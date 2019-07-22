L’expérience Slack sur ordinateur est maintenant plus rapide, mais aussi plus efficace

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Vous avez sans doute déjà entendu cette histoire. Slack, qui n’était au départ utilisé que par quelques petits groupes de collègues, a progressivement été adopté par des services entiers, puis par des organisations entières. À présent, c’est un outil indispensable au fonctionnement quotidien de nombreuses entreprises. Pour certains de nos clients les plus importants comme IBM ou Oracle, cela représente à chaque instant plus de 90 000 personnes qui collaborent dans des canaux Slack.

À mesure que le nombre de conversations, d’informations et d’applications augmente dans Slack, l’infrastructure technologique doit être capable d’évoluer. Pour que l’application soit capable de fonctionner plus rapidement et de manière plus fiable avec un nombre toujours plus grand de canaux de conversations et d’espaces de travail, nous avons décidé de rebâtir l’application pour ordinateur. Cette dernière version de Slack pour ordinateur vous permet d’être plus réactif et facilite la collaboration entre les équipes, quelle que soit la taille de votre organisation.

Le lancement de la mise à jour s’échelonnera sur les prochaines semaines. Voici un avant-goût des améliorations effectuées :

Moins d’attente, plus d’action

Vous pouvez à présent vous immerger quasi instantanément dans votre travail, car l’application Slack pour ordinateur se lance désormais 33 % plus vite ! Les appels dans Slack n’ont pas été négligés, loin s’en faut : vous pouvez désormais rejoindre un appel entrant jusqu’à 10 fois plus rapidement*. Peut-être arriverez-vous désormais toujours à vos réunions à l’heure… Quoi qu’il en soit, chacun de ces petits moments gagnés s’additionnent et, à l’échelle d’une journée, cela représente plus de temps à consacrer à vos tâches.



Vous travaillez dur ? Laissez votre ordinateur se reposer !

Cette version traite les informations bien plus efficacement tout en utilisant jusqu’à 50 % de mémoire en moins qu’auparavant*. Pour les utilisateurs qui doivent surveiller quotidiennement plusieurs espaces de travail et jongler entre de nombreux canaux tout au long de la journée, les interactions minute par minute vont leur sembler bien plus fluides. Et pour tout le reste des utilisateurs, l’utilisation de Slack leur semblera tout aussi aisée que d’habitude.

Lisez sans interruption, même quand la connexion est irrégulière

Si votre connexion internet devient capricieuse, cette dernière version vous permettra de lancer Slack et de consulter les conversations et les canaux que vous avez déjà ouverts. Finis les messages d’erreur de connexion qui interrompent votre travail. Vous pourrez au contraire consulter les messages de votre session, même si le signal est saccadé.

La mise à jour sera progressivement disponible pour tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines, et une notification dans l’application vous signalera que vous utilisez la dernière version. (Si vous n’avez pas encore l’application pour ordinateur, vous pouvez la télécharger ici.) En attendant le lancement, vérifiez régulièrement notre journal des modifications pour ne manquer aucune autre mise à jour de Slack, petite ou grande.

*Ces allégations dépendent de la configuration de votre réseau et de facteurs comme la taille de votre espace de travail ou l’âge de votre appareil. Les performances exactes peuvent varier.