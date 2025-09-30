Comment la technologie influence les communications professionnelles

La technologie a influencé la manière dont la plupart d’entre nous communiquent au quotidien. Les réseaux sociaux nous permettent,par exemple, de reprendre contact avec des amis de longue date et la discussion vidéo de garder le lien avec de la famille à l’autre bout du pays. Il nous est même possible de commander un café ou un repas sur Internet.

Ces technologies sont utiles à la maison, et indispensables au travail. Les avancées technologiques ont complètement transformé la communication au sein des entreprises. Pour en profiter pleinement, cependant, il est nécessaire de savoir utiliser ces modes communications qui évoluent rapidement.

La technologie a transformé le travail

Si les communications d’entreprise se faisaient auparavant par le biais de courriers officiels ou de conversations dans le bureau de la direction, les messages sont, aujourd’hui, transmis presque instantanément. Les tâches peuvent être attribuées et suivies par des ordinateurs. Des collègues du monde entier peuvent collaborer sur divers canaux, même s’ils sont situés sur des fuseaux horaires différents.

Découvrez ici pourquoi ces technologies professionnelles modernes sont importantes et comment les adopter.

Communication et collaboration d’entreprise

Les canaux de communication traditionnels, comme les courriers, le téléphone et le fax, étaient très contraignants : il fallait souvent attendre des réponses ou espérer que quelqu’un décroche. Grâce à la technologie moderne, vous pouvez mener la plupart de vos communications professionnelles en temps réel, que ce soit par le biais d’une application de messagerie professionnelle instantanée ou d’une visioconférence sur votre ordinateur portable.

Des milliers d’outils existent pour faciliter la communication interne ou externe. Par exemple, vous pouvez utiliser les canaux Slack pour créer une plateforme pratique de réflexion et de collaboration. En externe, Slack Connect permet de discuter avec des partenaires, fournisseurs et clients externes, sans pour autant sacrifier la sécurité ni créer de difficultés.

Entreprise

Des canaux de communication innovants ont été mis au point pour améliorer les entreprises, optimiser les flux de travail et augmenter l’efficacité. Les systèmes de gestion de projets permettent de tenir les délais et de signaler automatiquement quand une tâche ne se passe pas comme prévu. Les documents et feuilles de calcul en ligne donnent aux équipes la possibilité d’élaborer et de modifier des documents, ce qui réduit considérablement le temps passé à récapituler et à partager les révisions. La version la plus récente demeure toujours à portée de main.

Productivité

Sur le lieu de travail, la technologie permet d’automatiser les tâches récurrentes et monotones. Elle réduit les erreurs humaines et recentre les collaborateurs sur des objectifs plus créatifs qui demandent davantage d’effort intellectuel. Les outils de collaboration complexes offrent un accès instantané aux applications, ressources et documents sans avoir besoin de faire des recherches dans les e-mails ou de déranger ses collègues pour trouver l’information. Ça peut sembler anecdotique, mais en réalité, ça peut faire gagner un temps précieux à vos collaborateurs et à vous-même. En vérité, une étude IDC, intitulée « Comment Slack ajoute de la valeur à tous les services de votre entreprise » (disponible en anglais uniquement), a montré que la mise en place d’une messagerie instantanée, comme Slack, permet de réduire de 32 % le nombre d’e-mails et de réduire de 23 % la durée des réunions. Réfléchissez à tout ce que vous pourrez accomplir pendant ce temps.

Rapidité

En automatisant les tâches administratives et les opérations récurrentes, vos collaborateurs peuvent se concentrer davantage sur les obligations plus importantes et travailler sans interruption pendant de plus longues périodes. Sans toutes ces sources de déconcentration, vos collaborateurs peuvent travailler plus rapidement et livrer aux clients dans des délais plus courts. Ce gain de rapidité peut devenir un avantage concurrentiel considérable, augmenter la satisfaction client et générer davantage de chiffres d’affaires.

Sécurité

Les avancées technologiques dans le domaine de la cybersécurité permettent de préserver les données de votre entreprise tout en offrant à vos collaborateurs un accès rapide aux applications stratégiques et aux informations, où qu’ils se trouvent. Les pare-feu, antivirus, générateurs de mot de passe et autres logiciels de sécurité protègent votre entreprise tout en optimisant les opérations.

Télétravail

La crise sanitaire à l’échelle mondiale a fait passer une grande partie des salariés en télétravail. Quand les membres de vos équipes ne se trouvent pas tous dans le même bureau, des défis de communication émergent si vous n’avez pas les outils appropriés.

Les plateformes de messagerie instantanée comme Slack détruisent les silos entre les services, renforcent les relations internes et favorisent le travail collaboratif. Selon les résultats d’un sondage de 2020 réalisé auprès des utilisateurs de Slack aux États-Unis, en Australie et au Canada, 91 % des participants ont déclaré avoir plus de facilité à travailler à distance après l’adoption de l’outil.

Optimisation de la technologie au travail

Pour optimiser la technologie au travail, il est nécessaire de bien comprendre la vision et les objectifs de votre entreprise. Si vous voulez renforcer le sens des responsabilités de vos collaborateurs et réduire les délais de livraison aux clients, investissez dans un logiciel de gestion de projets. Si vous souhaitez maintenir l’implication, l’alignement et la productivité de vos collaborateurs en télétravail, choisissez une plateforme de messagerie polyvalente et collaborative comme Slack. La clé, c’est d’identifier les difficultés majeures que vous rencontrez et d’investir dans les outils qui vous permettent d’atteindre les objectifs commerciaux que vous vous fixez.