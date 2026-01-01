Willkommen bei Slack! Wir freuen uns, dass du da bist. Slack ist der Ort, an dem Menschen, Produktivitäts- und Automatisierungstools und Kommunikation zusammenkommen, damit Teams ihre Arbeit optimal erledigen können. Lade zunächst die Desktop-App herunter und lies den Leitfaden unten, um eine kurze Einführung zu erhalten.

Tipp: Wenn du auf unser Support-Center und unsere Schulungsressourcen zugreifen möchtest, klicke auf das

Fragezeichen-Symbol oben rechts in der Desktop-App bzw. unten links in einem Browser.

Zu deiner Info: Für einige der hier erwähnten Funktionen ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich. Informiere dich über die Funktionseinschränkungen in der kostenlosen Version von Slack oder überlege, ob du ein Upgrade für deinen Workspace vornehmen möchtest.



Seitenleiste

Über die Seitenleiste kannst du auf die Channels zugreifen, denen du beigetreten bist, deine Direktnachrichten öffnen, Aktivitäten anzeigen, die deine Aufmerksamkeit erfordern, und eine Liste deiner Lesezeichen und Erinnerungen sehen.

1. Home 2. DMs 3. Aktivität 4. Dateien Home ist der Ort, an dem du auf deine Unterhaltungen zugreifst, wie z. B. Channels. Wähle die Unterhaltungen aus, an denen du teilnehmen möchtest, indem du Channels beitrittst oder sie verlässt, und organisiere sie in benutzerdefinierten Ordnern. DMs sind eine Liste aller Direktnachrichten (DMs) an Einzelpersonen oder kleine Gruppen. Verwende DMs für einmalige Unterhaltungen, bei denen nicht ein ganzer Channel eingebunden sein muss, oder um ein Huddle mit einem:einer Kolleg:in zu beginnen, wenn es einfacher ist, zu reden als zu tippen. Aktivität ist eine Einzelansicht von allem, was deine Aufmerksamkeit erfordern könnte. Hier kannst du sehen, in welchen Nachrichten du erwähnt wurdest, an welchen Threads du beteiligt bist und welche Reaktionen auf deine Nachrichten erfolgt sind. In Dateien findest du Dateien, die in Slack geteilt oder erstellt wurden. Du kannst nach und in Dateien suchen oder ein neues Canvas oder eine neue Liste erstellen, um Informationen mit deinem Team zu teilen. Tipp: Du kannst den Inhalt deiner Seitenleiste durch Anpassung deiner persönliche Einstellungen ändern.



Channels

Channels sind die Grundlage der Arbeit in Slack – sie bringen die richtigen Leute, Informationen und Tools an einem zentralen Ort zusammen, sodass sich alle Aufgaben zu einem bestimmten Zweck ganz einfach organisieren lassen.



Nachrichtenfeld

Dir stehen im Nachrichtenfeld in Slack verschiedene Optionen zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit deinem Team zur Verfügung.

8. Anhänge 9. Formatierung 10. Erwähnungen 11. Mehr Klicke auf das Pluszeichen, um eine aktuelle Datei hinzuzufügen oder eine Datei von deinem Computer hochzuladen, um wichtige Informationen in Unterhaltungen mit deinem Team zu teilen. Wenn du eine Datei schnell hochladen möchtest, doppelklicke auf das Pluszeichen. Formatiere deine Nachrichten, um sie klarer zu strukturieren oder ein wenig aufzupeppen: Verwende Fettformatierung für wichtige Elemente, ordne Stichpunkte in Aufzählungslisten an und vieles mehr. Erwähne gezielt Leute in einer Unterhaltung, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken, wenn du beispielsweise um Feedback bitten möchtest oder Aktionselemente im Blick behalten werden müssen. Du kannst auch Benutzergruppen erstellen, um Gruppen von Leuten zu benachrichtigen, anstatt jede Person einzeln zu erwähnen. Über das Menü „Weitere Aktionen“ kannst du eine Nachricht bearbeiten oder löschen, die du bereits gesendet hast.



Suchen, Erstellen und Profil

Mithilfe der Suchleiste kannst du etwas in Slack finden, mit dem Plus-Button kannst du etwas Neues erstellen, und mit einem Klick auf dein Profilbild kannst du dein Profil und deine persönlichen Einstellungen verwalten.

12. Suchleiste 13. Erstellen 14. Dein Profil Klicke auf die Suchleiste, um Slack nach Nachrichten, Dateien, Channels oder Personen zu durchsuchen, die du für deine Arbeit benötigst. Über den Plus-Button kannst du schnell Nachrichten, Channels, Huddles, Canvases, Listen und Workflows erstellen. Klicke auf dein Profilbild, um deinen Status festzulegen, deine Benachrichtigungen zu pausieren, deine persönlichen Einstellungen zu verwalten usw.



Tools und Automatisierungen

Slack bietet verschiedene Möglichkeiten, effizienter zu arbeiten und direkt aus dem Workspace heraus auf externe Dienste zuzugreifen.

Du möchtest noch mehr erfahren? Schau dir unsere Slack-Tutorials an.