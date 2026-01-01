Con Agentforce in Slack, puoi lavorare insieme a degli agenti di IA autonomi in grado di rispondere a domande e completare attività. Gli agenti vengono creati dai dipendenti della tua azienda e sono progettati per compiere uno scopo preciso, come rispondere alle richieste di assistenza IT o fornire informazioni sui vantaggi.

Scopri di più su Agentforce: visita la nostra guida di installazione o contatta il tuo account executive di Slack..



Esplora e invia messaggi agli agenti

Trova gli agenti che gli amministratori hanno aggiunto nell’area di lavoro di Slack o nell’organizzazione Enterprise nella scheda Agenti. Da qui, puoi scoprire nuovi agenti con cui lavorare, avviare una conversazione e visualizzare le discussioni passate. Per aiutarti a iniziare, alcuni agenti offrono dei messaggi predefiniti, ma puoi sempre decidere di scrivere il tuo.

Invia un messaggio diretto

Desktop Dispositivo mobile Dal desktop, clicca su Strumenti nella barra laterale. Se non vedi Strumenti, fai clic su Altro per trovarlo. Fai clic su Agenti nella barra laterale. Da Agenti installati, cerca e seleziona un agente. Scegli un suggerimento o invia un messaggio per avviare una conversazione. Tocca Agentforce nella parte inferiore dello schermo. Se non vedi Agentforce, fai clic su Altro per trovarlo. Cerca e seleziona un agente. Scegli un suggerimento o invia un messaggio per avviare una conversazione.



Visualizza le conversazioni precedenti

Se devi fare riferimento ai messaggi diretti (MD) delle conversazioni precedenti, puoi accedervi grazie agli agenti.

Desktop Dispositivo mobile Dal desktop, clicca su Strumenti nella barra laterale. Se non vedi Strumenti, fai clic su Altro per trovarlo. Fai clic su Agenti nella barra laterale. Da Agenti installati, cerca e seleziona un agente, oppure selezionane uno da Agenti recenti. Fai clic su Conversazioni precedenti, quindi seleziona una conversazione per aprirla. Tocca Altro in basso sullo schermo, quindi tocca Agentforce. Tocca una conversazione in Oggi, Ultimi 7 giorni, o Ultimo mese per aprirla.

Nota: gli amministratori e i proprietari di Slack assegnano l’accesso agli agenti nelle aree di lavoro o nelle organizzazioni Enterprise. Se non vedi Agentforce, contatta un proprietario o un amministratore per ricevere assistenza.



Chatta con un agente in un canale

Puoi lavorare con gli agenti di Agentforce nei canali, proprio come faresti con qualsiasi altro membro del team. Inizia aggiungendo un agente a un canale, quindi ottieni la sua attenzione utilizzando un tag in un messaggio.

Apri il canale in cui desideri messaggiare con l'agente. Componi il messaggio e assicurati di taggare l'agente in modo che ti risponda. Invia un messaggio per avviare la conversazione.

Nota: Gli agenti in Slack utilizzano le tue autorizzazioni di Slack e Salesforce per elaborare le risposte e non risponderanno mai con informazioni a cui non hai accesso. Fai attenzione quando condividi le informazioni generate dagli agenti con il resto del tuo team.



Condividi un prompt dell'agente

Aiuta il tuo team a ottenere le giuste informazioni da un agente di Agentforce condividendo il prompt dell'agente che hai utilizzato. Quando qualcuno seleziona un prompt condiviso in Slack, visualizzeranno una risposta dell'agente personalizzata.

Dal desktop, fai clic sull’ icona dei tre puntini vicino a un prompt di Agentforce. Fai clic su Copia link al prompt dell'agente, quindi incollalo dove vuoi.

Suggerimento: I prompt dell'agente possono essere condivisi ovunque in Slack, ad esempio su canali, canvas, workflow e molto altro.