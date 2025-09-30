Die 5 besten Entwickler-Tools für die Zusammenarbeit

Ob dein Entwickler-Team an einem abteilungsübergreifenden Projekt arbeitet, Fehler behebt oder Engineering-Probleme für andere Projekt-Teams sichtet: Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Leider wird oft in Silos gearbeitet, wenn Engineers sich bei einem Projekt schwertun. Damit alle in deinem Entwickler-Team immer auf demselben Stand sind, ist es wichtig, die richtigen Entwickler-Tools für die Zusammenarbeit zu finden.

Unten erfährst du, wie du mithilfe der folgenden Tools Team-Mitgliedern Kommunikation, Wissensaustausch, Status-Updates und mehr ermöglichst.

Mit diesen Entwickler-Tools für die Zusammenarbeit erreichst du mehr

Eine kürzlich durchgeführte Slack-Studie zur Zusammenarbeit am Arbeitsplatz hebt hervor, wie wichtig es ist, dass alle im Projekt-Team offen und ehrlich kommunizieren können, ihre Aufgaben kennen und einander vertrauen. Des Weiteren belegt die Studie, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedener sind, wenn Prozesse für eine gute Zusammenarbeit vorhanden sind. Folgende Tools helfen dir dabei, dieses Ziel zu erreichen.

1. GitHub

GitHub ist eine praktische Entwicklungsplattform für Projektzusammenarbeit und Team-Management. Beispielsweise vereinfacht GitHub den Erhalt aktueller Informationen zu verschiedenen Projekten durch das Abonnement bestimmter Aktivitäts-Hubs. Verschiedene Sicherheits- und Zugriffsoptionen bieten zudem Zuverlässigkeit und Schutz in den Projekten.

Installieren Installiere GitHub auf Slack Du erhältst Updates über die Ereignisse auf GitHub - ohne Slack zu verlassen

Gib deinem Team mehr Informationen in Slack, wenn du Links zu GitHub-Aktivitäten und -Eigenschaften teilst

Verwende Slack-Slash-Befehle für gängige GitHub-Aktionen wie das Schließen oder erneute Öffnen eines Tickets oder einer Pull-Anfrage Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

2. Jira Cloud

Jira ist ein nützliches Tool für die Verwaltung von Projekten und die Nachverfolgung von Fragen und Fehlern. Es handelt sich nicht nur um eine großartige Lösung für die Zusammenarbeit von Entwickler-Teams, sondern auch für funktionsübergreifende Projekte und Anfragen.

Mit Jira Cloud erhältst du regelmäßige Benachrichtigungen zu Aufgaben, Storys und Anfragen, einschließlich Status, Fragetyp, Priorität sowie Empfängerinnen und Empfänger. Du kannst auch filtern, welche Updates für welche Roadmap freigegeben werden (nach Projekt, Fragetyp und mehr). Dies bietet dir die Möglichkeit, die Zusammenarbeit anzupassen, um die Effizienz zu steigern.

Installieren Installiere Jira Cloud auf Slack Erhalte anpassbare Benachrichtigungen von Jira Cloud an dich und deine Slack-Channels

Verbinde ein Projekt mit einem Slack-Channel und zeige automatisch eine Vorschau von Jira-Aufgaben an, wenn sie erwähnt werden

Hänge Nachrichten für eine einfache Zusammenarbeit an Jira Cloud-Aufgaben an Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

3. Stack Overflow for Teams

Der Wissensaustausch ist für ein kollaboratives und produktives Projekt-Team entscheidend und führt oft zu den besten Lösungen für die Zusammenarbeit. Schließlich hat jedes Team-Mitglied einzigartige Erfahrungen, spezielles Wissen und eigene Meinungen, die es teilen kann. Die Stack Overflow-Community aus Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Technologiefachleuten unterstützt deine Team-Mitglieder dabei, die benötigten Antworten umgehend über eine durchsuchbare Wissensdatenbank zu erhalten.

