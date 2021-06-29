Augmenter les ventes avec un nouvel espace collaboratif numérique

En 2020, les équipes commerciales ont dû faire preuve de créativité. Il s’agissait d’attirer et de fidéliser les prospects, d’informer et de prendre soin des clients, de collaborer avec ses collègues – le tout en travaillant à distance.

De nombreux commerciaux ont utilisé Slack pour communiquer et gagner des clients à distance. Le lieu de travail n’est plus soit numérique, soit physique, mais bien un mélange des deux. Dans ce contexte, les équipes commerciales ont fait de Slack leur espace de travail numérique.

Pour expliquer par quels moyens efficaces Slack aide les entreprises commerciales à prospérer, nous avons conçu un nouveau guide intitulé Repenser le travail de demain : le guide du directeur commercial. Nous y avons rassemblé de nombreux conseils et exemples utiles, ainsi que des statistiques surprenantes :

Dans le cadre de la rédaction de ce guide, nous avons interrogé des chefs d’entreprise et des dirigeants commerciaux de différents secteurs et pays sur les défis qu’ils rencontrent, leurs stratégies et leurs prévisions pour l’avenir. À partir de leur contribution, nous avons identifié cinq grands thèmes :

Se libérer des horaires de bureau traditionnels

Se concentrer sur la culture et la coordination d’entreprise

S’adapter au marché en standardisant l’expérience client

Repenser les partenariats et les écosystèmes d’entreprise

Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Le guide décrit comment les responsables commerciaux prennent en compte ces impératifs, et comment les services commerciaux de certaines des entreprises les plus prospères s’adaptent au nouveau monde du travail grâce à Slack.

La fin du commercial solitaire

Dans ce guide, vous découvrirez deux tactiques mises en œuvre par les entreprises commerciales innovantes pour réussir à l’ère du télétravail :

Abandonner la vente solitaire au profit de la vente en équipe en constituant des équipes transverses chargées d’élaborer des propositions sur mesure, de répondre aux questions des prospects et de fournir des conseils pertinents.

en constituant des équipes transverses chargées d’élaborer des propositions sur mesure, de répondre aux questions des prospects et de fournir des conseils pertinents. Présentation du concept d’« espace collaboratif numérique », au sein duquel les commerciaux, les responsables, les experts transverses et les référents de projet peuvent conjuguer leurs efforts pour gagner plus de clients, plus rapidement.

Nous vous montrerons le rôle essentiel que Slack peut jouer dans ces deux stratégies, et pourquoi les équipes commerciales qui utilisent Slack ont 5 % de chances supplémentaires de gagner un client par rapport aux autres, selon une étude IDC.

Découvrez les stratégies gagnantes

Le guide comprend également des exemples concrets d’entreprises qui ont utilisé Slack pour mettre en œuvre des stratégies commerciales efficaces et dépasser leurs objectifs commerciaux. Découvrez comment :

La société de diffusion de contenu Limelight Networks a créé un canal Slack pour annoncer les contrats gagnés, ainsi que des canaux locaux afin que les collaborateurs participent à la prospection.

La plateforme d’analyse de données Splunk utilise Slack pour accueillir et intégrer les nouveaux commerciaux, leur offrant un espace centralisé pour partager des connaissances et poser des questions.

Les commerciaux de la société de transport Lyft utilisent une intégration Slack pour mettre à jour les étapes de chaque transaction ainsi que leur tableau de bord des ventes directement dans Slack.

Notre propre équipe chez Slack a créé une application interne nommée Midas Touch. Elle fait gagner des centaines d’heures chaque semaine à nos commerciaux en automatisant le processus de création des diaporamas commerciaux pour des comptes spécifiques.

Nous expliquons également de quelle façon Slack s’intègre à plus de 2 500 applications telles que Salesforce, Calendly, DocuSign, Crossbeam, HubSpot, Drift, SalesLoft, Marketo et Highspot, offrant aux équipes commerciales un accès direct à leurs données et outils de compte les plus importants, le tout directement dans Slack.

« Nous consacrons plus de temps à prospecter et moins de temps à mettre à jour les transactions dans Salesforce », explique Tyler Lefeber, chargé de compte stratégique senior chez Lyft Business. « Il n’y aucun doute : les commerciaux élargissent la prospection et gagnent des contrats plus rapidement. »

Lisez le guide complet pour en savoir plus sur la façon dont les équipes commerciales transforment leur travail grâce à Slack.