S’adapter à l’avenir du travail grâce à Slack Fund

Cinq ans après sa création, Slack Fund ne s’est jamais porté aussi bien. Et à mesure que les entreprises du monde entier transforment leur manière de travailler avec des équipes distribuées, nous élargissons le champ de nos investissements pour les aider à s’adapter à l’ère du télétravail.

« Le télétravail permet d’obtenir des résultats très positifs », se réjouit Christina Janzer, directrice senior de la recherche et des analyses chez Slack. « C’est une approche généralement efficace, et c’est ce que les salariés souhaitent. »

Nous avons récemment organisé une table ronde avec plusieurs dirigeants d’entreprises membres du Slack Fund, pour réfléchir à l’avenir du travail. Voici leurs observations, priorités et prédictions pour 2021.

« Qu’il s’agisse des approches hybrides du travail ou du télétravail à plein temps, cette nouvelle manière de collaborer est partie pour durer. Nous nous devons de préparer la voie à ces nouvelles pratiques. » Christina Janzer Directrice senior de la recherche et des analyses, Slack

Les modes de travail de demain sont déjà là

En amont de cette table ronde, nous avons interrogé des dirigeants d’entreprises membres du Slack Fund, pour comprendre les effets de la transition vers le télétravail sur leur entreprise à l’heure du confinement, notamment en matière d’opérations, de décisions de financement et de stratégie.

Résultats de cette enquête :

83 % des personnes interrogées considèrent que le principal défi dans cette transition est de faire en sorte que leurs salariés restent investis dans leur travail

48 % s’attendent à ce que les approches hybrides soient privilégiées après la crise sanitaire (les salariés sont en télétravail la plupart du temps, mais viennent ponctuellement travailler au bureau)

45 % s’attendent à ce que leurs équipes restent dans une configuration entièrement distribuée

28 % pensent que leur entreprise va adopter une approche hybride

Lors de la table ronde, Akshay Kothari, directeur des opérations chez Notion, explique que le télétravail a permis de repenser la manière d’accomplir les tâches. « Cette année a été un véritable électrochoc. Nous considérions auparavant que le travail devait se faire au bureau. La crise sanitaire nous a permis de développer un sentiment d’empathie pour nos équipes, et nous a poussés à réfléchir à la manière de les aider à mieux réussir. »

Dan Manian, CEO chez Donut, confirme ce sentiment. « Nous avons basculé en télétravail sans avoir le choix, et c’était difficile à gérer », explique-t-il. « Mais d’une certaine manière, cette approche favorise l’équité. Nous sommes tous dans le même bateau, et le télétravail nous permet de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité. Nous pouvons embaucher une personne à Dublin et faire en sorte qu’elle se sente aussi bien intégrée que si elle était à San Francisco avec nous. »

« Je pense que le travail hybride entraînera quelques défis, mais créera également des opportunités et nous permettra d’aborder le travail de manière plus équitable et inclusive. » Dan Manian CEO, Donut

Voici comment les dirigeants de notre fonds s’attaquent aux défis liés au télétravail, d’après notre enquête :

72 % proposent des horaires plus flexibles

53 % prennent en charge des dépenses liées au télétravail

53 % proposent des congés supplémentaires ou d’autres avantages

La manière de travailler dans 5 ans

L’un des points essentiels abordés était d’imaginer la manière de travailler dans 5 ans. Malgré la crise sanitaire, la croissance reste un objectif essentiel pour les intervenants :

Plus de 8 sur 10 considèrent que la croissance est l’objectif principal

Deux tiers s’attendent à augmenter le nombre de salariés de plus de 25 %

50 % ont atteint ou dépassé leurs objectifs de financement pour 2020

63 % anticipent que les performances de leur entreprise dépasseront les attentes en 2021

Amy Spurling, cofondatrice et CEO de Compt, entreprise spécialisée dans la gestion d’avantages en nature, réfléchit à la manière de faire évoluer les avantages accordés. En effet, Compt accompagne les entreprises pour mettre en place des avantages flexibles, personnalisables et évolutifs.

« Dans le meilleur des cas, 10 % de votre équipe profite des avantages que vous proposez », explique-t-elle, en soulignant l’importance de permettre aux salariés de choisir ce dont ils ont besoin. « Je pense que la relation entre employeur et salarié devient plus dynamique et plus saine, et je me réjouis de voir comment cela va évoluer. »

Qu’il s’agisse des allocations ou d’autres avantages, de nombreux sujets de discussion tournaient autour des manières de rendre le quotidien des salariés le plus confortable possible. Pour Akshay Kothari, nous nous dirigeons vers une unification des solutions logicielles.

« J’entrevois une consolidation des solutions logicielles, permettant aux utilisateurs de gagner en productivité, en réduisant le nombre d’outils utilisés. » Akshay Kothari Directeur des opérations, Notion

Iba Masood, CEO chez Tara.AI, entreprise spécialisée dans le développement de produits, est d’accord avec cette idée.

« En envisageant l’avenir du travail, nous devons réfléchir à la manière de simplifier la vie des utilisateurs individuels. Un développeur doit pouvoir donner vie à ses idées en effectuant toutes ses tâches manuelles, répétitives et chronophages en quelques clics à peine. Au lieu de vous forcer à recréer toutes vos procédures intégralement, un système doit pouvoir se synchroniser à vos procédures existantes pour vous permettre de travailler. »

En préparant et en accompagnant l’avenir du travail, nous pensons que nous pourrons le rendre plus simple, plus agréable et plus productif. Que vous soyez productif au bureau avec vos collègues ou assis sur votre canapé, votre satisfaction au travail est étroitement liée à la réussite de votre entreprise, et nous nous devons d’investir pour préparer cette réalité.