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Webinar

Slack Connect: Build loyalty with every support experience

Deliver better support to your customers and triage issues faster with Slack Connect

20 min

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :

  • Équipes d’assistance à la clientèle

How do you make your customers’ experience stand out in a competitive economy? Tune in to learn how organizations use Slack Connect to collaborate directly with service partners, deliver faster resolutions to customers and provide white-glove support to key accounts.

Intervenants :

Chris BryanSenior Product Marketing Manager, Slack

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