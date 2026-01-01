Slackbot es un agente personal para el trabajo integrado directamente en Slack y Salesforce. Sin importar dónde trabaje tu equipo, puedes usar Slackbot para ponerte al día más rápidamente, planear los próximos pasos de una negociación con un cliente y mucho más. Todas las funciones de Slackbot disponibles en Slack (como la búsqueda en la web, las tareas y las habilidades) también funcionan en Salesforce.



Paso 1: Conecta una organización de Salesforce a Slack

Si ya conectaste una organización de Salesforce a Slack, ve directamente al Paso 2.

Sigue los pasos que se indican en Conectar Salesforce y Slack. Una vez que esté conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar usuarios de forma manual si no se les otorgó ya acceso a Salesforce en Slack.

Nota: Trabaja con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en Salesforce.



Paso 2: activa Slackbot en Slack

Los propietarios y administradores de planes Business+ y Enterprise pueden activar Slackbot desde la página de ajustes de IA.

Si usas Slack en el plan Gratuito o Pro (o tienes el plan Business+ y quieres desbloquear el uso más allá del límite de mensajes semanal por miembro), deberás habilitar el consumo medido. Al activar el consumo medido se habilita automáticamente Slackbot, y cualquier uso adicional más allá de los límites de tu plan se facturará con créditos flexibles de tu billetera digital.



Activar el uso de créditos flexibles para Slack en Salesforce

Si deseas usar créditos flexibles para Slackbot, un administrador de Salesforce debe activarlos para aprobar su uso en tu organización de Salesforce.

Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Administrar conexión de Slack. Activa el interruptor debajo de Créditos flexibles para Slack.



Activar el uso de créditos flexibles en Slack

En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Ajustes y en Slackbot. Junto a Consumo medido, haz clic en Editar. Selecciona una organización de Salesforce en el menú desplegable y haz clic en Conectar.



Paso 3: Asigna permisos de Slackbot en Salesforce

Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Conjuntos de permisos. Selecciona un conjunto de permisos personalizado o crea uno nuevo. Agrega el permiso Slackbot UI al conjunto de permisos. Haz clic en Administrar asignaciones y en Agregar asignaciones. Marca las casillas junto a los nombres de los usuarios a los que quieres asignar los permisos y haz clic en Siguiente. Si lo deseas, define una fecha de vencimiento para la asignación del conjunto de permisos. Haz clic Asignar.

Consejo: Visita la sección Manage Permission Set Assignments sobre cómo administrar las asignaciones de conjuntos de permisos en el Centro de ayuda de Salesforce para obtener más información.