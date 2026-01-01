Slackbot é um agente pessoal para o trabalho integrado ao Slack e ao Salesforce. Independentemente de onde sua equipe trabalha, use o Slackbot para se atualizar mais rapidamente, planejar os próximos passos de um negócio com um cliente e muito mais. Todos os recursos do Slackbot disponíveis no Slack (como pesquisa na web, tarefas e habilidades) também funcionam no Salesforce.
Etapa 1: Conectar uma organização do Salesforce ao Slack
Proprietários e administradores nos planos Business+ e Enterprise podem habilitar o Slackbot na página de configurações da IA.
Se você usa o Slack no plano Gratuito ou Pro (ou se estiver no plano Business+ e quiser desbloquear o uso além do limite semanal de mensagens por membro), você precisará habilitar o consumo medido. Ativar o consumo medido habilita automaticamente o Slackbot. Qualquer uso adicional além dos limites do seu plano será cobrado na forma de Créditos flexíveis na sua Carteira digital.
Habilite o uso dos Créditos flexíveis para Slack no Salesforce
Para usar os Créditos flexíveis no Slackbot, um Administrador do Salesforce deve ativá-los para poder aprovar o uso na sua organização do Salesforce.
Entre no Salesforce e selecione Configuração.
Na caixa de Localização rápida, pesquise e selecione Gerenciar a conexão do Slack.
Ative o botão Créditos flexíveis para Slack.
Habilite o uso de Créditos flexíveis no Slack
No computador, clique em Administrador na barra lateral.
Selecione Configurações do workspace no menu.
Clique em Configurações e depois em Slackbot.
Ao lado de Consumo medido, clique em Editar.
Selecione uma organização do Salesforce no menu suspenso e clique em Conectar.
Etapa 3: atribuir permissões do Slackbot no Salesforce
Entre no Salesforce e selecione Configuração.
Na caixa Localização rápida, pesquise e selecione Conjuntos de permissões.
Selecione um conjunto de permissões personalizado ou crie um novo.
Adicione a permissão de Interface do usuário do Slackbot ao seu conjunto de permissões.
Clique em Gerenciar atribuições e em Adicionar atribuições.
Marque as caixas ao lado do nome dos usuários que você quer atribuir e clique em Avançar.
Se preferir, defina uma data de validade para a atribuição do conjunto de permissões.