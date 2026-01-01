Gestire le impostazioni delle app per le chiamate di terze parti
Oltre agli incontri di Slack, puoi scegliere un’app per le chiamate di terze parti come opzione aggiuntiva per le chiamate dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise. Quando abiliti un’app per le chiamate di terze parti, i membri possono iniziare una chiamata dall’ icona delle cuffie.
Nota: Slack permette di effettuare chiamare, ma solo tramite app e fornitori terzi. Dovrai stipulare un contratto per il servizio internet o di telecomunicazione direttamente con loro. Non ti sarà addebitato nulla da parte di Slack per tali integrazioni.
Selezionare le app per le chiamate di terze parti
Ricorda che se scegli di utilizzare app di terze parti, tu e i membri della tua area di lavoro potreste aver bisogno di creare un account per quel servizio.
Piano Free
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Passaggio 1: selezionare e installare un’app per le chiamate
- Dal desktop, visita Slack Marketplace e seleziona un’app per le chiamate.
- Installa l’app nella tua area di lavoro.
Passaggio 2: Impostare un’app per le chiamate di terze parti
Una volta installata un’app, segui questi passaggi per renderla disponibile in Slack.
- Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Fornitori di chiamate di terze parti, fai clic su Espandi.
- In Opzioni di chiamata, seleziona la casella corrispondente all’app che vuoi utilizzare.
- Clicca su Salva.
Nei piani Pro e Business+, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono selezionare più app per le chiamate di terze parti tra cui i membri possono scegliere.
Passaggio 1: selezionare e installare un’app per le chiamate
- Dal desktop, visitaSlack Marketplace e seleziona un’app per le chiamate.
- Installa l’app nella tua area di lavoro.
Passaggio 2: aggiungere un’app per le chiamate
- Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Fornitori di chiamate di terze parti, fai clic su Espandi.
- In Opzioni di chiamata, seleziona la casella corrispondente alle app che vuoi utilizzare.
- Clicca su Salva.
In un’organizzazione Enterprise, alcune app possono essere installate a livello di organizzazione. Altre app possono essere approvate a livello di organizzazione per essere installate dai proprietari e gli amministratori nelle loro aree di lavoro.
Aggiungere un’app per le chiamate a livello di organizzazione
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono impostare qualsiasi app per le chiamate di terze parti installate a livello di organizzazione come opzioni insieme agli incontri. Queste opzioni saranno visibili per i membri di tutte le aree di lavoro in un’organizzazione Enterprise.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi fai clic su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Fornitori di chiamate di terze parti, fai clic su Modifica.
- In Opzioni di chiamata, seleziona la casella corrispondente alle app che vuoi utilizzare.
- Clicca su Salva.
Aggiungere un’app per le chiamate a livello di area di lavoro
Se non sono state aggiunte app per le chiamate di terze parti a livello di org, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono installare app per le chiamate approvate nelle loro aree di lavoro, quindi aggiungerle come opzioni tra cui i membri possono scegliere utilizzando l’ icona telefono.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Accanto a Chiamate, fai clic su Espandi.
- Sotto Abilita videochiamate su Slack, seleziona le caselle accanto alle opzioni per le chiamate che preferisci.
- Clicca su Salva.
Consentire le chiamate in uscita
Con i piani Pro, Business+ ed Enterprise puoi chiamare i numeri di telefono utilizzando app di terze parti dai messaggi diretti (MD) in Slack. Le seguenti app supportano le chiamate in uscita:
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Passaggio 1: selezionare e installare un’app per le chiamate
- Dal desktop, visita Slack Marketplace e seleziona un’app per le chiamate.
-
Installa l’app nella tua area di lavoro.
Passaggio 2: Consentire le chiamate in uscita
Una volta selezionata e installata un’app di terze parti per le chiamate, segui questi passaggi per renderla disponibile tramite l’ icona telefono e consentire le chiamate in uscita dai messaggi diretti (MD).
- Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Fornitori di chiamate di terze parti, fai clic su Espandi.
- Sotto Consenti chiamate a numeri telefonici su Slack, seleziona le caselle accanto alle app che preferisci.
- Clicca su Salva.
Passaggio 1: selezionare e installare un’app per le chiamate
- Dal desktop, visita Slack Marketplace e seleziona un’app per le chiamate.
- Installa l’app nella tua area di lavoro.
Passaggio 2: Consentire le chiamate in uscita
Una volta selezionata e installata un’app di terze parti per le chiamate, segui questi passaggi per renderla disponibile tramite l’ icona telefono e consentire le chiamate in uscita dai messaggi diretti (MD).
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi fai clic su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Accanto a Fornitori di chiamate di terze parti, fai clic su Espandi.
- Sotto Consenti chiamate a numeri telefonici su Slack, seleziona le caselle accanto alle app che preferisci.
- Clicca su Salva.
Nota: Segui questi passaggi per ciascuna area di lavoro della tua organizzazione in cui vuoi consentire le chiamate in uscita.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per tutti i piani