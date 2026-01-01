Slackbot ist ein persönlicher Agent für die Arbeit, der direkt in Slack und Salesforce integriert ist. Ganz gleich, wo dein Team arbeitet – nutze Slackbot, um schneller auf den neuesten Stand zu kommen, die nächsten Schritte für ein Geschäft mit Kund:innen zu planen und vieles mehr. Alle Slackbot-Funktionen, die in Slack verfügbar sind (wie Websuche, Aufgaben und Vorlagen), funktionieren auch in Salesforce.



Schritt 1: Eine Salesforce-Organisation mit Slack verbinden

Wenn du bereits eine Salesforce-Org. mit Slack vernetzt hast, springe direkt zu Schritt 2.

Folge den Schritten in Salesforce und Slack vernetzen. Sobald deine Salesforce-Organisation vernetzt ist, musst du die Benutzer:innen manuell zuordnen, wenn sie nicht bereits Zugriff auf Salesforce in Slack erhalten haben.

Hinweis:Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um beliebige Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.



Schritt 2: Slackbot in Slack aktivieren

Inhaber:innen und Administrator:innen der Pläne Business+ und Enterprise können Slackbot auf der Seite mit den KI-Einstellungen aktivieren.

Wenn du den kostenlosen Plan oder den Pro-Plan von Slack nutzt (oder du den Business+ Plan nutzt und die Nutzung über das wöchentliche Nachrichtenlimit pro Mitglied hinaus freischalten möchtest), musst du „Gemessener Verbrauch“ aktivieren. Durch das Aktivieren des gemessenen Verbrauchs wird Slackbot automatisch aktiviert, und jede zusätzliche Nutzung über deine Planlimits hinaus wird über Flex Credit in deiner digitalen Geldbörse abgerechnet.



Nutzung von Flex Credit für Slack in Salesforce aktivieren

Ein:e Salesforce-Administrator:in muss die Nutzung des Flex Credits aktivieren, um es in deiner Salesforce-Organisation zu genehmigen und für Slackbot nutzen zu können.

Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus. Suche im Feld Schnellsuche nach Slack-Vernetzung verwalten und wähle diese Option aus. Aktiviere den Umschalter unter Flex Credit für Slack.



Nutzung des Flex Credits in Slack aktivieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf Einstellungen und dann auf Slackbot. Klicke neben Gemessener Verbrauch auf Bearbeiten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus dem Dropdown-Menü aus und klicke auf Vernetzen.



Schritt 3: Slackbot-Berechtigungen in Salesforce zuweisen

Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus. Suche im Feld Schnellsuche nach Berechtigungssätzen und wähle sie aus. Wähle einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz aus oder erstelle einen neuen. Füge die Berechtigung für die Slackbot-Benutzeroberfläche zu deinem Berechtigungssatz hinzu. Klicke auf Zuweisungen verwalten und klicke dann auf Zuweisungen hinzufügen. Aktiviere die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer:innen, denen du die Berechtigung zuweisen möchtest, und klicke auf Weiter. Wenn du möchtest, lege ein Ablaufdatum für die Zuweisung des Berechtigungssatzes fest. Klicke auf Zuweisen.

Tipp: Gehe zu Zuweisungen von Berechtigungssätzen verwalten im Support-Center von Salesforce, um weitere Informationen zum Zuweisen und Verwalten von Berechtigungen zu erhalten.