O Criador de fluxo de trabalho facilita a automação de tarefas e processos diários no Slack. Esses fluxos podem ser simples ou complexos de acordo com sua preferência, e é possível conectá-los a outros apps que você usa para trabalhar.



Criar um fluxo de trabalho

Por padrão, qualquer pessoa (exceto Membros da linha de frente) pode criar um fluxo de trabalho. Há duas opções para começar: você pode criar um fluxo de trabalho a partir de um modelo ou criar um do zero se precisar de algo mais personalizado. De qualquer forma, este guia ajudará você a colocar seu primeiro fluxo de trabalho em funcionamento para qualquer pessoa em seu workspace ou organização Enterprise usar.



Dê os primeiros passos com um modelo

Nós criamos uma variedade de modelos de fluxo de trabalho para ajudar você a automatizar algumas das tarefas mais comuns no Slack. Caso a criação de fluxos de trabalho seja novidade para você, personalizar um modelo pode ser uma ótima maneira de começar.



Criar do zero

Para fluxos de trabalho mais complexos ou para tarefas que ainda não têm um modelo, você pode criar um fluxo de trabalho do zero:



Adicionar etapas

As etapas em um fluxo de trabalho realizam tarefas que o fluxo de trabalho precisa concluir. Se quiser que o fluxo de trabalho realize uma ação em um serviço de terceiros, você poderá adicionar etapas de conector.

Essas etapas exigem que você autentique sua conta com o serviço de terceiros e podem exigir aprovação ou configuração adicional para poderem ser usadas. Para obter orientações adicionais, leia:

Como solicitar etapas de conector se seu workspace ou organização exigir a aprovação de apps

Como autenticar contas de terceiros para usar com as etapas de conector

Como adicionar ramificações condicionais



Gerenciar seus fluxos de trabalho

Depois que um fluxo de trabalho é publicado, a pessoa que o criou e todos os gerentes de fluxo de trabalho podem:



Usar fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho no workspace ou organização são exclusivos para as necessidades e processos de sua organização. Se você tem dúvidas sobre quando usar um fluxo de trabalho ou o que ele realiza, é melhor entrar em contato com a pessoa que o criou para obter mais informações.



Iniciar fluxos de trabalho

Se um fluxo de trabalho iniciar com um link, você precisará localizar e clicar nesse link para usar o fluxo de trabalho. Os links de fluxo de trabalho podem ser compartilhados em qualquer lugar no Slack (incluindo canvas), de modo que você pode iniciá-los onde quer que esteja trabalhando. Você também pode procurar fluxos de trabalho que iniciam com um link nos seguintes locais:

Galeria de fluxos de trabalho

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho , você pode pesquisar todos os seus fluxos de trabalho em seu workspace ou organização.

No computador, clique em na barra lateral. Em , você pode pesquisar todos os seus fluxos de trabalho em seu workspace ou organização. Guia Fluxos de trabalho

Em um canal ou mensagem direta (MD), clique na guia Fluxos de trabalho para encontrar quaisquer fluxos de trabalho na conversa.

Em um canal ou mensagem direta (MD), clique na guia para encontrar quaisquer fluxos de trabalho na conversa. Pesquisa

No computador, clique na barra de pesquisa. Digite o nome do fluxo de trabalho e selecione-o na lista de resultados. No dispositivo móvel, toque em Pesquisar e em Fluxos de trabalho.



Os fluxos de trabalho criados para iniciar em um horário agendado serão iniciados automaticamente. Outros fluxos de trabalho serão iniciados com base em determinadas ações do Slack, como:

Observação: se a guia Agentes e ferramentas não aparecer na barra lateral, procure a guia

Automações.



Gerenciar o Criador de fluxo de trabalho

Os administradores do Slack podem garantir que os membros estejam criando e usando fluxos de trabalho em conformidade com as políticas da organização, analisando as seguintes opções de administração do Criador de fluxo de trabalho: