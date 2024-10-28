컬렉션

Slack Tour Seoul 2024

지난 10월16일, Slack Tour Seoul 2024에서 AI 기반 생산성 플랫폼 Slack을 활용하여 하나의 팀처럼 빠르고 민첩하게 협업을 어떻게 하는 지, 많은 기업은 어떻게 Slack을 활용하여 새로운 업무 방식과 조직 문화를 정착시켜, 그 결과로 해당 시장의 경쟁에서 앞서가고 있는지 공유하였습니다. '다시 보기' 영상을 통해서 현장의 분위기를 다시 생생하게 느껴보세요. 🙌