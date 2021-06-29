Die Arbeit im Vertrieb mit einer neuen digitalen Verkaufsfläche neu erfinden

Das Jahr 2020 hat vor allem Kreativität von Vertriebsteams verlangt. Man musste neue Wege finden, Leads zu generieren und zu qualifizieren, Kundenbeziehungen weiter zu pflegen sowie mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten – und das alles während der Arbeit im Home-Office.

Viele Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter haben im Home-Office Slack genutzt, um zu kommunizieren und Abschlüsse zu erzielen. Jetzt, wo Arbeitsplätze nicht mehr nur virtuell oder physisch sind, sondern eine Mischung aus beidem, setzen Vertriebsteams verstärkt auf Slack als ihre digitale Verkaufsfläche.

Wir haben mit Reinventing Work im Vertrieb ein neues E-Book zusammengestellt, um die effektivsten Methoden zu erläutern, mit denen Slack Vertriebsabteilungen zum Erfolg verhilft. Darin haben wir viele nützliche Tipps und Beispiele sowie einige überraschende Statistiken zusammengefasst:

Bei der Zusammenstellung dieses E-Books haben wir mit Unternehmens- und Vertriebsführungskräften aus verschiedenen Branchen und Ländern über ihre Herausforderungen, Strategien und Prognosen für die Zukunft gesprochen. Aus ihren Beiträgen konnten wir die folgenden fünf großen Themen herausziehen:

Schluss mit starren Strukturen und dem alten 9-to-5-Modell

Unternehmenskultur und Alignment als Wettbewerbsvorteil

Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

Echten Mehrwert durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen

Vorsprung durch Automatisierung

In diesem Leitfaden gehen wir darauf ein, was diese Themen für Führungskräfte im Vertrieb bedeuten, und zeigen, wie sich die Vertriebsabteilungen einiger der erfolgreichsten Unternehmen der Welt mit Slack an die neue Arbeitswelt anpassen.

Die „Einzelkämpfer-Mentalität“ gehört der Vergangenheit an

In diesem E-Book lernst du zwei Taktiken kennen, die smarte Vertriebsteams einsetzen, um in Zeiten von Remote-Work erfolgreich zu sein:

Die Abkehr vom Verkauf als Einzelperson hin zum Team-Selling , indem funktionsübergreifende Projekt-Teams gebildet werden, die maßgeschneiderte Angebote ausarbeiten, Fragen von potentiellen Kunden beantworten und eine überzeugende Beratung liefern

, indem funktionsübergreifende Projekt-Teams gebildet werden, die maßgeschneiderte Angebote ausarbeiten, Fragen von potentiellen Kunden beantworten und eine überzeugende Beratung liefern Die Einführung des Konzepts einer „digitalen Verkaufsfläche“, auf der Seller, Führungskräfte, funktionsübergreifende Fachleute und die Führungsetage zusammenarbeiten können, um schneller mehr Abschlüsse zu erzielen

Wir zeigen, welche wichtige Rolle Slack bei diesen beiden Strategien spielen kann, und warum Vertriebsteams, die Slack verwenden, laut einer IDC-Studie mit 5 % höherer Wahrscheinlichkeit einen Abschluss erzielen als solche, die nicht damit arbeiten.

Entdecke Best Practices

Der Leitfaden enthält auch Beispiele aus der Praxis von Unternehmen, die dank Slack ihre Vertriebsstrategien erfolgreich umgesetzt und ihre Umsatzziele sogar übertroffen haben. Erfahre, wie:

Das Content-Delivery Unternehmen Content, Limelight Networks, sowohl einen Slack-Channel eingerichtet hat, der über erfolgreiche Abschlüsse informiert, als auch regionale Channels für die Zusammenarbeit bei der Kundengewinnung

Die Datenanalyseplattform Splunk Slack einsetzt, um neue Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter einzuarbeiten und ihnen eine zentrale Anlaufstelle für den Wissensaustausch und Fragen zu bieten

Vertriebsteams des Mitfahrdienstes Lyft eine Salesforce-Integration nutzen, um Geschäftsphasen und ihr Pipeline-Dashboard direkt in Slack zu aktualisieren

Unser eigenes Vertriebsteam bei Slack eine interne App mit dem Namen Midas Touch entwickelt hat, mit der unsere Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter Hunderte von Stunden pro Woche sparen, indem sie den Prozess zur Erstellung von Sales-Decks für bestimmte Kunden automatisieren

Und wir erklären, wie Slack in mehr als 2.500 Anwendungen wie Salesforce, Calendly, DocuSign, Crossbeam, HubSpot, Drift SalesLoft, Marketo und Highspot integriert werden kann, sodass Vertriebsteams nahtlos auf die wichtigsten Kundendaten und Tools zugreifen können.

„Wir verbringen mehr Zeit mit der Kundengewinnung und weniger Zeit mit der Aktualisierung von Deals in Salesforce“, sagt Tyler Lefeber, Senior Strategic Account Executive bei Lyft Business. „Es besteht kein Zweifel, dass die Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mehr Kunden gewinnen und Deals schneller abschließen.“

Lies das komplette E-Book, um mehr darüber zu erfahren, wie Vertriebsteams ihre Arbeit mit Slack neu erfinden.