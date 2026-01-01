Comprendere i dati nella dashboard delle statistiche di Slack
Ladashboard delle statistiche di Slack consente di comprendere meglio il modo in cui l’organizzazione utilizza Slack. Di seguito puoi trovare informazioni sulle statistiche disponibili e sul loro significato per la tua area di lavoro o organizzazione Enterprise.
Nota: il tuo piano Slack determinerà quali statistiche vedrai nella dashboard, con i piani a pagamento che offrono maggiori informazioni. Aggiorna l’area di lavoro per accedere a più statistiche.
Panoramica
Iscrizione
|Membri totali*
|Numero di persone (esclusi i membri disattivati) con un account con provisioning, un account richiesto o un invito in sospeso
|Membri che hanno effettuato l’accesso
|Il numero di persone (esclusi i membri disattivati) che hanno effettuato l’accesso all’area di lavoro di Slack o all’organizzazione almeno una volta
|Membri attivi mensilmente
|Numero di persone che hanno letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto
*I membri includono i membri effettivi e i membri operativi.
Persone attive
|Esecuzioni quotidiane
|
Persone attive giornalmente: numero di persone che hanno letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto nella giornata in corso
Persone che postano giornalmente: Numero di persone che hanno postato almeno un messaggio nel giorno corrente
|Settimanale
|
Persone attive settimanalmente: numero di persone che hanno letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto nella giornata in corso e nei sette giorni precedenti
Persone che postano settimanalmente: numero di persone che hanno postato almeno un messaggio nel giorno corrente e nei sei giorni precedenti (un totale di 7 giorni)
|Mensilmente
|
Persone attive mensilmente: numero di persone che hanno letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto nel giorno corrente e nei 28 giorni precedenti
Persone che postano mensilmente: numero di persone che hanno postato almeno un messaggio nel giorno corrente e nei 27 giorni precedenti (un totale di 28 giorni)
Messaggi e file
|Messaggi inviati
|Numero di messaggi inviati dai membri dell’area di lavoro o dell’organizzazione*
|File caricati
|Numero di file caricati nell’area di lavoro o nell’organizzazione
* Non include i messaggi inviati da app o bot.
Pubblico e privato
|Dove le persone leggono
|Ripartizione percentuale dei messaggi letti nei canali pubblici, privati e nei messaggi diretti
|Dove vengono inviati i messaggi
|Ripartizione percentuale dei messaggi inviati nei canali pubblici, privati e nei messaggi diretti
Canali
Con i piani Pro e Business+, i seguenti dati sono disponibili solo per i canali pubblici. Le statistiche dei canali privati sono disponibili solo per i proprietari e gli amministratori dei piani Enterprise con l’autorizzazione per gestire i canali privati.
|Creati
|Quando è stato creato il canale
|Aree di lavoro*
|Aree di lavoro di un’organizzazione Enterprise con cui il canale è condiviso
|Organizzazioni esterne
|Organizzazioni esterne nel canale di Slack Connect
|Disponibile l’ultima volta
|La data di invio dell’ultimo messaggio nel canale
|Iscrizione totale
|Numero totale di persone nel canale, inclusi i membri a tutti gli effetti e gli ospiti
|Membri effettivi
|Numero dei membri a tutti gli effetti nel canale
|Ospiti
|Numero di ospiti nel canale
|Messaggi postati
|Numero di messaggi inviati nel canale, inclusi i messaggi da app e bot
|Messaggi postati dai membri
|Numero di messaggi inviati dai membri del canale
|Membri che hanno postato
|Numero di persone che hanno postato messaggi nel canale
|Membri che hanno visualizzato
|Numero di persone che hanno visualizzato il canale
|Modifiche dei membri che hanno postato
|Percentuale che riflette il numero di persone che hanno postato nel canale nei 30 giorni correnti rispetto ai 30 giorni precedenti
|Reazioni aggiunte
|Numero di reazioni aggiunte ai messaggi nel canale
|Membri che hanno reagito
|Numero di persone che hanno aggiunto reazioni nel canale
|Incontri avviati*
|Numero di incontri effettuati o a cui si è partecipato nel canale, della durata di almeno cinque secondi con almeno un altro membro
*Questa metrica è disponibile solo nelle dashboard relative all’area di lavoro nelle organizzazioni Enterprise.
