Slackbot est un agent personnel de travail qui s’intègre directement dans Slack et dans Salesforce. Quel que soit l’emplacement de votre équipe, vous pouvez utiliser Slackbot afin de vous mettre à jour plus rapidement, planifier les prochaines étapes d’une affaire, et bien plus encore. Toutes les fonctionnalités de Slackbot disponibles dans Slack (telles que la recherche Web, les tâches et les compétences) fonctionneront également dans Salesforce.



Étape 1 : Connecter une organisation Salesforce dans Slack

Si vous avez déjà connecté une organisation Salesforce à Slack, passez directement à l’étape 2.

Suivez les étapes décrites dans Connecter Salesforce et Slack. Une fois votre organisation Salesforce connectée, vous devez manuellement mapper les utilisateurs s’ils n’ont pas encore été autorisés à accéder à Salesforce dans Slack.

Remarque : contactez un administrateur dans Salesforce pour pouvoir procéder à des étapes de configuration dans Salesforce.



Étape 2 : activer Slackbot dans Slack

Les propriétaires et administrateurs peuvent activer Slackbot depuis la page des paramètres d’IA (forfaits Business+ et Enterprise).

Si vous utilisez Slack avec le forfait Gratuit ou Pro (ou si vous êtes abonné au forfait Business+ et que vous souhaitez débloquer une utilisation supérieure à la limite hebdomadaire de messages par membre), il vous faudra activer la facturation en fonction de la consommation. Lorsque la facturation en fonction de la consommation est utilisée, Slackbot s’active automatiquement ; toute utilisation hors forfait sera déduite du crédit flexible de votre portefeuille numérique.



Activer l’utilisation du crédit flexible pour Slack dans Salesforce

Pour utiliser le crédit flexible avec Slackbot, un administrateur Salesforce doit activer ce crédit pour approuver son utilisation dans votre organisation Salesforce.

Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration. Dans la zone de recherche rapide, recherchez et sélectionnez l’option Gérer les connexions Slack. Activez le bouton sous Crédit flexible pour Slack.



Activer l’utilisation du crédit flexible dans Slack

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu. Cliquez sur Paramètres , puis sur Slackbot. En regard de Facturation en fonction de la consommation, cliquez sur Modifier. Sélectionnez une organisation Salesforce dans le menu déroulant, puis cliquez sur Connecter.



Étape 3 :accorder les autorisations Slackbot dans Salesforce

Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration. Dans la zone de recherche rapide, recherchez et sélectionnez l’option Ensembles d’autorisations. Sélectionnez un ensemble d’autorisations personnalisé ou créez-en un. Ajoutez l’autorisation Slackbot UI à votre ensemble d’autorisations. Cliquez sur Gérer les attributions, puis sur Ajouter des attributions. Cochez les cases à côté du nom des utilisateurs auxquels vous voulez attribuer l’ensemble d’autorisations, puis cliquez sur Suivant. Si vous le souhaitez, définissez une date d’expiration pour l’attribution de l’ensemble d’autorisations. Cliquez sur Assigner.

Conseil : consultez l’article Gérer l’attribution des ensembles d’autorisations du centre d’assistance Salesforce pour en savoir plus sur l’attribution et la gestion des autorisations.