Wayfair 自在運用 Slack

過去幾年，房屋的概念徹底改變，它可以是飯店、餐廳、電影院、日托中心、辦公室等等，但無論房屋的功能為何，必須讓人感到舒適自在這一點並未改變。

作為全球家居零售業領導者，Wayfair 幫助人們打造適合自己的家。2016 年，該公司選擇 Slack 取代自家通訊軟體，幫助 11,000 名員工為超過 2,200 萬位客戶提供服務。Slack 迅速成為 Wayfair 業務流程中不可或缺的一部分。現在，Wayfair 仰賴這個 AI 平台，幫助公司的 IT 團隊用閃電般的速度解決技術事件。

Slack 不僅僅幫助 Wayfair 管理事件。團隊還運用無程式碼工作流程將工作自動化，並整合最常使用的工具，因此可以專注處理更重要的工作，省下寶貴的時間。Wayfair 還參與了 Slack AI 前測計畫，探索生成式 AI 如何產生資訊摘要並提升員工體驗。

「隨著 Wayfair 在全球擴張，我們希望快速找到資訊，這樣員工可以減少掌握情況所需的時間，投入更多時間在工作上。Slack AI 的強大功能正好可以滿足我們的需要。」 Wayfair 員工技術總監 Asad Rahman

將技術故障率降低 65%

解決事件最重要的就是速度，只要效率不彰便會拖慢整個流程，因此 Wayfair 使用 Slack 的工作流程建立工具和第三方應用程式連接器來管理 IT 問題。在 Slack 的幫助下，Wayfair IT 團隊將技術故障率大幅降低 65%，從每個月 17 起減少到僅 6 起故障事件。

Wayfair 員工技術總監 Asad Rahman 說：「Slack 的工作流程建立工具幫助團隊簡化流程、加強協作和提高生產力。透過工作自動化和順暢整合，Slack 幫助我們更專注於提升客戶和供應商體驗，無需多費心思在管理工作上。」他還表示：「根據管理分析資料，我們發現在我們所擁有的工具之中，工作流程建立工具最具使用者多元性、公平性和包容性，因為任何人都可以使用它。不必擁有電腦科學學位，只要有好奇心就行。」

工作流程是 Wayfair 事件管理的核心。他們運用 #major-incident-updates 頻道作為發生重大事件時的中心，可自動且即時地分享新動態，讓 IT 專家可以及時協調解決事件，所有人就能保持同調。

有了 Slack，建立自訂機器人簡直輕而易舉。Wayfair 團隊便建立了一個名為 WOCbot 的機器人，用於分享服務資訊和會議連結，讓技術人員可以即時討論事件。儘管部分工作可能需要透過視訊，但都直接在 Slack 中進行。

不僅如此，真正厲害的是，Wayfair 將 PagerDuty 和 Datadog 整合與工作空間連結，這樣 IT 團隊就能在收到通知時立即採取行動。Datadog 已設定為根據優先順序建立 PagerDuty 事件：P1 為嚴重的廣泛性事件，從 P2 到 P5，依次為更具體的問題。工程師可以接著使用斜線指令 /pd 呼叫 PagerDuty，並使用工作流程為每個事件建立專門的頻道 (系統在通知人員時，會自動將人員新增至該頻道)。

此外，團隊還可以觸發自動化流程來更新 Google 試算表並彙整 Slack 頻道中每個事件的所有相關資料。這樣 Wayfair 就有一份集中整理資訊又方便取得的試算表，當中包含每份 Slack 報告的直接連結，人員無需在頻道的多個對話串中捲動和搜尋，想方設法拼湊資訊。這樣的事件回應流程十分有效率，還整理出詳盡的相關資訊，避免繁瑣又容易出錯的手動輸入資料工作。

Wayfair 工作流程解決方案資深工程師 Taylor Keck 說：「我們有效地建立問題報告範本，可確保在第一時間收到所有必要資訊並追蹤回報問題的確切訊息。」

