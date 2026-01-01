成長する植物のアニメーション

Slack で ROI を 3 倍にする方法

Slack を使ったコラボレーションの方法を見直すことで、どのように会社の収益が高まり、場合によっては ROI を 3 倍に増大させられるのか

リモートワークという新たな現実によって、コラボレーションツールの重要性はかつてなく高まっています。これらのツールは、全体的な従業員体験を決めるものであり、企業文化や従業員エンゲージメントから顧客ロイヤルティまで、あらゆる方面に影響を与えます。

でも、これまでの働き方をそのまま移行させたところで、よい結果は望めません。ビデオ会議経由のミーティングには、やはり限界があります。チャットでの 1 対 1 の会話では、情報の流れもあまり明確ではありません。

オフィスでの行動パターンをそのままコピー＆ペーストする代わりに、Slack はデジタルの職場から生まれた、コラボレーションの新しい方法論を提示します。収益面でのメリットも見逃せません。

意思決定のスピードアップ、従業員体験の向上、ビジネスプロセスの効率化は、コラボレーションへのアプローチ変革後に得られるメリットの一部にすぎません。

最新の電子ブックから、あらゆる場所の組織がどのように Slack を使用してリモートワーク時代のコストカット、セキュリティ強化、仕事効率の最大化を実現させているか、お読みください。

