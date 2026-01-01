L’assistenza Slack è diventata il piano di successo Salesforce Signature. La tua transizione al piano di successo Salesforce per Slack è avvenuta in maniera automatica e senza costi aggiuntivi. Questo articolo illustra cosa cambia, cosa include il tuo nuovo piano e dove richiedere assistenza.



Informazioni importanti

I piani di successo sono disponibili in Slack

Il 27 ottobre 2026 abbiamo portato i piani di successo Salesforce in Slack. Non devi fare nulla per ricevere il tuo nuovo piano: la transizione è stata automatica.

Il 27 ottobre 2026 abbiamo portato i piani di successo Salesforce in Slack. Non devi fare nulla per ricevere il tuo nuovo piano: la transizione è stata automatica. Una nuova esperienza di assistenza

Abbiamo introdotto una nuova esperienza di assistenza nel Centro assistenza Slack con contenuti self-service più rapidi, procedure semplificate per la creazione e la gestione dei casi e il nostro agente di assistenza basato sull’IA per fornirti risposte più velocemente.

Nota: al momento questo cambiamento non si applica ai clienti che hanno acquistato GovSlack, ai clienti che hanno precedentemente scelto di gestire la propria assistenza in un ambiente FedRAMP o ai clienti che hanno acquistato Enterprise+ tra il 5 maggio 2026 e il 26 ottobre 2026.



Il tuo piano di successo in Slack

Il tuo piano di successo Salesforce è basato sul tuo piano di Slack attuale:

Nota: visita la tua pagina di fatturazione per scoprire di più sul tuo piano di Slack.

* “Business+ Self-service” si riferisce ai piani acquistati direttamente dal sito di Slack e pagati mediante un metodo di pagamento supportato. “Business+ Modulo d’acquisto” si riferisce ai piani acquistati attraverso un rappresentante di vendita Salesforce mediante un modulo d’acquisto.



Domande frequenti

Devo fare qualcosa per ottenere il mio nuovo piano di successo?

Non è richiesta alcuna azione. La transizione del tuo account è avvenuta automaticamente il 27 ottobre 2026, a meno che tu abbia il piano Business+ (Self-service), in quel caso la transizione avverrà al tuo prossimo ciclo di fatturazione dopo quella data.

Ci saranno dei costi aggiuntivi?

Non per il rimanente della durata del tuo piano Slack attuale.

Se hai un piano Pro, la transizione al piano di successo Salesforce Standard è inclusa senza costi aggiuntivi per quel che resta della durata del tuo attuale piano Slack.

Se hai un piano Business+ (Self-service), la transizione al piano di successo Salesforce Standard avverrà al prossimo ciclo di fatturazione senza costi aggiuntivi.

Se hai un piano Enterprise+, Enterprise Grid o Business+ (Modulo d’acquisto), la transizione al piano di successo Salesforce Premier è inclusa nel tuo piano di Slack senza costi aggiuntivi per quel che resta della durata del tuo attuale piano Slack.

Questo cambiamento si applica ai clienti che hanno precedentemente scelto di gestire la propria assistenza in un ambiente FedRAMP o ai clienti di GovSlack?

No. Al momento il cambiamento non si applica ai clienti GovSlack, a quelli che hanno scelto di mantenere la propria assistenza in un ambiente FedRAMP e ai clienti che hanno acquistato Enterprise+ tra il 5 maggio 2026 e il 26 ottobre 2026.

Come inizio ad usare i piani di successo di Salesforce per Slack?

Visita la pagina Il mio piano di successo e accedi con le tue credenziali Slack attuali. Non è necessario creare un nuovo account e al tuo primo accesso si creerà un Trailblazer ID (TBID) automaticamente se non ne hai già uno. Puoi anche dare un’occhiata ai Piano di successo Salesforce o metterti in contatto con il tuo Customer Success Manager, se necessario.

Che cambiamenti sono avvenuti all’esperienza di assistenza?

Abbiamo introdotto una nuova esperienza di assistenza nel Centro assistenza Slack e con contenuti self-service più rapidi, procedure semplificate per la creazione e la gestione dei casi e il nostro agente di assistenza basato sull’IA per fornirti risposte più velocemente.

Puoi continuare ad accedere al supporto self-service tramite l’agente di assistenza per i dipendenti nel Centro assistenza Slack. Risponde alle tue domande in tempo reale e ti assiste nella creazione di un caso se ne hai bisogno.

Ogni caso aperto o chiuso precedente al 27 ottobre sarà ancora visualizzabile nella pagina Casi Slack.

L’indirizzo e-mail “feedback@slack.com” per creare casi di supporto è stato dismesso e potrai inviare e gestire le richieste tramite il Centro assistenza Slack e l’assistenza Salesforce.

A chi posso rivolgermi per ricevere assistenza?

Puoi creare e gestire i casi, anche per problemi molto gravi e che interrompono il lavoro, tramite l’Agente Agentforce di assistenza, che trovi sia sul Centro assistenza di Slack o sul portale di assistenza di Salesforce. Per ricevere assistenza potrai utilizzare le tue attuali credenziali di Slack: non è necessario creare un nuovo account o fare un nuovo accesso. Tutti i casi aperti oggi e i casi già chiusi continueranno a essere visibili sull’attuale pagina dei casi di Slack.

Mi servirà un nuovo account di Salesforce o un nuovo accesso per usare Assistenza Salesforce?

