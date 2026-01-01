Slack Connect: Build loyalty with every support experience

Dieses Webinar ist geeignet für:
- Kunden-Support-Teams
How do you make your customers’ experience stand out in a competitive economy? Tune in to learn how organizations use Slack Connect to collaborate directly with service partners, deliver faster resolutions to customers and provide white-glove support to key accounts.
Rednerinnen und Redner:
Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
Okay!
Vielen Dank für dein Feedback.
Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!