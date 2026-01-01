Com o Agentforce no Slack, você também pode trabalhar junto com agentes de IA autônomos que respondem perguntas e concluem tarefas. Os agentes são criados por pessoas da sua empresa e projetados para atender a um objetivo específico, como responder solicitações de ajuda da TI ou fornecer informações sobre benefícios.

Saiba mais sobre o Agentforce: Acesse nosso guia de configuração ou entre em contato com seu executivo de contas do Slack.



Explore e envie mensagens a agentes

Encontre agentes que seus administradores adicionaram ao seu workspace do Slack ou à sua organização Enterprise na guia Agentes. Nela, você pode descobrir novos agentes com quem trabalhar, iniciar uma conversa e ver trocas de mensagens anteriores. Para ajudar você a começar, alguns agentes oferecem mensagens pré-escritas, mas você sempre pode escrever sua própria mensagem.

Enviar uma mensagem direta

Computador Dispositivo móvel No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Caso a opção Ferramentas não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Agentes na barra lateral. Em Agentes instalados, pesquise e selecione um agente. Escolha um prompt ou envie uma mensagem para iniciar uma conversa. Toque em Agentforce na parte inferior da tela. Caso a opção Agentforce não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Pesquise e selecione um agente. Escolha um prompt ou envie uma mensagem para iniciar uma conversa.



Ver conversas anteriores

É possível acessar mensagens diretas (MDs) anteriores com agentes para fins de consulta.

Computador Dispositivo móvel No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Caso a opção Ferramentas não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Agentes na barra lateral. Em Agentes instalados, pesquise e selecione um agente, ou selecione um abaixo de Agentes recentes. Clique em Conversas anteriores e selecione uma conversa para abri-la. Toque em Mais na parte inferior da tela e em Agentforce. Abaixo de Hoje, 7 dias anteriores ou Mês anterior, toque em uma conversa para abri-la.

Observação: Os administradores e proprietários do Slack atribuem o acesso a agentes no workspace ou em organizações Enterprise. Se você não encontrar o Agentforce, fale com um proprietário ou administrador para pedir ajuda.



Converse com um agente no canal

É possível trabalhar com agentes do Agentforce nos canais como se fossem colegas de equipe. Primeiro, adicione um agente ao canal. Em seguida, faça uma menção a esse agente na mensagem.

Abra o canal onde você quer conversar com o agente. Escreva uma mensagem e não se esqueça de mencionar o agente para receber uma resposta. Envie a mensagem para iniciar a conversa.

Observação: os agentes no Slack usam suas permissões do Slack e do Salesforce para elaborar respostas e nunca respondem com informações às quais você não tem acesso. Portanto, tome cuidado ao compartilhar as informações geradas por agentes com o restante da equipe.



Compartilhar um prompt de agente

Ajude sua equipe a receber as informações certas do agente do Agentforce compartilhando o prompt que você usou. Quando uma pessoa seleciona o prompt compartilhado no Slack, a resposta do agente é personalizada para ela.

No computador, clique no ícone de três pontos ao lado de um prompt do Agentforce. Clique em Copiar link do prompt de agente e cole o link onde quiser.

Dica: é possível compartilhar prompts de agentes em qualquer lugar do Slack, como canais, canvas, fluxos de trabalho e muito mais.