Membri
|Data di accesso
|Data in cui il membro ha eseguito il primo accesso alla tua area di lavoro od organizzazione su Slack.
|Giorni di disponibilità
|Numero di giorni in cui il membro ha letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto
|Giorni di disponibilità, iOS
|Numero di giorni in cui il membro ha letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto da un dispositivo iOS
|Giorni di disponibilità, Android
|Numero di giorni in cui il membro ha letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto da un dispositivo Android
|Giorni di disponibilità, desktop
|Numero di giorni in cui il membro ha letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto dall’app desktop.
|Disponibile l’ultima volta**
|Data dell’ultima volta in cui il membro ha letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto
|Disponibile l’ultima volta, iOS**
|Data dell’ultima volta in cui il membro ha letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto da un dispositivo iOS
|Disponibile l’ultima volta, Android**
|Data dell’ultima volta in cui il membro ha letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto da un dispositivo Android
|Disponibile l’ultima volta, desktop**
|Data dell’ultima volta in cui il membro ha letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto dall’app desktop.
|Messaggi postati
|Numero di messaggi postati dal membro
|Messaggi postati nel canale
|Numero di messaggi postati nei canali dal membro
|Reazioni aggiunte
|Numero di reazioni aggiunte dal membro
|File caricati
|Numero di file caricati dal membro
* Si applica soltanto ai clienti già fatturati.
** Questa metrica è disponibile solo se il membro è risultato disponibile negli ultimi 90 giorni.
Metriche dei membri a livello di organizzazione Enterprise
|Conteggio degli incontri di Slack
|Numero totale di incontri effettuati o a cui si è partecipato, della durata di almeno cinque secondi con almeno un altro membro
|Attivo con Slack Connect
|Se il membro ha letto o postato un messaggio in un canale o messaggio diretto condiviso con almeno un’area di lavoro esterna
|Conteggio ricerche
|Numero di ricerche che un membro ha eseguito in Slack
IA
Le funzioni dell’IA di Slack sono disponibili solo con i piani a pagamento. Vedrai le statistiche relative alle funzioni disponibili nel tuo piano (a meno che non siano state limitate da un amministratore o un proprietario).
|Riepiloghi di canale
|
|Riepiloghi di conversazione
|
|Sintesi
|
|Note dell’incontro
|
|Riepiloghi dei file
|
|Traduzioni
|
|Riepiloghi di ricerca
|
|Automazione dei workflow
|
|Spiegazione dei messaggi
|
|Generazione del contenuto del canvas
|
Slackbot
Le statistiche sull'utilizzo di Slackbot sono disponibili nei piani Business+ ed Enterprise.
|
Utilizzo di Slackbot
|
Messaggi inviati a Slackbot: Numero totale di messaggi inviati a Slackbot
Numero di persone che usano Slackbot: Numero totale di persone che hanno inviato un messaggio a Slackbot
|Abilità Slackbot
|
Utilizzi totali delle abilità: Numero di volte in cui le abilità sono state utilizzate
|Strumenti Slackbot
|
Utilizzi totali degli strumenti: Numero di volte in cui sono stati utilizzati gli strumenti (ad esempio, ricerca, creazione di canvas, ecc.)
Strumenti diversi utilizzati: Numero dei diversi strumenti utilizzati
Persone che utilizzano gli strumenti: Numero di persone che utilizzano gli strumenti
I 10 strumenti principali: Gli strumenti più utilizzati nell’organizzazione
|Server MCP di Slackbot
|
Utilizzi totali dei server MCP: Numero di volte in cui sono stati utilizzati i server MCP
Server MCP diversi utilizzati: Numero dei diversi server MCP utilizzati
Persone che utilizzano i server MCP: Numero di persone che utilizzano i server MCP
I 10 server MCP principali: I server MCP più utilizzati nell’organizzazione
Aree di lavoro
Questi dati sono disponibili solo dalla dashboard delle statistiche a livello di organizzazione nei piani Enterprise.
