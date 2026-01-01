Une façon simple, conviviale et productive de collaborer
Connectez votre équipe, mettez en place des projets et collaborez au moyen de communications écrites, vocales et vidéos. Slack facilite la collaboration entre les membres de votre entreprise.
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Une application de communication conçue pour votre entreprise
Slack a été conçu pour rendre la communication aussi efficace que possible. Vous pouvez échanger dans un canal d’équipe, dans la barre latérale dans un DM, et même partager votre écran dans un appel d’équipe. (Les e-mails en sont incapables.)
Des outils de collaboration accessibles où que vous soyez
Avec Slack, toutes vos équipes peuvent collaborer et envoyer des messages où qu’elles se trouvent, en conservant cette sensation de proximité, même si elles sont à des kilomètres les unes des autres.
Une plateforme de collaboration adaptée aux entreprises et équipes de toutes tailles
Quelle que soit la taille de votre équipe, la centralisation de votre communication, des applications tierces et d’autres outils vous permet de gagner du temps, d’augmenter votre productivité et de collaborer plus efficacement.
« Slack occupe un rôle central dans la collaboration de notre entreprise, pour en augmenter la vélocité, et fait partie intégrante du développement de notre relation client. Nous utilisons Slack au quotidien. »
Brad Lightcap,
Directeur de l’exploitation, OpenAI
Les équipes, qu’elles soient grandes ou petites, collaborent sur Slack
85 %
des utilisateurs affirment que Slack a amélioré la communication*Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes techniques », Forrester, 2020.
86 %
constatent une amélioration de leur capacité à travailler à distance*Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes techniques », Forrester, 2020.
88 %
se sentent plus connectés à leurs équipes**Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes techniques », Forrester, 2020.
Foire aux questions
Une messagerie professionnelle présente de nombreux avantages pour échanger avec vos collaborateurs, voire même avec vos clients ou vos partenaires. Ainsi, tous vos messages sont regroupés dans un espace unique, où vous pouvez facilement les organiser par projet. Accéder à l'ensemble de vos messages grâce à un seul logiciel de messagerie représente donc un véritable gain de temps. Par ailleurs, ce système de messagerie pro vous offre la possibilité de travailler avec vos collaborateurs à distance, qu’ils soient chez eux en télétravail ou dans un autre bureau. Vous pouvez ainsi aisément échanger avec eux afin de mener à bien tous vos projets.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, Slack, en tant qu’outil de gestion de projet, facilite la réalisation de vos projets avec ses nombreuses fonctionnalités. En effet, Slack présente avant tout un système de messagerie professionnelle organisé en canaux. Lorsque vous lancez un nouveau projet, vous pouvez ainsi créer un canal dédié, accessible à tous les collaborateurs impliqués, pour envoyer et recevoir des messages, des fichiers et des documents. Ce canal vous donne également accès aux différents outils et aux fichiers nécessaires.
Par ailleurs, Slack n’est pas qu'une simple messagerie : ce système peut aussi être associé à un grand nombre de services tels que Google Drive ou Office 365 pour que vous puissiez partager et travailler sur tous vos documents, qui seront accessibles en quelques clics.
Les failles de sécurité dans les entreprises proviennent principalement des phishings reçus par mail, ainsi que des spams. Or, Slack et sa messagerie professionnelle, vous permettront de protéger votre espace de travail numérique, puisque les échanges entre collaborateurs se font sur une messagerie professionnelle dédiée. Slack assure également la protection des données personnelles et professionnelles afin de vous garantir confidentialité et sécurité. Il existe aussi différents niveaux d’utilisateurs, afin que les administrateurs puissent fournir à chacun un accès aux données dont il a besoin sans compromettre la sécurité numérique de votre entreprise. Enfin, les notifications des applications reliées à votre espace de travail, telles que Google Drive, sont reçues sur votre espace de travail, pour ne plus recevoir de messages qui ne sont pas sécurisés.
Slack propose une façon de travailler plus simple et mieux organisée. Adieu les chaînes d’e-mails interminables : dans Slack, vous menez à bien votre travail dans des canaux, des espaces flexibles regroupant les personnes, les fichiers et les outils dont vous avez besoin. Contrairement aux e-mails, dans lesquels les informations peuvent se perdre, vous pouvez attirer l’attention d’une personne en lui envoyant une notification dans Slack afin d’obtenir une réponse rapidement. Slack se connecte également aux outils que vous utilisez le plus fréquemment, chose impossible avec les e-mails. Voici des raisons supplémentaires de sauter le pas.
Les messages directs entre un ou plusieurs membres sont privés par défaut. Ces discussions seront répertoriées dans un groupe séparé, dans messages directs, sous la liste des canaux privés et publics dans la partie gauche de votre fenêtre Slack.
Grâce à Slack Connect, vous pouvez envoyer des invitations pour entamer des conversations par messages directs avec des personnes d’entreprises externes, de la même manière qu’avec les messages directs classiques de Slack ! Une fois qu’une invitation a été envoyée et acceptée, vous pouvez commencer à échanger des messages avec une personne faisant partie d’une autre entreprise.
Pour pouvoir démarrer un message direct, votre entreprise doit bénéficier d’un forfait Slack payant. Les personnes utilisant le forfait Gratuit pourront tout de même accepter votre invitation à échanger des messages directs.
Slack organise les conversations dans des canaux où tout le monde peut se rassembler pour partager des idées, prendre des décisions et faire avancer le travail. Ils permettent aux équipes de travailler plus rapidement et de rester synchronisées, où qu’elles soient.
Avez Slack Connect, vous pouvez également renforcer la communication avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients et bien d’autres encore, en transférant vos conversations dans Slack.
Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de communiquer. L’application remplace les e-mails par une solution plus rapide, mieux organisée et plus sûre. Au lieu d’être éparpillées dans des fils d’e-mails, toutes vos communications sont organisées en canaux simples à créer, à rejoindre et à rechercher. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où exécuter leurs tâches. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.
Les discussions de groupe sont privées entre vous et les destinataires. Elles sont comparables à une conversation confidentielle dans une pièce fermée.
Grâce aux canaux, vous pouvez réunir dans un espace unique toutes les personnes travaillant sur le même projet. Les canaux peuvent être publics ou privés, et les membres qui y sont ajoutés peuvent consulter les anciens messages pour se mettre à jour.
*Moyenne pondérée. Sur la base de 2 707 réponses des utilisateurs Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada avec ± 2 % de marge d’erreur à 95 % de CI (décembre 2021)