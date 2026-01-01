Über das Slack-Analytik-Dashboard kannst du Einblicke darüber gewinnen, wie Slack in deiner Organisation eingesetzt wird. Im Folgenden erfährst du, welche Analysen verfügbar sind und was sie für deinen Workspace oder deine Enterprise-Organisation bedeuten.

Hinweis: Welche Art von Analytik du auf deinem Dashboard siehst, hängt von deinem Slack-Plan ab. Kostenpflichtige Pläne bieten mehr Erkenntnisse. Nimm ein Upgrade deines Workspace vor, um Zugriff auf weitere Analytikfunktionen zu erhalten.

Überblick

Mitgliedschaft

Gesamtanzahl der Mitglieder* Anzahl der Leute (ohne deaktivierte Mitglieder) mit einem Account mit Zugriffsrechten, einem beanspruchten Account oder einer ausstehenden Einladung Abgerufene Mitglieder Anzahl der Leute (ohne deaktivierte Mitglieder), die sich mindestens ein Mal bei deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation angemeldet haben Aktive Mitglieder pro Monat Anzahl der Leute, die in mindestens einem Channel eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet haben

*Zu den Mitgliedern zählen Vollmitglieder und Frontline-Mitglieder.



Aktive Personen

Täglich Aktive Personen pro Tag: Anzahl der Leute, die im Laufe des aktuellen Tages in mindestens einem Channel eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet haben Personen, die pro Tag posten: Anzahl der Leute, die im Laufe des aktuellen Tages mindestens eine Nachricht gepostet haben Wöchentlich Aktive Personen pro Woche: Anzahl der Leute, die im Laufe des aktuellen Tages und der vorangegangenen sieben Tage in mindestens einem Channel eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet haben Personen, die pro Woche posten: Anzahl der Personen, die im Laufe des aktuellen Tages und der vorangegangenen sechs Tage (insgesamt 7 Tage) mindestens eine Nachricht gepostet haben Monatlich Aktive Personen pro Monat: Anzahl der Personen, die im Laufe des aktuellen Tages und der vorangegangenen 28 Tage in mindestens einem Channel oder einer Direktnachricht eine Nachricht gelesen oder gesendet haben Personen, die pro Monat posten: Anzahl der Personen, die im Laufe des aktuellen Tages und der vorangegangenen 27 Tage (insgesamt 28 Tage) mindestens eine Nachricht gepostet haben



Nachrichten und Dateien

Nachrichten gesendet Anzahl der von Mitgliedern deines Workspace oder deiner Organisation gesendeten Nachrichten* Hochgeladene Dateien Anzahl der in deinem Workspace oder deiner Organisation hochgeladenen Dateien

* Ausgenommen Nachrichten, die von Apps oder Bots gesendet wurden.



Offen und geschlossen

Wo Leute lesen Prozentuale Aufschlüsselung, wie viele Nachrichten in offenen Channels, geschlossenen Channels sowie Direktnachrichten gelesen wurden Wo Nachrichten gesendet werden Prozentuale Aufschlüsselung, wie viele Nachrichten in offenen Channels, geschlossenen Channels sowie Direktnachrichten gesendet wurden



Channels

Bei den Pro-Plänen und Business+ Plänen sind die folgenden Daten nur für Offene Channels verfügbar. Die Analytik Geschlossener Channels ist nur bei Enterprise-Plänen für verantwortliche Person und Admins mit der Berechtigung zur Verwaltung Geschlossener Channels verfügbar.

