4 Elemente eines effektiven Innovationsprozesses

Innovation ist nicht nur ein Modewort. Sie ist ein wichtiges Element jedes modernen Unternehmens, insbesondere im Zeitalter der konstanten digitalen Transformation. Sie kann den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens maximieren, Möglichkeiten in neuen Märkten eröffnen und das Wachstum fördern. Damit jedoch eine innovative Unternehmenskultur entsteht, ist zunächst die Etablierung eines Innovationsprozesses erforderlich.

Wie du einen Innovationsprozess etablierst

Es scheint unlogisch, einem kreativen Vorhaben Struktur verleihen zu wollen. Fakt ist: Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens Accenture sieht mehr als die Hälfte der Befragten Innovationen als kreativen „Ad hoc“-Prozess.

Unternehmen ohne Prozess-Pipeline, die in Innovation investieren, erzielen oft keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Sarah Kelly, Innovation Program Manager des Kommunikationsunternehmens Liberty Global, weist auf Folgendes hin: „Innovation geschieht nicht einfach so. Man muss viel Wissen, viele Menschen und Ressourcen investieren.“

Es gibt keinen einheitlichen Ansatz zur Entwicklung eines Innovationsprozesses. Stattdessen sollten Unternehmen einen Ansatz entwickeln, der auf sie zugeschnitten ist. Sehen wir uns einige wichtige Elemente an, die andere Unternehmen für ihre Innovationsprozesse als essentiell betrachten.

1. Beziehe die Unternehmensleitung ein

Wie es für nahezu jede effektive Change-Management-Initiative der Fall ist, insbesondere in einem großen Unternehmen, ist die Unterstützung der Unternehmensleitung ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Unterstützung des Innovationsprozesses alleine reicht jedoch nicht aus; die Unternehmensleitung sollte aktiv beteiligt sein.

„Man muss bereit sein, manchmal den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin zu geben“, so Greg Wright, President von Omega Engineering. „Das kann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschüchtern und Konflikte hervorrufen. Sie müssen wissen, dass die Führungskräfte informiert sind und sie unterstützen.“

Bei Liberty Global ist für jede Kampagne ein Unterstützer oder eine Unterstützerin aus der Unternehmensleitung erforderlich. „Wenn ein Produktmanager oder eine Produktmanagerin als Unterstützer bzw. als Unterstützerin fungiert, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht glauben, dass ihre Ideen ernst genommen werden“, so Kelly. „Aber mit dem CFO oder CTO als Unterstützer oder Unterstützerin gehen sie stark davon aus, dass ihre Ideen implementiert werden.“

Beispiel: Eine Innovationskampagne mit dem Thema „Einsparungen“ ist vom Chief Technology and Innovation Officer von Liberty Global unterstützt worden. Eine ausgewählte und implementierte Idee war eine kleine Prozessverbesserung am Kabelverteiler-Kit. Durch den Austausch eines Schraubentyps gegen einen anderen konnte das Unternehmen die Menge an Kabeln in jedem Kit reduzieren und so jährlich mehr als 1 Million USD einsparen.

2. Bilde ein interdisziplinäres Innovationsteam

Viele große Unternehmen, einschließlich Xerox, CVS und Home Depot, haben langfristige Innovationsprogramme oder Labore mit speziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingerichtet. Andere Unternehmen, wie Target, waren ebenfalls erfolgreich. Sie haben kleinere, weniger formalisierte Innovationsteams gebildet – sei es für ein spezifisches Projekt oder fortlaufend im Unternehmen.

„Wir konnten in unserer bestehenden Organisationsstruktur nicht so schnell lernen, wie es erforderlich gewesen wäre. Aber nun unterstützen wir uns gegenseitig und nutzen die Einblicke für Veränderungen.“ Greg Wright , Präsident von Omega Engineering

Diversität sollte ein essenzielles Element des Projekt-Teams sein, sowohl hinsichtlich des Fachgebiets als auch im Hinblick auf die Rolle innerhalb des Unternehmens. In einer kürzlich durchgeführten Studie zu Diversität und Innovation haben Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass Unternehmen, die für Diversität sorgen und diese fördern, innovativer waren und mehr Produkte auf den Markt gebracht haben.