因此，Wayfair IT 團隊解決終端使用者事件的平均時間縮短了 20% (從 27 小時縮減為 21 小時)，並透過通話與聊天等快速互動方式，將首次指派解決率提升到 85% 以上。或許，最令人印象深刻的是，達成如此亮眼成績的同時，他們去年的員工技術軟體支出還減少了 7%。

「有了微型會議，我們可以快速進行一次性對話。我會很直覺地在私訊中進行微型會議，而不是使用會議連結，我們現在也正是這樣做的。」 Wayfair 企業解決方案資深工程師 Taylor Keck

利用自動化和整合為員工省下寶貴時間

為了滿足複雜的組織需求，Wayfair 需要可以派上用場的方法。透過 Slack 專為大型組織提供的 Enterprise Grid 解決方案，Wayfair 中不同團隊的人員都可以輕鬆運用公司的 Slack 工作空間，這包括以下團隊：

商業： 行銷與銷售團隊

行銷與銷售團隊 營運： 訂單履行團隊

訂單履行團隊 企業： 法務、人才、財務、通訊與房地產團隊

法務、人才、財務、通訊與房地產團隊 技術：維護店面、供應鏈和協作工具的 IT 團隊

除了 IT 部門外，公司其他團隊也使用工作流程建立工具和範本來自動處理重複工作。無論是安排數千名員工就職、解決服務台請求還是快速核准，都可以輕鬆完成，讓工作流程建立工具成為不可或缺的工具。不論有否技術經驗，任何人都能建立和自訂工作流程。事實上，截至目前為止，Wayfair 員工已建立 2,300 個工作流程。

運用自動化不僅提高了效率，還在組織內培養一種創新和持續改進的文化。Wayfair 訓練、通訊和參與策略資深經理 Samantha Simmons 說：「多虧有 Slack 的工作流程建立工具等動態功能，我們可以接納新的可能性，還能用新鮮有趣的方式來協作，改善了我們提高員工參與度的方法。除此之外，我們還多方運用工作流程，包括在團隊之間營造認可的文化。」

「Slack 的工作流程建立工具幫助團隊簡化流程、加強協作和提高生產力。透過工作自動化和順暢整合，Slack 幫助我們更專注於提升客戶和供應商體驗，無需多費心思在管理工作上。」 Wayfair 員工技術總監 Asad Rahman

這樣認可的文化在公開和私下場合皆有體現。在 Wayfair 這樣的大型組織中，可能很難判斷該由哪位上層經理來表揚下屬的表現，此時 Slack Atlas 就能派上用場。Atlas 是一款帶來嶄新體驗的員工目錄，比起組織圖表更可靠，也更能因應變化動態調整，當中清楚呈現主管與直屬部屬的關係，以及其他有關員工的寶貴背景資訊。

另一項徹底改變 Wayfair 的功能是 Slack 微型會議。員工無需安排正式會議或搜尋聯絡資訊，只需按一下在 Slack 中發起微型會議，就能即時對話。Keck 說：「有了微型會議，我們可以快速進行一次性對話。我會很直覺地在私訊中進行微型會議，而不是使用會議連結，我們現在也正是這樣做的。」

這種精簡的通訊方式減少了不必要的來回溝通，因此團隊在幾分鐘內就能迅速做出決策並採取行動。Rahman 說：「儘管我們名義上使用會議軟體，但我發現自己更常使用微型會議和剪輯，因為它們對我來說很有用，不但更加個人化，也更加人性化。」

