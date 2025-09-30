À de nombreux égards, la communication au travail est essentielle. Si vous n’êtes pas en mesure de communiquer efficacement avec vos collègues et responsables, il vous est pratiquement impossible d’acquérir de nouvelles compétences ou de rester utile à votre équipe. Au fil du temps, vous risquez de passer à côté de belles opportunités : promotion, augmentation, et même nouveau poste.

Les études le confirment. Elles montrent en effet que le manque de communication freine la réussite au travail. Noam Wasserman, professeur à l’école de management Harvard Business School, affirme dans son livre Les Dilemmes de fondateurs qu’environ 65 % des start-ups échouent à cause de conflits interpersonnels. Les problèmes de communication sont variés : mauvaise compréhension de l’organisation de la hiérarchie et de la répartition des rôles et responsabilités, canaux de communication en trop grand nombre, ou même désaccord sur les moyens les plus efficaces de communiquer au sein d’une équipe.

La bonne nouvelle ? Vous pouvez améliorer votre communication grâce à de nouvelles techniques. Une meilleure communication, c’est la garantie de meilleures performances pour vous et votre entreprise.

Comment améliorer ses capacités de communication

1. Maîtriser les grandes lignes

Même les professionnels les plus expérimentés peuvent être stressés lors de présentations ou d’entretiens annuels. Lorsque vous êtes nerveux, vous bredouillez et perdez facilement le fil. Préparez-vous ! Prenez le temps de planifier votre intervention.

Gene Zelazny est connu pour être un expert des présentations chez McKinsey. Il a mis au point un guide simplifié pour des présentations efficaces en s’appuyant sur ses quarante ans de carrière. Selon lui, trois principes clés permettent de communiquer efficacement avec ses pairs et de capter leur attention :

Objectif . Commencez par définir l’objectif de votre présentation. Que souhaitez-vous présenter ? Pour quel type de public ? Et pourquoi avoir choisi ce sujet ?

. Commencez par définir l’objectif de votre présentation. Que souhaitez-vous présenter ? Pour quel type de public ? Et pourquoi avoir choisi ce sujet ? Importance . En quoi ce sujet est-il important ? Pourquoi votre public s’intéresse-t-il à votre discours ?

. En quoi ce sujet est-il important ? Pourquoi votre public s’intéresse-t-il à votre discours ? Aperçu. Proposez à votre public un aperçu du reste de votre présentation.

Considérez ce triple objectif OIA comme votre topo éclair : il doit vous permettre d’accrocher l’attention de votre public.

2. S’entraîner avant la présentation

On ne naît pas grand orateur, on le devient. Cela demande des années d’entraînement et de prise en compte des commentaires du public. Entraînez-vous avant votre présentation ou conversation importante pour améliorer votre prise de parole.

Enregistrer votre présentation est en effet un bon moyen de l’analyser et d’y apporter les modifications nécessaires. Quand vous l’analysez, vous pouvez corriger votre gestuelle, changer l’ordre des sujets abordés ou retirer les passages inutiles.

Soyez aussi attentif à la communication non verbale lorsque vous visionnez votre enregistrement. Une grande partie des relations humaines passe par la communication non verbale. Qu’exprime votre corps ? Que disent vos mains ? N’oubliez pas : il est primordial de maintenir un contact visuel avec votre public lorsque vous parlez.

3. Demander des avis sincères

Vous souhaitez devenir un orateur captivant ? Alors vous avez besoin d’avis extérieurs. Vos collègues sont là pour vous aider à décider quelles parties de votre présentation sont efficaces, et quelles rubriques ont besoin d’être modifiées.

Pour de meilleurs résultats, demandez également l’avis de votre public. Car être un bon orateur, c’est savoir parler, mais aussi savoir écouter. Vous collaborerez plus efficacement en écoutant les autres et les discussions communes. Demandez à votre public d’évaluer honnêtement votre performance.

4. Toujours penser à son public

Concentrez-vous en permanence sur votre public, et ce que vous devez lui transmettre. Pourquoi cette information est-elle pertinente pour lui aujourd’hui ? Les participants se sentent plus impliqués lorsque le sujet les concerne directement.

