Avec Agentforce dans Slack, vous pouvez utiliser des agents IA qui répondent à vos questions et effectuent des tâches. Les agents sont créés par d’autres employés de votre entreprise et sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques, comme traiter les demandes d’assistance informatique ou fournir des informations sur un sujet donné.

En savoir plus sur Agentforce : consultez notre guide de configuration ou contactez votre chargé(e) de compte Slack.



Parcourir les agents et leur envoyer des messages

L’onglet Agents regroupe tous les agents que les administrateurs ont ajoutés à votre espace de travail Slack ou organisation Enterprise. Dans cet onglet, vous pouvez découvrir de nouveaux agents, démarrer une conversation avec des agents, ou passer en revue les conversations précédentes. Pour vous aider à vous lancer, certains agents proposent généralement des invites pré-rédigées, mais vous pouvez également rédiger les vôtres.

Envoyer un message direct

Ordinateur Smartphone Depuis votre ordinateur, cliquez sur Outils dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas Outils , cliquez sur Plus pour y accéder. Cliquez sur Agents dans la barre latérale. Depuis Agents installés, recherchez et sélectionnez un agent. Sélectionnez une invite ou envoyez un message pour engager une conversation. Appuyez sur Agentforce au bas de l’écran. Si vous ne voyez pas Agentforce , cliquez sur Plus pour l’afficher. Recherchez et sélectionnez un agent. Sélectionnez une invite ou envoyez un message pour engager une conversation.



Afficher les conversations précédentes

Si vous avez besoin de vous y référer, vous pouvez accéder aux conversations par message direct que vous avez précédemment eues avec des agents.

Ordinateur Smartphone Depuis votre ordinateur, cliquez sur Outils dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas Outils , cliquez sur Plus pour y accéder. Cliquez sur Agents dans la barre latérale. Depuis Agents installés, recherchez et sélectionnez un agent, ou sélectionnez un agent sous Agents récents. Cliquez sur Fils de discussion passés, puis sélectionnez une conversation pour l’ouvrir. Appuyez sur Plus au bas de l’écran, puis sur Agentforce . Sous Aujourd’hui, 7 derniers jours ou Mois précédent, sélectionnez une conversation pour l’ouvrir.

Remarque : les administrateurs et propriétaires Slack peuvent attribuer des accès aux agents dans leurs espaces de travail ou organisations Enterprise. Si vous ne voyez pas Agentforce, contactez un administrateur ou propriétaire pour obtenir de l’aide.



Discuter avec un agent dans un canal

Vous pouvez travailler avec les agents Agentforce dans les canaux, comme vous le feriez avec n’importe quel autre collègue. Commencez par ajouter un agent à un canal, puis attirez son attention en le mentionnant dans un message.

Ouvrez le canal depuis lequel vous souhaitez envoyer un message à l’agent. Rédigez votre message tout en veillant bien à mentionner l’agent pour l’inciter à répondre. Envoyez le message pour lancer la conversation.

Remarque : les agents dans Slack utilisent les autorisations de Slack et Salesforce pour élaborer leurs réponses. Celles-ci ne contiendront jamais d’informations auxquelles vous n’avez pas accès. Prenez garde lorsque vous partagez du contenu généré par un agent avec le reste de votre équipe.



Partager une requête formulée à un agent

Aidez votre équipe à obtenir les bonnes informations de la part d’un agent Agentforce en partageant une requête que vous avez déjà formulée à un agent. Lorsqu’un utilisateur sélectionne une requête partagée dans Slack, un agent lui fournit une réponse personnalisée.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur l’icône à trois points située à côté d’une requête Agentforce. Cliquez sur Copier le lien de la requête formulée à l’agent, puis copiez le lien où vous le souhaitez.

Conseil : Les requêtes formulées aux agents peuvent être partagées n’importe où dans Slack, comme dans les canaux, les canevas, les flux de travail et bien d’autres endroits.