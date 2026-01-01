Slackbot é um agente pessoal para o trabalho integrado ao Slack e ao Salesforce. Independentemente de onde sua equipe trabalha, use o Slackbot para se atualizar mais rapidamente, planejar os próximos passos de um negócio com um cliente e muito mais. Todos os recursos do Slackbot disponíveis no Slack (como pesquisa na web, tarefas e habilidades) também funcionam no Salesforce.



Etapa 1: Conectar uma organização do Salesforce ao Slack

Se você já conectou uma organização do Salesforce ao Slack, pule para a Etapa 2.

Siga as etapas no guia Conectar o Salesforce e o Slack. Quando sua organização do Salesforce estiver conectada, você precisará mapear manualmente os usuários caso eles ainda não tenham recebido acesso ao Salesforce no Slack.

Observação: trabalhe com um Administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce.



Etapa 1: ativar o Slackbot no Slack

Proprietários e administradores nos planos Business+ e Enterprise podem habilitar o Slackbot na página de configurações da IA.

Se você usa o Slack no plano Gratuito ou Pro (ou se estiver no plano Business+ e quiser desbloquear o uso além do limite semanal de mensagens por membro), você precisará habilitar o consumo medido. Ativar o consumo medido habilita automaticamente o Slackbot. Qualquer uso adicional além dos limites do seu plano será cobrado na forma de Créditos flexíveis na sua Carteira digital.



Habilite o uso dos Créditos flexíveis para Slack no Salesforce

Para usar os Créditos flexíveis no Slackbot, um Administrador do Salesforce deve ativá-los para poder aprovar o uso na sua organização do Salesforce.

Entre no Salesforce e selecione Configuração. Na caixa de Localização rápida, pesquise e selecione Gerenciar a conexão do Slack. Ative o botão Créditos flexíveis para Slack.



Habilite o uso de Créditos flexíveis no Slack

No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique em Configurações e depois em Slackbot. Ao lado de Consumo medido, clique em Editar. Selecione uma organização do Salesforce no menu suspenso e clique em Conectar.



Etapa 3: atribuir permissões do Slackbot no Salesforce

Entre no Salesforce e selecione Configuração. Na caixa Localização rápida, pesquise e selecione Conjuntos de permissões. Selecione um conjunto de permissões personalizado ou crie um novo. Adicione a permissão de Interface do usuário do Slackbot ao seu conjunto de permissões. Clique em Gerenciar atribuições e em Adicionar atribuições. Marque as caixas ao lado do nome dos usuários que você quer atribuir e clique em Avançar. Se preferir, defina uma data de validade para a atribuição do conjunto de permissões. Clique em Atribuir.

Dica: acesse Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões na Central de Ajuda do Salesforce para obter mais detalhes sobre a atribuição e o gerenciamento de permissões.