Installieren Installiere Stack Overflow auf Slack Bleibe mit angepassten Stack Overflow-Benachrichtigungen, die direkt in deinen Slack-Channel gepusht werden, auf dem Laufenden

Suche in Slack nach Antworten auf die Fragen deines Teams

Team-Mitglieder können neue Fragen direkt aus Slack starten Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

4. Backlog

Wenn dein Entwickler-Team statt Jira lieber Backlog verwenden möchte, erhältst du Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn Team-Mitglieder Aufgaben erstellen oder darauf reagieren. Wenn beispielsweise ein Team-Mitglied eine neue Aufgabe erstellt, macht die App wichtige Details verfügbar, einschließlich Aufgabentyp, Priorität, Empfänger, Kategorie und Fälligkeitsdatum.

Backlog bietet dem gesamten Projekt-Team die Möglichkeit, in Bezug auf Projektmanagement, Fehlernachverfolgung, Versionskontrolle und mehr auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Installieren Installiere Backlog auf Slack Backlog ist ein Online-Projektmanagement-Tool, das Teams bei der Zusammenarbeit an hochwertigen Software- und Web-Projekten direkt in Slack unterstützt

Backlog bietet alles, was du für einen effektiven Entwicklungs-Workflow brauchst, einschließlich Bug-Tracking, Aufgabenverwaltung und Versionskontrolle Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

5. Stand-Bot

Tägliche Standup-Meetings sind wichtig für die erfolgreiche Zusammenarbeit, die gegenseitige Unterstützung und die Übernahme von Verantwortung. Aber wenn jedes Mitglied an anderen Projekten und Aufgaben arbeitet oder ein Teil des Projekt-Teams nicht vor Ort ist, gestaltet es sich manchmal schwierig, alle an einen Tisch oder in eine Videokonferenz zu bekommen.

Mit Stand-Bot kannst du ein kurzes Meeting asynchron durchführen. Der Bot schreibt alle Personen täglich zur gleichen Zeit direkt an, um einen Statusbericht zu zugewiesenen Jira-Aufgaben zu erhalten. Team-Mitglieder können auch täglich mitteilen, an was sie voraussichtlich arbeiten werden und ob es Probleme beim Fertigstellen ihrer Aufgaben gibt.

Stand-Bot gibt dem Projekt-Team dann Rückmeldung, indem es auf konkrete Probleme hinweist und einen Link bereitstellt. Auf diese Weise erhalten die Team-Mitglieder den vollständigen Bericht von jeder Person. Wenn du deine tägliche Arbeit effizienter gestalten möchtest, unterstützt Stand-Bot dich dabei.

Installieren Installiere Stand-Bot auf Slack Führe tägliche asynchrone Standup-Meetings direkt in Slack durch

Verbessere die Leistung deines Teams, indem jedes Mitglied Updates über seine Arbeit sendet und Probleme meldet

Überprüfe zurückliegende Standup-Berichte in Slack, damit du den Fortschritt deines Teams überprüfen kannst Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

Hinweis zum Schluss: Verlasse dich bei der Zusammenarbeit nicht nur auf Apps

Die Zusammenarbeit im Projekt-Team ist nicht nur wichtig, um bessere Entscheidungen zu treffen, sondern auch, um für einen reibungslosen Ablauf von Projekten zu sorgen und zu verhindern, dass Fragen unbeantwortet bleiben. Obwohl diese Entwickler-Tools für die Zusammenarbeit dein Projekt-Team dabei unterstützen können, eine kollaborative Kultur zu schaffen, sind auch Prozesse wichtig, die den Wissensaustausch, die Vergabe von konstruktivem Feedback und die offene Kommunikation fördern.

Plane beispielsweise regelmäßige Team-Offsites oder -Aktivitäten, bei denen Team-Mitglieder sich besser kennenlernen und Vertrauen aufbauen können. Ziehe auch Feedback-Tools in Betracht, um mehr über die individuellen Bedürfnisse deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfahren und darüber, wie du sie am Besten bzw. wie sie sich gegenseitig unterstützen können.

Beziehe ferner Remote-Workerinnen und -Worker in wichtige Gespräche und Updates ein. Es kann schnell passieren, dass man kurze, wichtige Gespräche im Büro führt und dann vergisst, die Team-Mitglieder zu benachrichtigen, die nicht vor Ort sind. Die Implementierung von Lösungen für die Zusammenarbeit und die Einrichtung effizienter Prozesse dauert zwar etwas Zeit, kann aber deutlich zur Verbesserung von Produktivität und Teamzusammenhalt beitragen.