûr, la communication diagonale n’est pas sans inconvénients. Tenez compte de ses écueils potentiels et établissez un plan pour les éviter.

La communication diagonale contourne la chaîne hiérarchique

S’il peut être utile pour les collaborateurs de faire remonter leurs questions directement à la bonne personne, leurs superviseurs directs ne doivent pas être écartés du processus. La communication diagonale est plus efficace lorsque les personnes impliquées dans la conversation tiennent leurs responsables au courant.

La communication diagonale favorise les mises à l’écart de personnes

La plupart des projets impliquent de multiples collaborateurs et parties prenantes. La communication diagonale peut mettre à l’écart certaines personnes, les amenant à se sentir moins impliquées et à ne pas savoir quelle direction prendre. Veillez à récapituler toutes les décisions et à les communiquer à tous ceux qui pourraient être concernés.

La communication diagonale peut être source d’inefficacité

Chaque service a tendance à utiliser son propre jargon, sa propre culture et ses propres règles de communication non écrites. La communication diagonale vous impose de faire preuve de clarté, d’aller droit au but et d’éviter de faire des suppositions. À l’inverse, les défauts de communication nuisent à la productivité et engendrent une perte de temps.

La communication diagonale peut provoquer des malentendus

Une communication diagonale inadéquate peut provoquer des malentendus. Afin de réduire ce risque, les deux parties doivent recourir à des techniques d’écoute active, consistant par exemple à résumer les arguments de l’autre et à poser des questions pour clarifier. À la fin de la discussion, récapitulez et confirmez les décisions ou les mesures à prendre.

Cas d’utilisation de la communication diagonale

La communication diagonale intervient généralement dans le cadre d’une collaboration transverse (un collaborateur d’un service en contact direct avec un responsable d’un autre service, etc.). Par exemple, la création d’un jeu vidéo mobilise des designers, des scénaristes, des artistes et des programmeurs. Mais elle implique également des responsables du budget, des commerciaux et des éditeurs.

Tout le monde doit être sur la même longueur d’onde pour créer un jeu cohérent, soigneusement conçu et exécuté, qui respecte le budget et répond aux attentes. Un scénariste peut vouloir vérifier auprès du directeur ou de la directrice artistique que la voix d’un personnage correspond à son apparence. Un designer peut travailler en étroite collaboration avec un directeur afin de s’assurer que les fonds sont suffisants pour donner vie au concept. Ou un membre du service marketing peut discuter avec le designer principal de l’image de marque à donner au jeu ou de la création d’une fonctionnalité de vente incitative.

Comment améliorer la communication diagonale

Du fait des nombreuses variables impliquées, la communication diagonale peut s’avérer complexe. Chaque décision affecte le projet dans son ensemble. Une fois que les responsables produit et financier se sont mis d’accord sur la portée du jeu, les scénaristes, les artistes et les développeurs doivent en être informés.

La transparence est indispensable pour améliorer la communication diagonale. Dans la mesure du possible, utilisez des canaux qui laissent une trace écrite permanente, consultable par toutes les personnes concernées. Vous pouvez regrouper toutes les informations à l’aide d’une plateforme de communication telle que Slack, en créant différents canaux pour divers projets. Par ailleurs, Slack s’intègre pleinement à un large éventail d’outils de collaboration, vous permettant de combiner toutes vos solutions, de la messagerie électronique aux applications de gestion de projet. Il vous suffit ensuite d’ajouter les parties prenantes concernées à chaque canal, et chacune peut collaborer de la manière qui lui convient, y compris en diagonale. Grâce à ces traces écrites consultables par tous, les décisions sont documentées et personne ne risque d’être mis à l’écart.

Trouver la bonne combinaison

Le maintien d’un dialogue clair et transparent assorti de traces écrites facilement accessibles constitue la clé d’une communication diagonale réussie. L’utilisation d’un outil tel que Slack, basé sur la transparence et l’efficacité multicanale, permet de tirer le meilleur parti de la communication diagonale, préservant la performance, la productivité et la confiance des parties prenantes.