„Am besten ist es, einem internen Projekt-Team Know-how und Einblicke zur Verfügung zu stellen, damit es stets neue Ideen generieren kann“, so Sun Wu, Autor von Strategy for Executives. „Das Projekt-Team muss die Fähigkeit entwickeln, viel Wissen aufzunehmen oder zu verstehen, was außerhalb des Unternehmens passiert.“

Beispiel: Omega Engineering hat ein Innovationsteam gebildet, das unabhängig vom Unternehmen ist. „Es fühlt sich wie eine Unternehmensgruppe an, die viel mehr Freiheit hat, autonom zu agieren“, so Wright. „Wir konnten in unserer bestehenden Organisationsform nicht so schnell lernen, wie es erforderlich gewesen wäre. Aber nun unterstützen wir uns gegenseitig und nutzen die Einblicke für Veränderungen.“

Das Innovationsteam und seine agilen Prozesse haben es Omega zudem erlaubt, Innovationen erheblich zu beschleunigen und so die Produktentwicklungszeit um ein Viertel zu senken.

3. Integriere mehrere Durchläufe in den Innovationsprozess

Wenn Liberty Global seine vierwöchigen Innovationskampagnen durchführt, ist dem Unternehmen bewusst, dass dies erst der Anfang ist. „Die Ideen sind nicht komplett ausgereift und direkt implementierbar“, so Kelly.

NOBL, ein Unternehmen, das Innovationsprozesse für große Unternehmen entwirft und implementiert, sagt Kunden, dass es „Skateboards und keine Cadillacs entwickelt“. Laut Paula Cizek, Chief Research Officer des Unternehmens, stammt die Analogie, die darum kreist, wie man ein Minimum Viable Product (MVP) entwickelt, vom Berater Henrik Kniberg, der mit Unternehmen wie Spotify arbeitet. Es ist eine Technik, mit der die Markteinführungszeit von Innovationen deutlich beschleunigt und ein besseres Gesamtprodukt bereitgestellt werden kann, da Feedback von Kunden einbezogen wird.

Beispiel: Tressie Lieberman, ehemalige Vice President of Digital Innovation bei Taco Bell, sagt, dass der iterative Ansatz von NOBL eine erhebliche Auswirkung auf die Umsetzung von Innovationen beim Fast-Food-Giganten gehabt hat: „Worüber wir früher jahrelang gesprochen haben, das haben wir nun in einer Woche erreicht.“

4. Mache Kunden immer zur Priorität

Beim Design Thinking bildet die Empathie für den Kunden das Herzstück des Innovationsprozesses. Ideen sind nur so gut wie ihr Nutzen für den Kunden.

„Sind Produkte nicht in ein Geschäftsmodell eingebunden, das einen Teil ihres Nutzens für den Kunden erfassen kann, wird selbst das innovativste Produkt nicht erfolgreich sein“, so Wu.

Beispiel: SAP, eines der weltweit größten Technologieunternehmen, setzt auf Design Thinking und im Innovationsprozess seinen Fokus auf Kunden. In seinem Buch Winners Dream spricht Bill McDermott, der CEO von SAP, über eine der größten Innovationen des Unternehmens: HANA, eine Technologie, mit der man 10.000 Mal schneller auf In-Memory-Computerdaten als auf Daten in einem konventionellen festplattenbasierten System zugreifen kann. „Kundenorientierung war eine treibende Kraft für die Entwicklung von HANA“, sagt er.

Ebne den Weg für bessere Innovationen

Wirklich innovative Unternehmen, die gut organisiert sind, entscheiden nicht basierend auf einem Ad hoc-Satz oder willkürlichen Satz von Regeln, welche Ideen sie umsetzen oder auf welche Weise. Sie schaffen eine Kultur der wiederholbaren Innovation, indem sie einen strikten Innovationsprozess einhalten.

Einen Innovationsprozess einzurichten erfordert Zeit, Ressourcen und Einsatz. Aber wenn man es richtig macht, kann dies den Unterschied zwischen Erfolg oder Misserfolg gegenüber der Konkurrenz machen.