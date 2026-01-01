Con Agentforce en Slack, podrás trabajar con agentes de IA autónomos que responderán a preguntas y completarán tareas. Los equipos de tu empresa podrán crear agentes diseñados para objetivos concretos, como responder a la solicitudes de ayuda de TI o para ofrecer información sobre los beneficios de la empresa.

Más información sobre Agentforce: Consulta la guía de configuración o ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas de Slack.



Explora y envía mensajes a los agentes

Busca agentes que tus administradores hayan añadido en tu espacio de trabajo de Slack u organización Enterprise en la pestaña Agentes. Desde esa pestaña, puedes descubrir nuevos agentes útiles, iniciar una conversación o ver conversaciones pasadas. Para ayudarte a comenzar, algunos agentes ofrecen mensajes prediseñados, pero puedes escribir de propios.

Enviar un mensaje directo

Ordenador Móvil Desde el ordenador, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Si no ves Herramientas, haz clic en Más para encontrarlo. Haz clic en Agentes en la barra lateral. En Agentes instalados, busca un agente y selecciónalo. Selecciona una instrucción o envía un mensaje para empezar una conversación. Pulsa Agentforce en la parte inferior de la pantalla. Si no ves Agentforce, haz clic en Más para encontrarlo. Busca y selecciona un agente. Selecciona una instrucción o envía un mensaje para empezar una conversación.



Ver conversaciones anteriores

Puedes acceder a conversaciones de mensajes directos anteriores con agentes si necesitas volver a consultarlas.

Ordenador Móvil Desde el ordenador, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Si no ves Herramientas, haz clic en Más para encontrarlo. Haz clic en Agentes en la barra lateral. En Agentes instalados, busca un agente y selecciónalo, o selecciona uno de la sección Agentes recientes. Haz clic en Hilos anteriores y selecciona una conversación para abrirla. Pulsa Más en la parte inferior de la pantalla y, después, pulsa Agentforce. Debajo de Hoy, Últimos 7 días o Último mes, pulsa una conversación para abrirla.

Nota: Los administradores y propietarios de Slack asignan los permisos de acceso a los agentes en sus espacios de trabajo u organizaciones Enterprise. Si no encuentras Agentforce, ponte en contacto con un propietario o administrador para que te ayuden.



Chatea con un agente en un canal

Puedes trabajar con agentes de Agentforce en canales como lo harías con cualquier otro compañero de trabajo. Para hacerlo, añade un agente a un canal y menciónalo en un mensaje.

Abre el canal en el que quieras hablar con el agente. Redacta tu mensaje y menciona al agente para que te responda. Envía el mensaje para empezar la conversación.

Nota: Los agentes de Slack usan tus permisos de Slack y Salesforce para generar respuestas, y nunca responderán con información a la que no tengas acceso. Ten cuidado al compartir información generada por un agente con el resto de tu equipo.



Compartir la solicitud de un agente

Ayuda a tu equipo a obtener la información adecuada de un agente de Agentforce compartiendo las solicitudes que hayas usado. Cuando alguien selecciona una solicitud compartida en Slack, aparecerá una respuesta del agente personalizada.

Desde tu ordenador, haz clic en el icono con tres puntos junto a una solicitud de Agentforce. Haz clic en Copiar enlace de solicitud del agente y pégalo donde quieras.

Consejo: Las solicitudes de agentes se pueden compartir en todas partes de Slack, como en los canales, canvas, flujos de trabajo y mucho más.