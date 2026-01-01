Guida a Workflow Builder di Slack
Workflow Builder ti aiuta ad automatizzare le attività quotidiane e i processi in Slack. I workflow possono essere semplici o complessi, in base alle tue esigenze, e possono anche essere connessi ad altre app che utilizzi per svolgere il lavoro.
Creare un workflow
Per impostazione predefinita, chiunque (a eccezione dei membri operativi) può creare un workflow. Ci sono due opzioni per iniziare: puoi creare un workflow da un modello o crearne uno da zero se hai bisogno di una maggiore personalizzazione. In ogni caso, questa guida ti aiuterà a rendere operativo il tuo primo workflow affinché chiunque nella tua area di lavoro o organizzazione Enterprise possa utilizzarlo.
Inizia con un modello
Abbiamo creato una serie di modelli di workflow per aiutarti ad automatizzare alcune delle attività più comuni in Slack. Se sei alle prime armi con la creazione di workflow, la personalizzazione di un modello è un ottimo modo per iniziare.
Crea partendo da zero
Per workflow più avanzati o per attività per cui non è ancora disponibile un modello, puoi creare un workflow da zero:
- Scopri come creare un workflow su Slack dall’inizio alla fine
- Crea un workflow che si avvia in un servizio esterno
- Aggiungi manager di workflow per aiutarti a modificare e gestire i workflow
Aggiungi i passaggi
I passaggi in un workflow eseguono le attività che il workflow deve completare. Se desideri che un workflow esegua un’azione in un servizio di terze parti, puoi aggiungere passaggi di connettore.
Questi passaggi richiedono l’autenticazione dell’account con il servizio di terze parti e, possibilmente, un’ulteriore approvazione o configurazione prima di poter essere utilizzati. Per istruzioni aggiuntive, leggi:
- Come richiedere passaggi di connettore se l’area di lavoro o l’organizzazione prevede l’approvazione delle app
- Come autenticare gli account di terze parti per l’utilizzo con i passaggi di connettore
- Come aggiungere rami condizionali
Gestire i workflow
Dopo la pubblicazione del workflow, la persona che l’ha creato e tutti i manager di workflow possono:
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Visualizzare le attività del workflow
Visualizzare i workflow in corso o completati, insieme a eventuali errori
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Modificare, eliminare o cambiare chi può utilizzare i workflow esistenti
Modificare o rimuovere workflow
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Scaricare le risposte dei moduli di workflow
Salvare le risposte dei moduli di workflow sul computer
Usare i workflow
I workflow nell’area di lavoro o nell’organizzazione sono specifici per le esigenze e i processi dell’organizzazione. Se non sai quando utilizzare un workflow o quale sia il suo scopo, contatta la persona che l’ha creato per avere maggiori informazioni.
Avviare i workflow
Se un workflow si avvia con un link, devi trovare e cliccare su quel link per utilizzare il workflow. I link ai workflow possono essere condivisi dappertutto in Slack (inclusi i canvas), quindi puoi avviarli ovunque tu stia lavorando. Ecco dove puoi trovare i workflow che si avviano con un link:
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Galleria workflow
Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale. Da Workflow , puoi sfogliare tutti i workflow nella tua area di lavoro o organizzazione.
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Scheda dei workflow
Da un canale o messaggio diretto (MD), clicca sulla scheda Workflow per trovare tutti i workflow nella conversazione.
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Cerca
Dal desktop, clicca sulla barra di ricerca. Digita il nome di un workflow e selezionalo dall’elenco dei risultati. Su dispositivo mobile, tocca Cerca e poi tocca Workflow.
I workflow creati in base a un programma, si avvieranno automaticamente. Gli altri workflow si avvieranno in base a determinate azioni di Slack, ad esempio:
- Utilizzando una reazione con emoji
- Entrando in un canale
- Creando un canale
Nota: se non vedi la scheda Agenti e strumenti nella tua barra laterale, cerca invece la scheda
Automazioni .
Gestire Workflow Builder
Gli amministratori di Slack possono assicurarsi che i membri creino e utilizzino i workflow in modo conforme ai criteri dell’organizzazione esaminando le seguenti opzioni relative all’amministrazione di Workflow Builder:
- Gestire l’accesso a Workflow Builder e decidere quali funzioni possono essere utilizzate
- Gestire i passaggi di connettore e i passaggi personalizzati che i membri possono aggiungere ai workflow
- Consentire o impedire a organizzazioni esterne di utilizzare workflow creati dai membri dell’area di lavoro o dell’organizzazione nelle conversazioni di Slack Connect
- Visualizzare i workflow pubblicati dalla dashboard dei workflow
Chi può utilizzare questa funzione?
- Per impostazione predefinita, tutti i membri effettivi possono creare workflow e membri e ospiti possono utilizzarli.
- Disponibile per i piani a pagamento