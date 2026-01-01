Wenn Slack geschuldete Gebühren (mit Ausnahme von vernünftigerweise und in gutem Glauben bestrittenen Beträgen) achtundzwanzig (28) Tage oder länger überfällig sind, kann Slack ohne Einschränkung sonstiger Rechte und Rechtsmittel von Slack alle gebührenpflichtigen Dienstleistungen auf kostenlose Pläne herabstufen, bis diese Beträge vollständig bezahlt sind. Dies gilt, sofern wir die/den Kund:in zehn (10) oder mehr Tage im Voraus über die ausstehende und überfällige Zahlung informiert haben. Ungeachtet der Kundenvereinbarung mit Slack erkennt die/der Kund:in an und stimmt zu, dass eine Herabstufung zu einer Einschränkung bestimmter Funktionen und Funktionalitäten sowie zu einem möglichen Verlust des Zugangs zu den Kundendaten führt, wie in der Gegenüberstellung der Pläne auf slack.com/pricing dargestellt.