|URL
|URL area di lavoro
|Creato in
|Data in cui l’area di lavoro è stata creata
|Iscrizione totale
|Numero totale di persone nell’area di lavoro, inclusi i membri a tutti gli effetti e gli ospiti
|Membro effettivo
|Numero dei membri a tutti gli effetti nell’area di lavoro
|Ospiti
|Numero di ospiti nell’area di lavoro
|App
|Numero di app installate nell’area di lavoro
|Canali pubblici, area di lavoro singola
|Numero di canali pubblici dell’area di lavoro
|Canali pubblici per più aree di lavoro
|Numero di canali pubblici per più aree di lavoro nell’area di lavoro
|Membri disponibili
|Numero di persone che hanno letto o inviato un messaggio in almeno un canale o messaggio diretto nell’area di lavoro
|Membri disponibili (%)
|Percentuale che riflette il numero di persone che hanno letto o inviato un messaggio in questa area di lavoro rispetto ad altre aree di lavoro dell’organizzazione
|Cambia in membri disponibili
|Percentuale che riflette il numero di persone che hanno postato nel canale nei 30 giorni correnti rispetto ai 30 giorni precedenti
|Membri che hanno postato
|Numero di persone che hanno postato messaggi nell’area di lavoro
|File caricati
|Numero di file caricati nei canali dell’area di lavoro
|Messaggi postati dai membri
|Numero di messaggi inviati dai membri nell’area di lavoro
|Messaggi in canali pubblici per singole aree di lavoro
|Numero di messaggi inviati nei canali pubblici dell’area di lavoro
|Percentuale di messaggi, canali pubblici
|Percentuale che riflette il numero di persone che hanno postato in canali pubblici rispetto a canali privati e messaggi diretti nell’area di lavoro
|Percentuale di visualizzazioni, canali pubblici
|Percentuale che riflette il numero di persone che hanno visualizzato canali pubblici rispetto a canali privati e messaggi diretti nell’area di lavoro
|Messaggi in canali per più aree di lavoro
|Numero di messaggi inviati in canali pubblici condivisi nelle aree di lavoro all’interno dell’organizzazione
|Messaggi nei canali privati
|Numero di messaggi inviati in canali privati
|Messaggi nei MD
|Numero di messaggi inviati nei messaggi diretti (MD)
App
Questi dati sono disponibili solo con i piani Enterprise.
|Categoria app
|La categoria (o le categorie) a cui è assegnata un’app inSlack Marketplace
|Origine dell'app
|Dove ha avuto origine un’app. Un’app può provenire daSlack Marketplace, essere Interna o Distribuita
|Messaggi consumati
|Numero totale di messaggi condivisi con un'app durante un intervallo di tempo specifico
|File consumati
|Numero totale di file condivisi con un'app durante un intervallo di tempo specifico
|Primo messaggio inviato il
|Data in cui un’app ha inviato per la prima volta un messaggio o una risposta a un membro
|Primo utilizzo il
|Data in cui un membro ha richiamato o interagito un’app per la prima volta
|Prima automazione il
|Data in cui un’app ha eseguito per la prima volta un’azione per conto di un utente.
|Ultimo messaggio il
|Data in cui un’app ha inviato per l’ultima volta un messaggio o una risposta a un membro
|Ultimo utilizzo il
|Data in cui un membro ha richiamato o interagito con un’app l’ultima volta
|Ultima automazione il
|Data in cui un’app ha eseguito l’ultima volta un’azione per conto di un utente.
|Membri che leggono messaggi
|Conteggio univoco dei membri che hanno letto almeno un messaggio o inviato una risposta da una determinata app durante una giornata
|Membri che usano app
|Conteggio univoco dei membri che hanno richiamato o interagito con una determinata app almeno una volta durante una giornata
|Membri con automazioni
|Conteggio univoco dei membri per conto dei quali una determinata app ha completato almeno un’automazione in una giornata
|Messaggi inviati
|Numero di messaggi e risposte postati da questa app durante una giornata
|Messaggi di app letti
|Numero di messaggi di impressioni inviati da una determinata app ricevuti durante una giornata
|Azioni eseguite
|Numero totale di istanze in cui l’utente ha richiamato una determinata app o interagito con una determinata app durante una giornata
|Automazioni eseguite
|Numero totale di azioni automatiche completate per conto di un membro da una determinata app durante una giornata
Suggerimento: alcune persone postano molti messaggi piccoli, mentre altre ne postano di meno, ma più lunghi. Questi dati vengono utilizzati principalmente per comprendere come l'intero team usa Slack, non per valutare le prestazioni di un individuo.