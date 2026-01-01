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Webinar

Slack Connect: Build loyalty with every support experience

Deliver better support to your customers and triage issues faster with Slack Connect

20 min

Este webinario es más adecuado para:

  • Equipos de ayuda al cliente

How do you make your customers’ experience stand out in a competitive economy? Tune in to learn how organizations use Slack Connect to collaborate directly with service partners, deliver faster resolutions to customers and provide white-glove support to key accounts.

Ponentes destacados:

Chris BryanSenior Product Marketing Manager, Slack

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