Slack으로 3배의 ROI를 달성하는 방법

원격 근무로 새롭게 변한 현실로 인해 협업 도구가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이러한 도구들은 이제 직원 경험 전체를 좌우하며, 조직 문화 및 직원 참여부터 운영 비용 및 고객 충성도에 이르기까지 모든 것에 영향을 미치고 있습니다.

하지만, 그저 기존의 업무 행태를 온라인으로 전환한다고 해서 더 나은 결과를 얻을 수 있는 것은 아닙니다. 비디오 컨퍼런스로 진행하는 미팅은 여전히 비효율적입니다. 채팅을 통한 일대일 대화로는 여전히 정보의 흐름을 명확히 파악하기가 어렵습니다.

Slack은 복사 붙여넣기 방식의 업무 행태가 아닌 디지털 업무환경에 고유한 새로운 협업 패러다임을 제시합니다. 물론 수익 관련 이점도 무시할 수 없습니다.

협업에 대한 접근 방식을 혁신하는 것은 더 신속한 의사 결정이 가능해지고, 직원 경험을 개선하며 비즈니스 프로세스를 더 효율적으로 개선하는 등 수많은 장점을 가지고 있습니다.

최신 전자책을 다운로드하여 이 재택근무의 시대에 전 세계의 조직들이 Slack을 사용해 비용을 절약하고, 보안을 향상하고, 생산성을 최대화하고 있는 방법을 알아보세요.