No. Puoi accedere all’assistenza usando le tue credenziali di Slack attuali. Non è necessario creare un nuovo account e al tuo primo accesso si creerà unTrailblazer ID (TBID) automaticamente se non ne hai già uno. quando accedi al Centro assistenza di Slack, il nuovo menu di navigazione ti permetterà di accedere facilmente all’Assistenza Salesforce.

Cosa succederà ai miei casi aperti e allo storico dei casi con questa transizione?

I tuoi casi aperti restano dove sono e non li chiuderemo né lo sposteremo nel nuovo sistema. I casi che erano aperti prima del 27 ottobre continueranno ad essere gestiti tramite il processo precedente finché- non verranno risolti.

Casi aperti: Continua ad aggiornarli nel portale di assistenza Slack o rispondendo alla conversazione per e-mail di quel caso. Non verranno ricreati o riaperti nell’assistenza di Salesforce.

Continua ad aggiornarli nel portale di assistenza Slack o rispondendo alla conversazione per e-mail di quel caso. Non verranno ricreati o riaperti nell’assistenza di Salesforce. Casi chiusi: La cronologia dei casi creati prima del 27 ottobre resta visualizzabile nel portale di assistenza Slack.

Posso passare a un piano di successo superiore?

Man mano che il tuo team cresce, potresti aver bisogno di tempi di risposta più rapidi, di un onboarding personalizzato o di un supporto aggiuntivo. Esplora i nostri piani di successo Salesforce per trovare quello più adatto alle tue esigenze e contattaci per saperne di più.

Ci sono stati cambiamenti nei termini d’utilizzo in seguito al passaggio ai piani di successo?

Sì, si applicheranno i termini e le condizioni dei piani di successo Salesforce

La mia fattura o importo cambierà in seguito a questa transizione?

No. Il passaggio ai piani di successo non cambierà i tuoi costi di Slack. I piani di successo già inclusi nel tuo piano di Slack (Enterprise+, Enterprise Grid, Business+ (Modulo d’acquisto)) o inclusi senza costi (Pro, Business+ (Self-service)) continueranno a essere inclusi senza una nuova voce di spesa. Se desideri passare a un piano superiore, contattaci per saperne di più.

Ho già un piano di successo Salesforce per altri prodotti Salesforce: si unirà al mio nuovo piano di successo per Slack o ne avrò due?

Il tuo piano di successo Salesforce è specifico per il tuo piano di Slack ed è gestito separatamente dai piani di successo legati ad altri prodotti Salesforce. Potresti avere più di un piano di successo per i tuoi prodotti Salesforce e Slack, ognuno definito dalle proprie licenze.

Come faccio a sapere quale piano Slack sto usando?

Puoi trovare i dettagli del tuo piano di Slack nella pagina di fatturazione della tua area di lavoro

Ho più aree di lavoro di Slack con diversi piani di Slack: la transizione si applica a tutti nello stesso momento?

Sì, la transizione ai piani di successo Salesforce si è applicata a tutti i piani adatti il 27 ottobre 2026. La transizione si applicava al livello del piano Slack: se la tua organizzazione ha più di un’area di lavoro Slack su diversi piani Slack, ognuna ha subito la transizione secondo il tuo piano attuale e riceverai delle comunicazioni separate per ogni area di lavoro Slack o organizzazione designata. Ricorda che questo cambiamento non si applica ai tenant dove i clienti hanno scelto di mantenere l’assistenza in un ambiente FedRAMP o ai clienti che hanno già acquistato GovSlack.

Dove trovo il mio piano di successo Salesforce per Slack?

Dal Centro assistenza Slack seleziona Assistenza nell’angolo in alto a destra, poi clicca Piani di Successo. Dal Portale assistenza Salesforce, clicca Il mio piano di successo.

Ho molti tentant Slack, come accedo ad ognuno?

I clienti con molti tenant possono passare da uno agli altri direttamente dalla pagina del loro piano di successo su Salesforce:

dal banner Il mio piano di successo, clicca Seleziona un’org nell’angolo in alto a destra. Nella finestra Seleziona un’org, ricerca o sfoglia la lista delle org associale con il tuo account. Scegli l’org a cui vuoi passare e clicca Seleziona org. L’org selezionata diventerà quella di default al prossimo accesso. Per vedere la lista completa delle org, clicca Gestisci tutte le org.

Chi è il contatto principale designato per il mio piano di successo Salesforce per Slack?

Come parte della migrazione ai piani di successo Salesforce per Slack, abbiamo assegnato automaticamente il permesso del Contatto primario designato al proprietario principale e ai ruoli di proprietario in Slack.

Come vengono gestite e seguite le segnalazioni di bug dei prodotti ora?

Abbiamo reso più facile tracciare i bug dei prodotti e rimanere aggiornati grazie alla pagina Problema noto. Per iniziare, visita la pagina Problema noto, accedi con il tuo Trailblazer ID e poi cerca il problema. Una volta che hai trovato il problema, seleziona Segnala per farci sapere cosa non sta andando bene nel tuo business. Se un problema non è stato ancora registrato, contatta il centro di assistenza Slack per farci sapere cosa sta accadendo. Se hai già segnalato un problema con Slack, ci metteremo in contatto con te direttamente quando avremo aggiornamenti.

Nota: per più dettagli su piani e prezzi, visita la pagina dei prezzi di Slack o contatta il nostro team di vendita.