Le transfert de gros fichiers volumineux peut rapidement devenir un casse-tête lors d’une journée de travail. En effet, de nombreux outils ne sont pas adaptés à l’envoi de fichiers lourds. Pour cette raison, trouver la meilleure solution pour envoyer les documents nécessaires à vos collaborateurs peut être inutilement chronophage. Découvrez comment Slack peut transformer une expérience complexe en un acte simple.

Quel outil utiliser pour l’envoi de fichiers volumineux ?

Lorsque vous avez besoin d’envoyer un fichier lourd à des destinataires, qu’il s’agisse de collaborateurs, de partenaires ou de clients, cela peut être une tâche fastidieuse. En effet, certains outils sont plus pertinents que d’autres pour une telle action.

Une boîte mail classique

De nombreux collaborateurs en entreprise utilisent quotidiennement une boîte mail. Cette dernière, pratique et facilement accessible, présente toutefois de sérieuses lacunes dans un contexte professionnel. En effet, dans le cas d’un transfert de fichier lourd, l’email s’avère incompatible avec votre besoin. La taille limite fixée par un tel outil peut ainsi parfois vous empêcher d’envoyer votre fichier.

Avec la boîte mail d’Apple, iCloud, la taille limite des messages entrants ou sortants est par exemple de 20 Mo. Dans le cas de Gmail, le service en ligne proposé par Google, les pièces jointes ne peuvent dépasser 25 Mo. Si vous devez envoyer des fichiers de 1Go, cela peut devenir rapidement problématique.

Un outil spécialisé dans le transfert de fichiers

Il existe aussi des plateformes en ligne dédiées au partage de fichiers volumineux avec vos collaborateurs. Toutefois, ces outils peuvent s’avérer coûteux pour un usage très limité. Bien qu’ils soient efficaces pour un transfert de fichiers volumineux, ils ne proposent que peu de fonctionnalités annexes réellement utiles pour votre entreprise.

Pour cette raison, le rapport coût-avantage de ces outils spécialisés en transfert de fichiers n’est pas forcément pertinent pour une entreprise.

Un outil de travail collaboratif

Enfin, il est aussi possible de mettre à profit une solution de travail collaboratif pour transférer des fichiers lourds. Slack par exemple est en mesure de vous aider à envoyer de tels fichiers simplement et rapidement.

Avec Slack, il est ainsi possible de réaliser le transfert gratuit de gros fichiers sans aucun problème.

De plus, cette plateforme propose un ensemble de fonctionnalités très pertinentes pour accélérer la croissance de votre entreprise en augmentant significativement la productivité des équipes.

Ce service en ligne vous permet en effet de bénéficier d’une messagerie professionnelle, de canaux spécialisés pour vos échanges, d’appels vidéo ou bien encore d’une sécurité à toute épreuve pour vos données d’entreprise.

Comment Slack peut aider à l’envoi de fichiers volumineux ?

Slack est un outil collaboratif sécurisé et complet, pensé pour faciliter le travail en équipe et accroître la productivité. Pour cette raison, il se présente comme un véritable Hub pour vos collaborateurs. Cet outil vous permet en effet de centraliser les différentes actions inhérentes au travail collaboratif.

Les conversations sont regroupées au même endroit via de nombreux canaux thématiques. Or, ces espaces privilégiés sont autant de lieux sécurisés et privés parfaitement adaptés au transfert de fichiers. De cette manière, chaque collaborateur peut à tout instant montrer et présenter des documents à ses collègues.

De plus, Slack permet de partager des fichiers en ajoutant du contexte et tous les détails pertinents. Les fichiers volumineux peuvent bien entendu bénéficier eux aussi de cette fluidité.

Les fichiers volumineux jusqu’à 1 Go peuvent ainsi être partagés gratuitement en quelques instants. La simplicité de la procédure est idéale pour gagner du temps et permet d’être accessible à tous. Par conséquent, nul besoin de posséder de solides compétences en informatique pour collaborer de manière fluide et augmenter sa productivité.

En outre, l’ensemble des fichiers transférés bénéficient de canaux assurant une sécurité optimale et respectant la confidentialité des données, et ce, sur l’ensemble des appareils que vous utilisez au quotidien.

Grâce aux nombreuses fonctionnalités intégrées à l’outil collaboratif, il devient simple et rapide de collaborer sur des fichiers de taille conséquente. S’ils contiennent des sections ou des éléments qui dépendent d’un autre service ou logiciel, l’ensemble des participants au canal peut échanger sur le sujet et améliorer le produit final via un partage de fichiers performant.

Comment partager des fichiers volumineux sur Slack ?

La priorité de Slack est de fluidifier le travail collaboratif. Pour cette raison, la centralisation et l’échange de documents sont au cœur de l’expérience. Ainsi, il est possible d’ajouter gratuitement des fichiers à votre espace de travail en quelques clics. En cas de besoin, l’outil vous offre même la possibilité de rechercher et partager des fichiers sur l’ensemble de la plateforme. L’information est ainsi facilement accessible, quel que soit le moment choisi ou l’appareil utilisé.

L’ajout de fichiers dans le cadre d’une conversion sur Slack peut être réalisé aussi bien sur smartphone que sur ordinateur. Si vous travaillez sur ordinateur par exemple, la procédure se décompose en trois étapes simples :

Glissez-déposez le ou les fichiers dans la zone de message du canal Slack ou cliquez sur l’icône « Plus » pour ajouter les fichiers que vous souhaitez envoyer ;

dans la zone de message du canal Slack ou cliquez sur l’icône « Plus » pour ajouter les fichiers que vous souhaitez envoyer ; Incluez quelques mots ou une image si nécessaire ;

ou une image si nécessaire ; Envoyez le message à votre destinataire.

Comme vous pouvez le constater, transmettre un fichier est très simple en faisant appel à Slack. En outre, qu’il s’agisse d’un fichier de taille réduite ou un fichier d’une taille jusqu’à 1Go, la procédure est la même. Vous ne perdez donc pas inutilement du temps à réduire vos pièces jointes ou à rechercher pendant de longues minutes une manière pour transmettre un document essentiel à vos collègues.

Si vous désirez transférer un fichier qui est déjà présent sur Slack ou sur une plateforme cloud externe, les manipulations nécessaires sont elles aussi réduites. La plateforme collaborative est donc un outil complet pensé et conçu pour répondre aux besoins des professionnels et faciliter leur quotidien. Avec elle, le transfert de fichiers n’est plus une difficulté, mais un acte anodin de votre quotidien qui accompagne votre productivité.