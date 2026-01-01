Slackbot è un agente personale per il lavoro integrato direttamente in Slack e Salesforce. Ovunque lavori il tuo team, usa Slackbot per aggiornarti più rapidamente, pianificare i passaggi successivi per una trattativa con un cliente e molto altro. Tutte le funzioni di Slackbot disponibili in Slack (come la ricerca sul web, le attività e le skill) funzionano anche in Salesforce.
Passaggio 1: connettere un’organizzazione Salesforce a Slack
I proprietari e gli amministratori in possesso di piani Business+ ed Enterprise possono abilitare Slackbot dalla pagina delle impostazioni dell’IA.
Se usi Slack con il piano Free o Pro (o hai il piano Business+ e vuoi aumentare il limite settimanale di messaggi per membro), dovrai abilitare la tariffazione a consumo. L’attivazione della tariffazione a consumo consente di abilitare Slackbot automaticamente. Qualsiasi utilizzo aggiuntivo che superi i limiti previsti dal tuo piano verrà saldato con i crediti flessibili presenti nel tuo portafoglio digitale.
Abilita l’utilizzo dei crediti flessibili per Slack in Salesforce
Per poter utilizzare i crediti flessibili con Slackbot, un amministratore di Salesforce deve attivarli per autorizzarne l’uso nella tua organizzazione Salesforce.
Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Gestisci connessione di Slack.
Attiva l’opzione in Crediti flessibili per Slack.
Abilita l’utilizzo dei crediti flessibili in Slack
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Clicca su Impostazioni, quindi clicca su Slackbot.
Accanto a Tariffazione a consumo, clicca su Modifica.
Scegli un’organizzazione Salesforce dal menu a discesa e clicca su Connetti.
Passaggio 3: assegnare le autorizzazioni a Slackbot in Salesforce
Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Set di autorizzazioni.
Seleziona un set di autorizzazioni personalizzato oppure creane uno nuovo.
Aggiungi l’autorizzazione Interfaccia utente di Slackbot al set di autorizzazioni.
Clicca su Gestisci assegnazioni, quindi clicca su Aggiungi assegnazioni.
Seleziona le caselle accanto ai nomi degli utenti a cui vuoi assegnare il set e clicca su Avanti.
Se vuoi, imposta una data di scadenza per l’assegnazione del set di autorizzazioni.