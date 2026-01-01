產業

零售

公司規模

企業

故事介紹：
  • IT
  • 營運
IT

Wayfair 自在運用 Slack

「Slack 絕不僅僅是一款通訊工具，它是一個集自動化、AI 和通訊為一體的強大平台。」

企業解決方案資深工程師Taylor Keck
閱讀案例
Wayfair 影像