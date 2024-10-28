컬렉션
Slack Tour Seoul 2024
지난 10월16일, Slack Tour Seoul 2024에서 AI 기반 생산성 플랫폼 Slack을 활용하여 하나의 팀처럼 빠르고 민첩하게 협업을 어떻게 하는 지, 많은 기업은 어떻게 Slack을 활용하여 새로운 업무 방식과 조직 문화를 정착시켜, 그 결과로 해당 시장의 경쟁에서 앞서가고 있는지 공유하였습니다. '다시 보기' 영상을 통해서 현장의 분위기를 다시 생생하게 느껴보세요. 🙌
AI기반 생산성 플랫폼, Slack에서의 업무 혁신
Work OS인 Slack을 통하여 사람과 AI가 어떻게 업무를 성공적으로 수행할 수 있는 지 살펴보세요.지금 시청하기
사람 중심의 AI 기반 업무의 미래
사람과 데이터, 그리고 AI와 Agent 함께 사람 중심의 AI 기반 업무의 미래를 그리고 있습니다. 실제 Slack 데모와 함께 살펴보세요.지금 시청하기
Slack으로 만들어가는 통신사의 DevOps, DevRel 문화
LG유플러스의 Slack 도입 전, 도입 후의 변화 그리고 협업툴 관리 자동화 팁을 비롯한 DevRel 문화를 직접 살펴보세요.지금 시청하기
Slack 봇으로 회의 문화를 바꾸다: 전직원 생산성 혁신하기
카카오페이의 생산적인 회의를 위한 '죠르디 회의봇'의 탄생 배경부터 회의 문화 자체를 바꾼 기능들을 모두 소개합니다.지금 시청하기
Slack 워크플로 빌더로 업무 요청 프로세스 개선하기
티오더 구성원들이 효율적으로 일하고 몰입할 수 있는 업무 환경을 Slack을 통하여 어떻게 만들어 나가는지 살펴보세요.지금 시청하기
아기고래와 함께 소통하는 업무 환경, 문화 만들기
Slack App 메커니즘을 비롯하여 Slack App으로 할 수 있는 것들에 대해서 아기고래 팀이 상세하게 공유를 해주셨습니다.지금 시청하기
Slack으로 구축한 살아 숨 쉬는 강남언니 팀 조직문화
강남언니 팀의 조직문화(투명한 커뮤니케이션)가 Slack에서 어떻게 잘 리드되고 있는 지 살펴보세요.지금 시청하기
Slack X Jira 연동을 통한 업무 요청 관리 시스템 구축
사내공식 오픈소스 프로젝트의 일환으로 우아한형제들팀에서 직접 연동하여 만든 업무 자동화 팁들을 살펴보세요.지금 시청하기