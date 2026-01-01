Una forma simple, agradable y productiva de colaborar
Conecta a tu equipo, organiza proyectos y colabora por chat, audio y vídeo. Slack hace que colaborar con tus compañeros sea más fácil.
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Una aplicación de colaboración creada para tu empresa
Slack está diseñado para garantizar una comunicación eficiente. Puedes chatear en un canal de equipo, abrir la barra lateral en un mensaje directo y hasta compartir tu pantalla en una junta. (Con el correo no se puede hacer todo eso).
Herramientas de colaboración para trabajar donde quieras
Con Slack, todas las personas de tu empresa pueden hacer negocios y colaborar desde donde estén y no perder nunca esa sensación de estar codo con codo, aunque estén a kilómetros de distancia.
Una plataforma de comunicación hecha para empresas y equipos de cualquier tamaño
Ya estés en un equipo de 2 personas o uno de 200, centralizar la comunicación, las aplicaciones de terceros y otras herramientas puede ahorrarte tiempo, aumentar la productividad y ayudarte a colaborar de forma más eficaz.
“Slack es fundamental para la forma de colaborar de nuestra empresa, ya que aumenta la velocidad, y es esencial para trabajar con nuestros clientes. Usamos Slack a diario”.
Brad Lightcap
Director de operaciones, OpenAI
Equipos de todos los tamaños colaboran en Slack
El 85 %
de usuarios afirma que Slack ha mejorado la comunicación*Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.
El 86 %
creen que su capacidad para trabajar a distancia ha mejorado*Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.
El 88 %
se sienten más conectados con sus equipos**Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.
Preguntas frecuentes
Slack es una forma más fácil y organizada de trabajar. En lugar de las infinitas cadenas de correos electrónicos, Slack permite trabajar en canales: unos espacios flexibles para juntar a todas las personas, herramientas y archivos que se necesitan para completar un trabajo. A diferencia del correo electrónico, en el que se pueden pasar por alto y perder algunos mensajes, puedes llamar la atención de una persona en concreto mediante una notificación de Slack cuando necesites una respuesta rápida. Slack también se puede conectar con tus herramientas habituales, algo que el correo electrónico no puede conseguir. Deja que te contemos un poco más para convencerte.
Los mensajes directos entre uno o varios miembros son privados de por sí. Estas conversaciones aparecerán en un grupo independiente en los mensajes directos, debajo de la lista de canales abiertos y cerrados a la izquierda de la ventana de Slack.
Gracias a Slack Connect, puedes enviar invitaciones para iniciar conversaciones en mensajes directos con personas de otras empresas, de igual forma que con el resto de mensajes directos de Slack. Una vez enviada y aceptada la invitación, puedes empezar a intercambiar mensajes con un miembro de otra organización.
Si quieres iniciar una conversación de mensajes directos, tu empresa debe usar un plan de pago de Slack. Sin embargo, las personas que utilicen un plan gratuito podrán aceptar tu invitación para iniciar un mensaje directo.
Slack organiza las conversaciones en canales, donde se reúnen las personas para compartir ideas, tomar decisiones o completar trabajos. Esto ayuda a los equipos a trabajar más rápido y coordinarse, sin importar donde estén.
Con Slack Connect también podrás mejorar la forma de comunicarte con tus socios, proveedores y clientes, entre otros, llevando tus conversaciones directamente a Slack.
Excelente pregunta. Slack es la nueva forma de comunicarse para toda la empresa. Sustituye el correo electrónico por algo más rápido, mejor organizado y más seguro. En lugar de utilizar cadenas sueltas de correos electrónicos, toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que es sencillo unirse y en los que se pueden hacer búsquedas cómodamente. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante. Para saber más sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
Los chats de grupo son un diálogo privado entre tú y la persona que recibe el mensaje. Imagínatelos como una conversación privada que dos personas pueden tener en persona.
Con los canales, puedes reunir a las personas adecuadas en un mismo lugar y organizarlas en torno a un mismo objetivo. Los canales pueden ser abiertos o cerrados, y cualquier miembro que se añade a un canal puede consultar con facilidad los mensajes anteriores que necesita para ponerse al día.
*Promedio ponderado. Basado en una encuesta de 2707 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (diciembre de 2021)