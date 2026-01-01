觀察近期情況可以發現，即使在全球疫情蔓延之際，我們仍然可以不受地點限制，以高效、充滿創意且具生產力的方式工作。

我們採行彈性工時、變更出勤地點、迎來 Zoom 會議中意外的客串來賓，也有機會瞭解到同事比較人性化的一面。我們知道這種全新的工作方式行之有效，員工也期待這種彈性模式能夠延續下去。根據 Future Forum 的研究，有 93% 的知識工作者希望可以彈性安排時程，76% 則希望有選擇工作地點的彈性。

所有產業中各種規模的組織都正迎來重塑工作方式的關鍵時刻。有些組織會維持全面遠端工作，有些會在單一辦公室定點工作，多數組織則會採取混合模式。不過，居於領導地位的組織都有一個共同點，就是建立一個數位總部，方便組織採取具包容性的彈性做法，讓員工可在世界各地隨時工作。

採用數位總部並不等於放棄辦公室， 而是讓人員可以在最適合自己的時間和地點工作。辦公室只是建立關係和打造專注工作環境的其中一項工具。透過數位總部，你可超越實體空間和時區的限制，將團隊、工具、合作夥伴和客戶集合於一處，以邁向共同目標並確立優先事項。 「善用數位通訊工具，如共用文件和對話，在推動工作進展的同時，也讓員工能夠彈性安排時程。」 Zillow 組織營運副總裁 Meghan Reibstein

在全面轉型為數位總部的過程中，我們與同行分享了學到的經驗與教訓。 為了協助你的公司轉型，我們將最有成效的秘訣彙整成「數位總部工具組」。 你可以在這裡找到各大組織領導人的深入見解：

Expedia Group

紐約時報

TIBCO

麻薩諸塞灣交通局

Free Now

1-800-Flowers.com

Zillow

Up

Cookpad Inc.

我們專注於在 Slack 中打造自訂的數位優先解決方案，自動化單調乏味的作業，讓員工能夠將注意力放在最重要的事情上，也許是某項需要專注力的專業工作，或是在公司培養關鍵的交流關係。」 Up 技術總監 Chris Aitchison

立即下載免費版工具組。數位優先的轉型並非一蹴可成，而且全球不同地區和不同團隊之間也會有所差異。但 Slack 團隊對於正在打造的未來抱持著非常樂觀的態度，這不僅能改善我們的工作方式，也能讓生活方式變得更好。