Mit Agentforce in Slack kannst du mit autonomen KI-Agenten zusammenarbeiten, die Fragen beantworten und Aufgaben erledigen. Agenten werden von Personen in deinem Unternehmen erstellt und sind für einen bestimmten Zweck konzipiert, z. B. für die Beantwortung von IT-Supportanfragen oder die Bereitstellung von Informationen zu Leistungen.

Erfahre mehr über Agentforce: Weitere Informationen findest du in unserer Einrichtungsanleitung oder bei deinem bzw. deiner Slack-Account-Betreuer:in.



Agenten durchsuchen und ihnen Nachrichten senden

Im Tab Agenten findest du Agenten, die deine Administrator:innen zu deinem Slack-Workspace oder deiner Enterprise-Organisation hinzugefügt haben. Von dort aus kannst du neue Agenten entdecken, mit denen du zusammenarbeiten kannst, eine Unterhaltung beginnen und bereits ausgetauschte Nachrichten ansehen. Damit du gleich loslegen kannst, bieten einige Agenten vorgefertigte Nachrichten an, aber du kannst auch jederzeit deine eigene Nachricht verfassen.

Direktnachricht senden

Desktop Mobil Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Tools. Wenn dir Tools nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Klicke in der Seitenleiste auf Agenten. Suche unter Installierte Agenten nach einem Agenten und wähle ihn aus. Wähle eine Aufforderung oder sende eine Nachricht, um eine Unterhaltung zu beginnen. Tippe auf dem Tab Home oben auf dem Bildschirm auf Agentforce. Suche nach einem Agenten und wähle ihn aus. Wähle eine Aufforderung oder sende eine Nachricht, um eine Unterhaltung zu beginnen.



Vorherige Unterhaltungen anzeigen

Du kannst über Agenten auf frühere Unterhaltungen mit Direktnachrichten (DM) zugreifen, wenn du sie noch einmal nachlesen möchtest.

Desktop Mobil Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Tools. Wenn dir Tools nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um die Option zu suchen. Klicke in der Seitenleiste auf Agenten. Suche unter Installierte Agenten nach einem Agenten und wähle ihn aus. Alternativ kannst du auch unter Aktuelle Agenten einen Agenten auswählen. Klicke auf Vergangene Threads und wähle dann eine Unterhaltung aus, um sie zu öffnen. Tippe auf dem Tab Home oben auf dem Bildschirm auf Agentforce. Tippe unter Heute, Vorherige 7 Tage oder Vorheriger Monat auf eine Unterhaltung, um sie zu öffnen.

Hinweis: Slack-Administrator:innen und -Inhaber:innen weisen Agenten Zugriff auf ihre Workspaces oder Enterprise-Organisationen zu. Wenn dir Agentforce nicht angezeigt wird, wende dich an eine:n Inhaber:in oder Administrator:in, um Hilfe zu erhalten.



Mit einem Agenten in einem Channel chatten

Du kannst mit Agentforce-Agenten in Channels zusammenarbeiten, wie mit jedem anderen Teammitglied auch. Beginne damit, einen Agenten zu einem Channel hinzuzufügen, und mache ihn dann auf dich aufmerksam, indem du ihn in einer Nachricht erwähnst.

Öffne den Channel, von dem aus du dem Agenten eine Nachricht senden möchtest. Verfasse deine Nachricht und achte darauf, dass du den Agenten erwähnst, damit er dir antwortet. Sende die Nachricht, um die Unterhaltung in Gang zu bringen.

Hinweis: Agenten in Slack nutzen deine Slack- und Salesforce-Berechtigungen, um Antworten zu finden, und werden nie mit Informationen antworten, auf die du keinen Zugriff hast. Sei vorsichtig, wenn du die von Agenten generierten Informationen mit dem Rest deines Teams teilst.



Einen Agenten-Prompt teilen

Hilf deinem Team, die richtigen Informationen von einem Agentforce-Agenten zu erhalten, indem du einen von dir verwendeten Agenten-Prompt teilst. Wenn jemand einen geteilten Prompt in Slack auswählt, sieht die Person eine auf sie zugeschnittene Antwort.

Klicke auf deinem Desktop auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Agentforce-Prompt. Klicke auf Agenten-Prompt-Link kopieren und füge den Link an der gewünschten Stelle ein.

Tipp: Agenten-Prompt-Links können überall in Slack geteilt werden, z. B. in Channels, Canvases, Workflows und vielem mehr.