5. Proposer un accompagnement en équipe ou individuel

Vous rencontrez des difficultés à communiquer sur votre lieu de travail ? Faites appel à des services d’accompagnement professionnel. De nombreuses entreprises se tournent vers des experts spécialisés dans l’accompagnement des équipes pour les aider à améliorer leur communication. Le tout par le biais d’exercices suivis, de retours sur les performances et de stratégies claires. Certaines entreprises offrent même un accompagnement gratuit.

Un coach réputé vous apprendra également à mesurer vos efforts de communication afin de déterminer leur efficacité. Il doit ainsi vous proposer des techniques clairement définies ainsi que des idées de suivi. Rien de plus simple pour évaluer vos progrès.

6. Utiliser les outils de communication adaptés

Devrez-vous travailler avec une équipe répartie aux quatre coins du monde, ou collaborer depuis le même bureau ? Les bons outils de communication dépendent de votre situation. Chaque cas est unique. Slack, par exemple, vous permet de partager des documents en ligne, de lancer des appels vidéos et de collaborer sur des projets dans plus de 2 200 applications différentes. Collaboration est synonyme de communication. C’est pourquoi ces outils et applications sont essentiels afin que tout le monde soit informé et se sente impliqué.

Slack, à l’instar des plateformes similaires, est parfaitement adapté aux équipes en télétravail. Il élimine le sentiment d’isolement dont sont parfois victimes les équipes à distance, et renforce le moral de l’ensemble de votre entreprise. Vous n’aurez plus à vous préoccuper du manque de communication ni des ressources perdues.

Cinq façons d’améliorer votre communication grâce à Slack

1. Rapprocher vos salariés de leur objectif

Il est parfois difficile d’impliquer les salariés en télétravail dans l’objectif général de l’entreprise. Ils peuvent très facilement se sentir isolés et mis de côté par rapport à leurs collègues en présentiel, voire même à leurs collègues en distanciel. Si les canaux de communication ne sont pas organisés et clairement définis, les utilisateurs peuvent passer à côté d’informations essentielles. Et prendre du retard.

Avec Slack,la collaboration hybride devient plus efficace. Vous organisez les projets et équipes par canaux, selon vos besoins. En détaillant les grandes étapes d’un projet et les diverses tâches au sein d’un canal, tous les membres de votre équipe disposent des mêmes informations, quel que soit leur lieu de travail. De plus, vos collègues bénéficient de moyens plus directs pour interagir et développer un sentiment d’identité commune.

2. Partager du contenu intéressant

Slack vous permet d’adapter votre communication selon les équipes et les personnalités. Captez l’attention des utilisateurs en partageant des vidéos, des sondages, des GIF ou des documents évolutifs de façon stratégique. Vous resterez ainsi connecté avec vos salariés, vos clients, et même avec votre entreprise toute entière. En partageant du contenu intéressant, vous développez aussi une communication plus directe avec les dirigeants.

3. Aider les utilisateurs à obtenir ce dont ils ont besoin

De nombreuses équipes en télétravail utilisent cinq plateformes et outils en ligne différents, si ce n’est plus. Avec cette multiplication d’outils, la moindre recherche d’un guide PDF ou d’un contrat peut s’avérer relativement compliquée. Slack s’intègre à plus de 2 200 applications différentes : vos collaborateurs auront facilement accès à tout ce dont ils ont besoin, depuis un environnement unique.

4. Conduire des sondages pour recueillir l’avis de vos équipes

Les sondages sont un excellent moyen de comprendre ce que veulent vos collaborateurs et de trouver la meilleure façon de répondre à leurs besoins. Slack offre des intégrations avec des applications utiles, telles que Zoho Survey et Simple Poll. Il n’a jamais été aussi facile d’élaborer des questionnaires rapides.

5. Valoriser le travail des collaborateurs

Avec le télétravail, il est parfois difficile de reconnaître le travail de vos collaborateurs à sa juste valeur et de les remercier régulièrement. Cependant, c’est l’un des aspects essentiels du management, qui prend du temps. Slack réduit ce temps de façon considérable, en vous permettant de reconnaître les efforts fournis dans la messagerie professionnelle, via des vidéos dans un canal et des réactions dans des discussions informelles. C’est l’un des avantages de travailler avec tous vos collaborateurs dans un espace partagé : vous pouvez féliciter les efforts de chacun dans un canal public et remercier immédiatement vos équipes pour leurs accomplissements , petits ou grands. Finis, les centaines d’heures perdues en réunion, les e-mails égarés dans votre messagerie et les listes de tâches interminables.