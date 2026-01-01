Slackbot es un agente personal para el trabajo integrado directamente en Slack y Salesforce. Puedes usarlo dondequiera que trabaje tu equipo para ponerte al día más rápidamente, planificar los próximos pasos de una negociación con un cliente y mucho más. Todas las funciones de Slackbot disponibles en Slack (como la búsqueda web, las tareas y las habilidades) también funcionan en Salesforce.



Paso 1: Conectar una organización de Salesforce a Slack

Si ya has conectado una organización de Salesforce a Slack, ve directamente al paso 2.

Sigue los pasos indicados en Conectar Salesforce y Slack. Una vez conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar manualmente los usuarios si no se les concedió acceso a Salesforce en Slack.

Nota: Colabora con un administrador en Salesforce para completar la configuración en Salesforce.



Paso 2: Activar Slackbot en Slack

Los propietarios y administradores de los planes Business+ y Enterprise pueden activar Slackbot desde la página de ajustes de IA.

Si usas Slack con el plan Gratuito o Pro (o si tienes el plan Business+ y quieres desbloquear el uso más allá del límite de mensajes semanal por miembro), tendrás que activar el consumo por uso. Al activarlo, se activará automáticamente Slackbot y cualquier uso adicional que supere los límites de tu plan se facturará con créditos flexibles de tu cartera digital.



Habilitar el uso de créditos flexibles para Slack en Salesforce

Para usar los créditos flexibles para Slackbot, un administrador de Salesforce debe activarlos para aprobar su uso en tu organización de Salesforce.

Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Gestionar conexión de Slack. Activa el botón debajo de Créditos flexibles para Slack.



Habilitar el uso de créditos flexibles en Slack

Desde el ordenador, haz clic en Administración, en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Ajustes y, después, en Slackbot. Junto a Consumo por uso, haz clic en Editar. Selecciona una organización de Salesforce en el menú desplegable y haz clic en Conectar.



Paso 3: Asignar permisos de Slackbot en Salesforce

Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, busca y selecciona Conjuntos de permisos. Selecciona un conjunto de permisos personalizado o crea uno. Añade el permiso IU de Slackbot a tu conjunto de permisos. Haz clic en Gestionar asignaciones y, después, haz clic en Añadir asignaciones. Marca las casillas junto a los nombres de los usuarios a los que quieras asignar los permisos y haz clic en Siguiente. Si quieres, puedes establecer una fecha de vencimiento para la asignación del conjunto de permisos. Haz clic en Asignar.

Consejo: ve a Gestionar la asignación de conjuntos de permisos en el Centro de Ayuda de Salesforce para obtener más información sobre cómo asignar y gestionar permisos.