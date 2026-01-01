Come usare Slack: guida introduttiva
Ti diamo il benvenuto su Slack! Siamo felici che tu abbia deciso di unirti a noi. Slack è il luogo in cui persone, strumenti di produttività e automazione, nonché la comunicazione si uniscono per consentire ai team di svolgere al meglio il loro lavoro. Per iniziare, scarica l'app desktop e consulta la guida riportata di seguito per un breve tour.
Suggerimento: per accedere al nostro Centro assistenza e alle risorse formative, clicca sull’icona del punto interrogativo
nell’angolo in alto a destra dell’app desktop o in basso a sinistra in un browser.
Avviso: alcune delle funzioni a cui si fa riferimento richiedono un piano a pagamento. Se vuoi, scopri le limitazioni delle funzioni con la versione gratuita di Slack o valuta di passare alla versione a pagamento.
Barra laterale
Dalla barra laterale puoi accedere ai canali di cui fai parte, aprire i messaggi diretti, visualizzare le attività che potrebbero richiedere la tua attenzione e vedere un elenco degli elementi salvati e dei promemoria.
1. Home
2. MD
3. Attività
4 file
Home è il luogo da cui accedere alle conversazioni, inclusi i canali. Scegli le conversazioni a cui partecipare entrando e uscendo dai canali e tienile organizzate con sezioni personalizzate.
MD è un elenco di tutti i tuoi messaggi diretti (MD) a singole persone o piccoli gruppi. Utilizza i MD per le conversazioni una tantum che non richiedono l’intervento di un intero canale di persone oppure per avviare un incontro con un collega per una veloce chiacchierata audio o video.
Attività è una vista unica di tutto ciò che potrebbe richiedere la tua attenzione. Vedi i messaggi in cui ti hanno taggato, le conversazioni di cui fai parte e le reazioni ai messaggi che hai inviato.
File è la sezione dove puoi trovare i file condivisi o creati in Slack. Esplora e cerca i file oppure crea un nuovo canvas o un nuovo elenco per condividere le informazioni con il tuo team.
Suggerimento: personalizza ciò che vedi nella barra laterale modificando le preferenze.
Canali
I canali sono fondamentali per lavorare in Slack: riuniscono persone, informazioni e strumenti giusti in un unico posto e consentono di organizzare il lavoro per raggiungere uno scopo comune.
5. Intestazione del canale
6. Messaggi e schede
7. Reazioni con emoji
Clicca sul nome del canale per vedere i dettagli del canale, come l’argomento e la descrizione. Clicca sulle schede nell’intestazione della conversazione per leggere i messaggi, sfogliare i file condivisi nel canale o aprire un canvas. Puoi anche avviare un incontro per riunirti con il team in una chiamata audio o videochiamata.
I canali offrono uno spazio dedicato per inviare messaggi e condividere risorse. Con tutti gli elementi relativi a un particolare argomento, progetto o team in un canale, puoi aggiungere risorse a una scheda o cartella nell’intestazione della conversazione o effettuare una ricerca per trovare ciò che ti serve.
Le reazioni con emoji permettono di rispondere rapidamente ai messaggi su Slack. Sono divertenti e utili e aiutano a svolgere il proprio lavoro: una semplice reazione spesso può sostituire un messaggio di follow-up.
Campo messaggio
Nel campo messaggio in Slack hai un’ampia gamma di opzioni disponibili per aiutarti a comunicare e lavorare con il tuo team.
8. Allegati
9. Formattazione
10. Tag
11. Altro
Clicca sull’icona per aggiungere un file recente o caricare un file dal computer per condividere informazioni importanti nelle conversazioni con il team. Per caricare velocemente un file, fai doppio clic sull’icona .
Formatta i tuoi messaggi per maggiore chiarezza o per un tocco di stile: evidenzia in grassetto gli elementi più importanti, struttura i concetti con elenchi puntati e altro ancora.
Tagga persone specifiche in una conversazione per richiamare la loro attenzione, ad esempio per richiedere un feedback o fare un follow-up su un’attività. Puoi anche creare gruppi utenti per inviare una notifica a gruppi di persone contemporaneamente anziché taggare ciascuna persona individualmente.
Dal menu Altre azioni, puoi modificare o eliminare un messaggio che hai già inviato.
Ricerca, creazione e profilo
Utilizza la barra di ricerca per trovare qualcosa in Slack, il pulsante + per creare un nuovo elemento e clicca sulla tua foto del profilo per gestire profilo e preferenze.
12. Barra di ricerca
13. Crea
14. Profilo
Clicca sulla barra di ricerca per cercare in Slack messaggi, file, canali o persone di cui hai bisogno per portare a termine il lavoro.
Usa il pulsante + per creare velocemente messaggi, canali, incontri, canvas, elenchi e workflow.
Clicca sulla foto del profilo per impostare il tuo stato, mettere in pausa le notifiche, gestire le preferenze e altro ancora.
Strumenti e automazioni
Slack offre vari modi di lavorare in modo più efficiente e accedere a servizi di terze parti direttamente dalla tua area di lavoro.
15. Workflow
16. App
17. Modelli del canale
Costruisci o usa i workflow per automatizzare le attività quotidiane e i processi in Slack. Prova a utilizzare i modelli di workflow per raccogliere le informazioni con un modulo o crea il tuo workflow personale per gestire un processo per il tuo team.
Le app collegano altri strumenti che utilizzi (come Google Calendar o Zoom) a Slack. Trova nuove app in Slack Marketplace o esplora la pagina App nella scheda Agenti e strumenti per visualizzare le app già disponibili nella tua area di lavoro.
Utilizza un modello per creare un canale per uno scopo specifico. I modelli di canale raggruppano canvas, elenchi e workflow per portare a termine qualsiasi attività.
Vuoi saperne di più? Consulta i nostri tutorial di Slack.