Wayfair 亮眼數據 2023 年淨收益達到 US$120 億

2,200 萬名活躍客戶

20,000 家供應商供應 3,000 萬種產品

在北美及歐洲各地設有 18 間倉庫，佔地超過 2,000 萬平方英尺

在 7,000 個頻道共有 13,000 名 Slack 訂閱者

建立了 2,300 個 Slack 工作流程

運用 Slack AI 幫助員工更聰明、更快速地工作

Wayfair 運用 Slack 的生成式 AI 功能，進一步提高團隊生產力，他們參與了 Slack AI 前測計畫，並測試了以下三項強大的功能：

搜尋答覆 可以立即從 Slack 資料中找到使用者需要的答案，使用關鍵字或自由發問皆可

可以立即從 Slack 資料中找到使用者需要的答案，使用關鍵字或自由發問皆可 對話摘要 讓使用者按一下就可以瞭解頻道和對話串中的重點內容

讓使用者按一下就可以瞭解頻道和對話串中的重點內容 要點回顧提供個人化每日摘要，幫助掌握特定頻道動態

Slack AI 幫助 Wayfair 更有效率地掌握所收集資料的重點。員工不再需要在搜尋列中輸入特定關鍵字，可以用對話方式提問，輕而易舉地取得所需資訊。這在支援頻道中特別重要，員工可以在這裡找到問題的答案，不必白費力氣一一看過冗長的訊息對話串。例如，員工不用搜尋「有薪假」，可以直接詢問「我還剩幾天有薪假？」，就能更快取得更符合需要的資訊。

「Slack AI 幫助員工更加迅速地從頻道取得準確資訊。員工不必做繁瑣的資料搜尋工作，自然更加快樂，也更有生產力。」 Wayfair 企業解決方案資深工程師 Taylor Keck

頻道和對話串對話摘要同樣可以發揮強大效用，非常有益於事後分析總結和組織內知識共享。Slack AI 幫助團隊成員快速瞭解事件脈絡並展開分析。具體來說，它可以從對話中擷取重要主題和經驗教訓，加快事件解決速度。

公司的組織知識長久下來很難留存。員工要找到以前的資訊並不容易，當相關詳細資料只有細微差別時更是如此。Slack AI 能夠解決這個難題，這也是它如此受到看重的原因。以下分享一則案例，介紹 Wayfair IT 團隊如何運用 Slack AI 幫助員工進一步瞭解工作背景資訊。Keck 忙著處理與供應商續約的工作，而且時間緊迫。他通常需要仔細看過許多冗長的文件，還需要向同事詢問許多問題，但這次他直接問 Slack AI：「合約的最新進展為何？」如此一來，不必依靠他人來瞭解基本情況，就能立即取得所需資訊。

Keck 表示：「Slack AI 幫助員工更加迅速地從頻道取得準確資訊。員工不必做繁瑣的資料搜尋工作，自然更加快樂，也更有生產力。」

未來，全新的要點回顧功能提供每日摘要，總結多個頻道的內容，幫助員工輕鬆掌握未經常查看的空間中的重要資訊，一切更加順暢方便。

準確的即時資訊的力量 解決 IT 問題可謂分秒必爭，解決問題的人員需要快速取得準確的背景資訊。以下用一個潛在事件回應案例來說明： 情境：想像發生一起 I 級事件，導致營運中斷好幾天，需要多位工程師在多個頻道中協調合作來對應。事件解決後，團隊需要提交根本原因分析報告，但這通常要人工撰寫，還相當耗費時間，可能數週才能完成，期間還需要一一看過記錄和警示，找回多則訊息的詳細資訊，還需要彙整行動方案會議記錄。此外，可能還要與重要相關人員合作，但對方可能因為工作量太大、休假或甚至因為請病假，而無法隨時幫忙。

解決方案：有了 Slack AI，團隊可以產生事件頻道的摘要，並掌握事件期間的重要資訊。這樣一來，無論有無直接參與事件，所有人都能瞭解情況，並參與事後分析總結工作。

好處：Slack AI 提供有價值的背景資訊，方便日後參照，人員可以夠更輕鬆、更迅速地分析事件記錄，平均每週使用者可省下 97 分鐘 (根據 Slack 的內部問卷調查結果)。

利用 Slack 為未來成長蓄力

藉由無程式碼自動化功能，Slack 幫助 Wayfair IT 團隊簡化事件回應流程，縮短停機時間並大規模提高員工生產力。參與 Slack AI 前測計畫期間，Wayfair 見證了生成式 AI 進一步提高團隊生產力的強大能力。

Keck 說：「Slack 絕不僅僅是一款通訊工具，它是一個集自動化、AI 和通訊為一體的強大平台。」