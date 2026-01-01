Sehr gute Frage. Mit Slack kann dein Unternehmen auf ganz neue Art kommunizieren. Mit Slack gehören E-Mails der Vergangenheit an, denn die Kollaborationsplattform ist schneller, geordneter und sicherer. Anstelle von langen E-Mail-Ketten ist deine gesamte Kommunikation in Channels organisiert, die einfach zu erstellen und zu durchsuchen sind und denen du leicht beitreten kannst. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.