Erstellt Datum, an dem der Channel erstellt wurde Workspaces* Workspaces innerhalb einer Enterprise-Organisation, mit der der Channel geteilt wird Externe Organisationen Externe Organisationen im Slack Connect-Channel Zuletzt aktiv Datum, an dem die letzte Nachricht im Channel gesendet wurde Gesamtzahl der Mitglieder Gesamtzahl der Leute im Channel, einschließlich aller Vollmitglieder und Gäste Vollmitglieder Anzahl der Vollmitglieder im Channel Gäste Anzahl der Gäste im Channel Gepostete Nachrichten Anzahl der im Channel gesendeten Nachrichten, einschließlich Nachrichten von Apps und Bots Von Mitgliedern gepostete Nachrichten Anzahl der von Mitgliedern im Channel gesendeten Nachrichten Mitglieder, die gepostet haben Anzahl der Leute, die Nachrichten im Channel gepostet haben Mitglieder, die Inhalte aufgerufen haben Anzahl der Leute, die den Channel aufgerufen haben Veränderung bei Mitgliedern, die gepostet haben Prozentsatz, der die Anzahl der Leute widerspiegelt, die innerhalb der laufenden 30 Tage im Channel gepostet haben, im Vergleich zu den vorherigen 30 Tagen Hinzugefügte Reaktionen Anzahl der Reaktionen, die den Nachrichten im Channel hinzugefügt wurden Mitglieder, die reagiert haben Anzahl der Leute, die im Channel Reaktionen hinzugefügt haben Huddles initiiert* Anzahl der Slack Huddles von mindestens fünf Sekunden Dauer mit mindestens einem weiteren Mitglied (gestartet oder teilgenommen)

*Diese Kennzahl ist nur in Dashboards auf Workspace-Ebene in Enterprise-Organisationen verfügbar.



Mitglieder

Datum der Beanspruchung Dies ist das Datum, an dem sich ein Mitglied zum ersten Mal in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation angemeldet hat. Aktive Tage Anzahl der Tage, an denen das Mitglied in mindestens einem Channel eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet hat Aktive Tage, iOS Anzahl der Tage, an denen das Mitglied in mindestens einem Channel über ein iOS-Gerät eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet hat Aktive Tage, Android Anzahl der Tage, an denen das Mitglied in mindestens einem Channel über ein Android-Gerät eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet hat Aktive Tage, Desktop Anzahl der Tage, an denen das Mitglied in mindestens einem Channel eine Nachricht oder Direktnachricht über die Desktop-App gelesen oder gesendet hat. Zuletzt aktiv** Datum, an dem das Mitglied zuletzt in mindestens einem Channel eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet hat Zuletzt aktiv, iOS** Datum, an dem das Mitglied zuletzt in mindestens einem Channel über ein iOS-Gerät eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet hat Zuletzt aktiv, Android** Datum, an dem das Mitglied zuletzt in mindestens einem Channel über ein Android-Gerät eine Nachricht oder Direktnachricht gelesen oder gesendet hat Zuletzt aktiv, Desktop** Datum, an dem das Mitglied zuletzt in mindestens einem Channel eine Nachricht oder Direktnachricht über die Desktop-App gelesen oder gesendet hat. Gepostete Nachrichten Anzahl der von dem Mitglied geposteten Nachrichten In Channels gepostete Nachrichten Anzahl der von dem Mitglied in Channels geposteten Nachrichten Hinzugefügte Reaktionen Anzahl der von dem Mitglied hinzugefügten Reaktionen Hochgeladene Dateien Anzahl der vom Mitglied hochgeladenen Dateien

* Dies gilt nur für in Rechnung gestellte Kund:innen.

** Diese Kennzahl ist nur verfügbar, wenn das Mitglied in den letzten 90 Tagen aktiv war.



Enterprise-Mitgliederkennzahlen auf Organisationsebene

Anzahl der Slack Huddles Gesamtzahl der Slack Huddles von mindestens fünf Sekunden Dauer mit mindestens einem weiteren Mitglied (gestartet oder teilgenommen) Aktiv mit Slack Connect Gibt an, ob das Mitglied eine Nachricht in einem Channel oder einer Direktnachricht gelesen oder gepostet hat, der bzw. die mit mindestens einem externen Workspace geteilt wird oder nicht Suchzähler Anzahl der Suchen, die ein Mitglied in Slack durchgeführt hat



KI

KI-Funktionen in Slack sind in kostenpflichtigen Plänen verfügbar. Du siehst Analysedaten für die in deinem Plan verfügbaren Funktionen (sofern diese nicht von Administrator:innen oder Inhaber:innen eingeschränkt wurden).

