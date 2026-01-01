Se i pagamenti dovuti a Slack dal Cliente (esclusi gli importi contestati ragionevolmente e in buona fede) sono in ritardo di ventotto (28) o più giorni, Slack può, senza limitare i propri altri diritti e rimedi, effettuare il downgrade di qualsiasi Servizio a pagamento al piano Free fino a quando gli importi specifici non vengono saldati, a condizione di aver comunicato al Cliente con un preavviso di dieci (10) o più giorni che il suo pagamento è in ritardo. Nonostante quanto stabilito nel contratto del Cliente con Slack, il Cliente riconosce e accetta che un downgrade comporterà una riduzione di alcune funzioni e funzionalità e una potenziale perdita di accesso ai Dati del cliente, come illustrato dal confronto dei piani su slack.com/pricing.