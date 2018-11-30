Engagement au travail : optez pour des applications

Si on entend souvent parler de « l’engagement au travail » de nos jours, c’est parce que ce paramètre est crucial pour évaluer la santé d’une entreprise. Votre équipe est-elle impliquée dans sa mission ? Les salariés apprécient-ils leur travail ? Sont-ils investis dans la réussite de l’entreprise ? Il est important de se poser ces questions, surtout à l’heure où la technologie transforme les lieux et les méthodes de travail.

Dans notre récente étude « Future of Work » (« L’avenir du travail »), nous nous sommes demandé si les salariés se sentaient concernés par leur travail. Cette enquête a révélé que presque tous (91 %) aimeraient avoir des relations plus étroites avec leurs collègues de bureau, et 85 % d’entre eux souhaiteraient pouvoir interagir davantage avec leurs collègues en télétravail. En outre, la plupart des salariés aimeraient plus de transparence au travail : 80 % veulent en savoir plus sur les processus décisionnels de l’entreprise et 87 % aimeraient travailler pour des entreprises plus transparentes à l’avenir. Enfin, près d’un quart des participants (24 %) ne sont pas satisfaits de la façon dont leur entreprise communique.

Heureusement, il existe des applications pour vous aider à améliorer l’engagement au travail. Certaines vous permettent de créer des sondages pour découvrir les points positifs (et négatifs) de l’entreprise grâce aux retours en direct des salariés. D’autres contribuent à promouvoir une culture d’entreprise inclusive en offrant un espace où chacun peut communiquer librement et avec sincérité. Mais surtout, toutes ces applications aident à créer un lieu de travail numérique plus convivial, qui contribue à terme à améliorer les performances de l’équipe.

TINYpulse : contrôlez rapidement l’engagement au travail

La plupart des entreprises connaissent bien les enquêtes de type « pulse check », qui permettent à la direction d’en savoir plus sur le ressenti de ses salariés vis-à-vis des charges de travail, des niveaux de stress et de la culture d’entreprise. Elles sont incroyablement utiles pour maintenir l’engagement au travail, et TINYpulse est l’un des pionniers dans cette catégorie de solutions. Ce logiciel comprend également la célèbre fonction Cheers for Peers, qui permet aux membres d’une même équipe de fêter leurs réussites dans un espace de travail numérique moderne prévu à cet effet.

Qualtrics : suivez le niveau de satisfaction des collaborateurs

Difficile de trouver mieux que le moteur d’analyse de pointe de Qualtrics pour mesurer la satisfaction au travail. Non seulement l’application peut s’intégrer aux plateformes de collaboration de bureau pour envoyer facilement des sondages aux salariés et recevoir des réponses, mais elle permet également d’identifier et d’organiser les principaux vecteurs de l’engagement au travail grâce à sa technologie d’intelligence prédictive. Les données collectées par l’application peuvent être partagées au sein de l’entreprise, ce qui assure une meilleure transparence et permet à tous les membres de votre équipe de jouer un rôle plus actif dans la définition de la culture d’entreprise.

Culture Amp : collectez des données précises sur la motivation des salariés

Culture Amp est l’application qu’il vous faut pour savoir précisément ce que ressent votre équipe et connaître sa perception de l’engagement au travail. Cette plateforme puissante de commentaires et d’analyses a été développée par une équipe de scientifiques des données et de psychologues organisationnels. Elle offre donc des informations très détaillées sur ce que vous pourriez faire différemment et sur la manière de procéder pour y parvenir. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, Culture Amp s’appuie sur l’apprentissage automatique afin de s’améliorer en permanence. Ses rapports Text Analytics offrent des informations tirées de vos propres données ainsi que des données de plus de 1 400 entreprises également abonnées à l’application.

Hyphen : analysez les résultats des enquêtes sur l’engagement au travail

À quoi bon effectuer des enquêtes dans les entreprises si personne n’analyse les résultats pour proposer de réels changements ? Hyphen va plus loin dans le processus de sondage en vous offrant des résultats exploitables à partir des données pour vous aider à définir vos objectifs, à lancer des initiatives et à suivre leur évolution de A à Z. Grâce à des enquêtes sur les phases d’évolution des salariés, à des sondages ponctuels et à la remontée des avis, toute votre équipe dispose d’un flux continu d’informations utiles. De plus, le processus peut être facilement automatisé à l’aide du bot de la plateforme, Hyphy, une fois ce dernier intégré à votre outil de collaboration de bureau.

Bonusly : récompensez l’engagement au travail

En matière d’engagement au travail, vous pouvez féliciter et remercier autant que vous le souhaitez vos collaborateurs pour leur contribution, rien ne vaudra jamais une vraie récompense. Bonusly vous permet de montrer votre reconnaissance envers vos équipes non seulement avec des mots, mais aussi avec des points. Chaque salarié reçoit chaque mois un certain nombre de points qu’il peut attribuer à ses collègues pour exprimer sa gratitude. Lorsqu’ils ont accumulé suffisamment de points, les salariés peuvent les échanger contre des récompenses concrètes. Cartes-cadeaux de grandes marques, dons à des associations caritatives, ou même de l’argent : toutes les options sont détaillées dans le catalogue de Bonusly. Ce système booste le moral des équipes et permet aux responsables d’analyser les tendances pour voir dans quels domaines les équipes excellent, et pourquoi.

SurveyMonkey : créez des questionnaires sur mesure

Vous avez sans doute déjà entendu parler de SurveyMonkey. Cet outil permet de créer des questionnaires intuitifs et de les distribuer en un clin d’œil pour aider les équipes à se mettre d’accord sur tous les sujets, des stratégies d’entreprise annuelles aux événements informels au bureau. Facile à déployer sur plusieurs canaux et plateformes, SurveyMonkey est devenu un incontournable des applications d’engagement au travail. Ses modèles et ses thèmes visuels personnalisables permettent aux entreprises de créer des sondages à l’image de leur marque.

Officevibe : mesurez l’engagement de votre équipe

Les rapports interminables peuvent vite devenir indigestes. Voilà pourquoi les analyses d’Officevibe, qui font la part belle aux représentations visuelles, sont si utiles. Elles aident les responsables à comprendre facilement le niveau d’engagement au travail et de satisfaction de leur équipe, tout en suivant les tendances en fonction des spécificités des utilisateurs, comme leur salaire, leur date d’embauche ou leur département. Enfin, Leo, le bot Slack d’Officevibe, invite régulièrement les membres de l’équipe à donner leur avis et favorise une culture d’entreprise plus vivante en permettant aux collègues de se féliciter directement.

Les collaborateurs doivent savoir que leurs avis sont importants pour la direction. Il n’est donc pas suffisant d’envoyer des sondages une ou deux fois par an pour mesurer « l’engagement au travail ». L’évaluation du ressenti, de la productivité et des performances de votre équipe est un processus continu qui doit être une priorité. S’il ne fait aucun doute que vous devez prendre la température régulièrement, la fréquence idéale des enquêtes sur l’engagement au travail reste sujette à débat. Commencez par demander à vos salariés ce qu’ils préfèrent, puis adaptez vos méthodes en conséquence, en envoyant un sondage toutes les six semaines ou tous les six mois, selon leurs retours.

Il existe une multitude d’applications capables de collecter des commentaires exploitables et de fournir un espace dans lequel toute l’équipe peut communiquer, collaborer, et même plaisanter et apprendre à mieux se connaître. Tout cela permet d’améliorer considérablement la motivation et la satisfaction au travail.