Con Agentforce, una organización puede crear agentes personalizados que se encarguen de diferentes aspectos del trabajo. Cuando implementas Agentforce en Slack, tu equipo puede colaborar con agentes en el mismo lugar donde ya están trabajando.



Cómo funciona

Más información acerca de Agentforce: visita nuestra guía de inicio o contacta con tu ejecutivo de cuenta de Slack.



Crear un agente en Salesforce

Usa la siguiente guía para comenzar a crear un agente mediante el Generador Agentforce en Salesforce:

Nota: Solo puedes crear agentes para Slack con el tipo agente empleado de Agentforce.



Plantillas de agentes para Slack

Las plantillas de agentes te permiten crear rápidamente un agente que se encargue de tareas comunes. Cuando estés creando un agente a partir de una plantilla, busca Slack para ver las plantillas disponibles. Hay tres plantillas de agentes disponibles para Slack:

Agente de información de clientes

Usa datos de Salesforce para resumir la información de los clientes, buscar expertos en temas dentro de Slack y generar informes de clientes.

Usa datos de Salesforce para resumir la información de los clientes, buscar expertos en temas dentro de Slack y generar informes de clientes. Agente de ayuda al empleado

Resuelve problemas internos al responder preguntas frecuentes con base en recursos internos y conversaciones en Slack.

Resuelve problemas internos al responder preguntas frecuentes con base en recursos internos y conversaciones en Slack. Agente de incorporación

Ayuda con la incorporación de miembros nuevos del equipo al crear canvas de incorporación y responder preguntas frecuentes de bases de conocimientos personalizadas.



Conectar Salesforce y Slack

Para configurar Agentforce en Slack, conecta tu organización de Salesforce a Slack. Coordina con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.



Paso 1: Conecta una organización de Salesforce a Slack

Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack. Una vez que esté conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar usuarios de forma manual si no se les otorgó ya acceso a Salesforce en Slack.



Paso 2: Instala la aplicación conectada de Slack para el generador de agentes antiguo

Si usas el generador de agentes antiguo, instala la aplicación conectada de Slack. Continúa al paso siguiente si usas el generador nuevo de Agentforce de Salesforce.

En Salesforce, selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Uso de OAuth de aplicaciones conectadas. Desplázate hacia abajo hasta Slack, después selecciona Instalar en el lado derecho. Haz clic en Instalar para finalizar.

Nota: Las personas que usan Slack y no tienen una cuenta de Salesforce necesitarán una licencia provisoria de Salesforce para acceder a Agentforce en Slack. Contacta a tu ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.



Paso 3: Asigna cuentas

Conecta las cuentas de Salesforce y Slack de los miembros. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios. Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones. En Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Organizaciones de Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios. Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.

Consejo: Los miembros con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden conectar organizaciones de Salesforce y asignar cuentas.



Agregar un agente a Slack

Ahora que Salesforce y Slack están conectados, puedes agregar agentes. Ten en cuenta que el acceso de miembro para los agentes empleados se asigna automáticamente según los permisos en Salesforce. Si vas a instalar un agente de servicio de Agentforce, asegúrate de asignar el acceso de miembro cuando se complete la instalación.

Paso 1: Crea una conexión de agente

Para obtener la mejor experiencia, recomendamos usar el nuevo generador de Agentforce para configurar agentes. Sin embargo, si lo prefieres, puedes usar el generador de agentes antiguo.

Generador de Agentforce Generador de Agentforce antiguo Desde App Launcher de Salesforce, busca y selecciona la aplicación Agentforce Studio. Desde la pestaña Agentes, selecciona un agente. Junto a Conexiones en la barra lateral, selecciona el botón más y haz clic en Agregar conexión. Selecciona Slack y haz clic en Agregar a agente. Haz clic en Versión commit en la esquina superior derecha. Revisa el agente y selecciona Activar. Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Agentes. Selecciona un agente. Haz clic en la pestaña Conexiones. Haz clic en Agregar. Debajo de Conexión, selecciona API en el menú desplegable. Ingresa un Nombre de integración único. Debajo de Aplicación conectada, selecciona Slack. Haz clic en Guardar.



Paso 2: Instala un agente

Una vez que establezcas la conexión de un agente, un propietario o administrador de Slack puede instalarlo.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar Agentforce en el menú. Junto al agente que quieres agregar, haz clic en Revisar agente. Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente. Primero, instala el agente y otórgale acceso al nivel de la organización. Luego, podrás agregar el agente a espacios de trabajo específicos de tu organización. En Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce. Junto al agente que quieres agregar, haz clic en Revisar agente. Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente. Marca la casilla junto a los espacios de trabajo en los que quieres que el agente esté disponible. Haz clic en Agregar a espacios de trabajo.



Administrar los agentes de Agentforce en Slack

Para administrar agentes en Slack, puedes editar su perfil, asignarles acceso de miembro y desinstalarlos.

Editar el perfil de un agente

Los propietarios, administradores, creadores de agentes y administradores de agentes asignados pueden editar los perfiles de los agentes en Slack. Para cambiar la imagen de perfil, ajustar las solicitudes sugeridas o asignar administradores de agentes adicionales, sigue estos pasos:

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no la ves, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el menú desplegable Todos los agentes y en Agentforce. Junto a un agente, haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Ver perfil del agente. Haz clic en Editar. Edita los campos del perfil que quieras cambiar y haz clic en Guardar.



Asignar acceso a un agente de servicio

De manera predeterminada, nadie puede usar los agentes de servicio de Agentforce en Slack hasta que un propietario o administrador otorgue el acceso correspondiente.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar Agentforce en el menú. Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página. Junto a un agente, haz clic en Administrar agente. Junto a «¿Quiénes pueden usar este agente?», haz clic en Editar. Elige quiénes pueden acceder al agente y haz clic en Guardar. En Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce. Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y selecciona un agente. Selecciona Permisos de usuario. Junto a «¿Quiénes pueden usar este agente?», haz clic en Editar. Elige quiénes pueden acceder al agente y haz clic en Guardar.



Quitar o desinstalar un agente

En los planes Pro y Business+, puedes desinstalar un agente. En los planes Enterprise, puedes quitar un agente de espacios de trabajo específicos o desinstalarlo de tu organización.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar Agentforce en el menú. Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página. Junto a un agente, haz clic en Administrar agente. Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha y selecciona Quitar [nombre del agente]. Quitar un agente de un espacio de trabajo En Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce. Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y luego en Administrar agente junto al agente que quieres quitar. Selecciona Administrar en la parte superior derecha y haz clic en Quitar de un espacio de trabajo. Marca la casilla junto a los espacios de trabajo de los que quieres quitar el agente y haz clic en Siguiente. Marca la casilla junto a Todo listo para quitar este agente y selecciona Quitar agente.

Desinstalar un agente de tu organización En Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce. Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y luego en Administrar agente junto al agente que quieres desinstalar. Selecciona Administrar en la esquina superior derecha y haz clic en Desinstalar de tu organización. Marca la casilla junto a Todo listo para quitar este agente y haz clic en Quitar agente.