Ti diamo il benvenuto su Slack! Siamo felici che tu abbia deciso di unirti a noi. Slack è il luogo in cui persone, strumenti di produttività e automazione, nonché la comunicazione si uniscono per consentire ai team di svolgere al meglio il loro lavoro. Per iniziare, scarica l'app desktop e consulta la guida riportata di seguito per un breve tour.

Suggerimento: per accedere al nostro Centro assistenza e alle risorse formative, clicca sull’icona del punto interrogativo

nell’angolo in alto a destra dell’app desktop o in basso a sinistra in un browser.

Avviso: alcune delle funzioni a cui si fa riferimento richiedono un piano a pagamento. Se vuoi, scopri le limitazioni delle funzioni con la versione gratuita di Slack o valuta di passare alla versione a pagamento.



Barra laterale

Dalla barra laterale puoi accedere ai canali di cui fai parte, aprire i messaggi diretti, visualizzare le attività che potrebbero richiedere la tua attenzione e vedere un elenco degli elementi salvati e dei promemoria.

1. Home 2. MD 3. Attività 4 file Home è il luogo da cui accedere alle conversazioni, inclusi i canali. Scegli le conversazioni a cui partecipare entrando e uscendo dai canali e tienile organizzate con sezioni personalizzate. MD è un elenco di tutti i tuoi messaggi diretti (MD) a singole persone o piccoli gruppi. Utilizza i MD per le conversazioni una tantum che non richiedono l’intervento di un intero canale di persone oppure per avviare un incontro con un collega per una veloce chiacchierata audio o video. Attività è una vista unica di tutto ciò che potrebbe richiedere la tua attenzione. Vedi i messaggi in cui ti hanno taggato, le conversazioni di cui fai parte e le reazioni ai messaggi che hai inviato. File è la sezione dove puoi trovare i file condivisi o creati in Slack. Esplora e cerca i file oppure crea un nuovo canvas o un nuovo elenco per condividere le informazioni con il tuo team. Suggerimento: personalizza ciò che vedi nella barra laterale modificando le preferenze.



Canali

I canali sono fondamentali per lavorare in Slack: riuniscono persone, informazioni e strumenti giusti in un unico posto e consentono di organizzare il lavoro per raggiungere uno scopo comune.

5. Intestazione del canale 6. Messaggi e schede 7. Reazioni con emoji Clicca sul nome del canale per vedere i dettagli del canale, come l’argomento e la descrizione. Clicca sulle schede nell’intestazione della conversazione per leggere i messaggi, sfogliare i file condivisi nel canale o aprire un canvas. Puoi anche avviare un incontro per riunirti con il team in una chiamata audio o videochiamata. I canali offrono uno spazio dedicato per inviare messaggi e condividere risorse. Con tutti gli elementi relativi a un particolare argomento, progetto o team in un canale, puoi aggiungere risorse a una scheda o cartella nell’intestazione della conversazione o effettuare una ricerca per trovare ciò che ti serve. Le reazioni con emoji permettono di rispondere rapidamente ai messaggi su Slack. Sono divertenti e utili e aiutano a svolgere il proprio lavoro: una semplice reazione spesso può sostituire un messaggio di follow-up.



Campo messaggio

Nel campo messaggio in Slack hai un’ampia gamma di opzioni disponibili per aiutarti a comunicare e lavorare con il tuo team.

8. Allegati 9. Formattazione 10. Tag 11. Altro Clicca sull’icona per aggiungere un file recente o caricare un file dal computer per condividere informazioni importanti nelle conversazioni con il team. Per caricare velocemente un file, fai doppio clic sull’icona . Formatta i tuoi messaggi per maggiore chiarezza o per un tocco di stile: evidenzia in grassetto gli elementi più importanti, struttura i concetti con elenchi puntati e altro ancora. Tagga persone specifiche in una conversazione per richiamare la loro attenzione, ad esempio per richiedere un feedback o fare un follow-up su un’attività. Puoi anche creare gruppi utenti per inviare una notifica a gruppi di persone contemporaneamente anziché taggare ciascuna persona individualmente. Dal menu Altre azioni, puoi modificare o eliminare un messaggio che hai già inviato.



Ricerca, creazione e profilo

Utilizza la barra di ricerca per trovare qualcosa in Slack, il pulsante + per creare un nuovo elemento e clicca sulla tua foto del profilo per gestire profilo e preferenze.

12. Barra di ricerca 13. Crea 14. Profilo Clicca sulla barra di ricerca per cercare in Slack messaggi, file, canali o persone di cui hai bisogno per portare a termine il lavoro. Usa il pulsante + per creare velocemente messaggi, canali, incontri, canvas, elenchi e workflow. Clicca sulla foto del profilo per impostare il tuo stato, mettere in pausa le notifiche, gestire le preferenze e altro ancora.



Strumenti e automazioni

Slack offre vari modi di lavorare in modo più efficiente e accedere a servizi di terze parti direttamente dalla tua area di lavoro.

Vuoi saperne di più? Consulta i nostri tutorial di Slack.