Channel-Zusammenfassungen Anzahl der generierten und angesehenen Channel-Zusammenfassungen

Anzahl der erweiterten automatisch generierten Zusammenfassungen von Channel-Beitritten Thread-Zusammenfassungen Anzahl der generierten und angesehenen Thread-Zusammenfassungen

Anzahl der erweiterten automatisch generierten Zusammenfassungen von Threads Übersicht Anzahl der Übersichten, die erstmalig erstellt und dann angesehen wurden

Anzahl der Ansichten von Übersichten

Huddle-Notizen Anzahl der gestarteten und generierten Huddle-Notizen

Anzahl der Ansichten des Canvas mit Huddle-Notizen

Dateizusammenfassungen Anzahl der Ansichten von Dateizusammenfassungen Übersetzungen Anzahl der generierten Übersetzungen von Nachrichten- und Dateizusammenfassungen Suchfunktion-Zusammenfassungen Anzahl der generierten und angesehenen KI-Suchantworten Workflow-Automatisierung Anzahl der generierten Workflow-Entwürfe Nachrichtenerklärungen Anzahl der generierten und angesehenen Erklärungen Generieren von Canvas-Inhalten Anzahl der verwendeten Prompts, um Canvas-Inhalte zu erstellen



Slackbot

Analysedaten zur Slackbot-Nutzung sind in den Plänen Business+ und Enterprise verfügbar.

Slackbot-Nutzung An Slackbot gesendete Nachrichten: Gesamtanzahl der an Slackbot gesendeten Nachrichten

Anzahl der Personen, die Slackbot verwenden: Gesamtanzahl der Personen, die eine Nachricht an Slackbot gesendet haben Slackbot-Kompetenzen Verwendung von Kompetenzen gesamt: Anzahl der Verwendungen von Kompetenzen

Unterschiedliche verwendete Kompetenzen: Anzahl unterschiedlicher verwendeter Kompetenzen

Erstellte Kompetenzen: Anzahl erstellter Kompetenzen

Personen, die Vorlagen nutzen: Anzahl der Personen, die Vorlagen nutzen



Die Top 10-Vorlagen: Die am häufigsten genutzten Vorlagen in deiner Organisation Slackbot-Tools Gesamtanzahl der Tool-Nutzungen: Anzahl der Nutzungen von Tools (z. B. Suche, Erstellung von Canvases usw.) Verwendete eindeutige Tools: Anzahl unterschiedlicher verwendeter Tools Personen, die Tools verwenden: Anzahl der Personen, die Tools nutzen Die 10 besten Tools: Die in deiner Organisation am häufigsten verwendeten Tools Slackbot-MCP-Server MCP-Server-Nutzungen gesamt: Anzahl der Nutzungen der MCP-Server Genutzte eindeutige MCP-Server: Anzahl der verschiedenen verwendeten MCP-Server Personen, die MCP-Server verwenden: Anzahl der Personen, die MCP-Server verwenden Top 10 MCP-Server: Die in deiner Organisation am häufigsten verwendeten MCP-Server



Workspaces

Diese Daten sind nur über das Analytik-Dashboard auf Organisationsebene bei Enterprise-Plänen verfügbar.

URL Workspace-URL Erstellt Datum, an dem der Workspace erstellt wurde Gesamtzahl der Mitglieder Gesamtzahl der Leute im Workspace, einschließlich aller Vollmitglieder und Gäste Vollwertige Mitglieder Anzahl der Vollmitglieder im Workspace Gäste Anzahl der Gäste im Workspace Apps Anzahl der im Workspace installierten Apps Offene Channels, einzelner Workspace Anzahl der Offenen Channels im Workspace Offene Multi-Workspace-Channels Anzahl der Offenen Multi-Workspace-Channels im Workspace Aktive Mitglieder Anzahl der Leute, die in mindestens einem Channel eine Nachricht oder eine Direktnachricht im Workspace gelesen oder gesendet haben Aktive Mitglieder (%) Prozentsatz, der die Anzahl der Leute widerspiegelt, die eine Nachricht in diesem Workspace gelesen oder gesendet haben, im Vergleich zu anderen Workspaces in der Organisation Veränderung bei aktiven Mitgliedern Prozentsatz, der die Anzahl der Leute widerspiegelt, die innerhalb der laufenden 30 Tage im Channel gepostet haben, im Vergleich zu den vorherigen 30 Tagen Mitglieder, die gepostet haben Anzahl der Leute, die Nachrichten im Workspace gepostet haben Hochgeladene Dateien Anzahl der Dateien, die im Workspace in Channels hochgeladen wurden Von Mitgliedern gepostete Nachrichten Anzahl der von Mitgliedern im Workspace gesendeten Nachrichten Nachrichten in offenen Channels in einem einzelnen Workspace Anzahl der in offenen Channels im Workspace gesendeten Nachrichten Prozentsatz der Nachrichten, offene Channels Prozentsatz, der die Anzahl der Leute widerspiegelt, die Nachrichten in offenen Channels anstatt in geschlossenen Channels sowie Direktnachrichten im Workspace gepostet haben Prozentsatz der Ansichten, offene Channels Prozentsatz, der die Anzahl der Leute widerspiegelt, die offene Channels anstatt geschlossene Channels sowie Direktnachrichten im Workspace aufgerufen haben Nachrichten in Multi-Workspace-Channels Anzahl der in offenen Channels gesendeten Nachrichten, die über verschiedene Workspaces innerhalb deiner Organisation geteilt werden Nachrichten in geschlossenen Channels Anzahl der in geschlossenen Channels gesendeten Nachrichten Nachrichten in Direktnachrichten Anzahl von in Direktnachrichten (DMs) gesendeten Nachrichten



Apps

Diese Daten sind nur bei Enterprise-Plänen verfügbar.

App-Kategorie Die Kategorie (oder Kategorien), der (oder denen) eine App im Slack Marketplace zugeordnet ist App-Quelle Woher eine App stammt. Eine App kann aus dem Slack Marketplace stammen, intern entwickelt oder verteilt worden sein Verbrauchte Nachrichten Gesamtanzahl von Nachrichten, die in einem bestimmten Zeitraum mit einer App geteilt wurden Verbrauchte Dateien Gesamtanzahl von Dateien, die in einem bestimmten Zeitraum mit einer App geteilt wurden Erste Nachricht gesendet am Datum, an dem eine App zum ersten Mal eine Nachricht gesendet oder einem Mitglied geantwortet hat Zuerst benutzt am Datum, an dem ein Mitglied eine App zuerst aufgerufen oder mit ihr interagiert hat Erste Automatisierung am Datum, an dem eine App zuerst eine Aktion im Namen einer/eines Benutzer:in ausgeführt hat Letzte Nachricht am Datum, an dem eine App zum letzten Mal eine Nachricht gesendet oder einem Mitglied geantwortet hat Zuletzt benutzt am Datum, an dem ein Mitglied eine App zuletzt aufgerufen oder mit ihr interagiert hat Letzte Automatisierung am Datum, an dem eine App zuletzt eine Aktion im Namen einer/eines Benutzer:in ausgeführt hat Mitglieder, die Nachrichten gelesen haben Eindeutige Anzahl der Mitglieder, die während eines Tages mindestens eine Nachricht oder Antwort von einer bestimmten App gelesen haben Mitglieder, die die App verwenden Eindeutige Anzahl der Mitglieder, die eine bestimmte App mindestens ein Mal am Tag aufgerufen oder genutzt haben Mitglieder mit Automatisierungen Eindeutige Anzahl der Mitglieder, die an einem Tag mindestens eine Automatisierung in ihrem Namen durch eine bestimmte App durchgeführt haben Nachrichten gesendet Anzahl der Nachrichten und Antworten, die von dieser App während eines Tages gepostet werden Gelesene App-Nachrichten Anzahl der von einer bestimmten App gesendeten Impressionsnachrichten, die während eines Tages empfangen wurden Durchgeführte Aktionen Gesamtzahl der Aufrufe einer bestimmten App oder der Interaktion mit einer bestimmten App durch eine:n Benutzer:in während eines Tages Durchgeführte Automatisierungen Gesamtzahl der automatischen Aktionen, die von einer bestimmten App im Namen eines Mitglieds während eines Tages durchgeführt wurden

Tipp: Einige Leute posten viele kurze Nachrichten, andere hingegen weniger, aber längere Nachrichten. Diese Daten sollten idealerweise verwendet werden, um die Nutzung von Slack durch dein gesamtes Team zu verstehen und nicht um die Leistung einzelner Personen zu bewerten.