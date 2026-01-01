Inicia una conversación con Slackbot, tu agente personal para el trabajo, directamente desde Salesforce. Puedes usar Slackbot para resumir la actividad reciente de un registro, analizar tu canalización y obtener las respuestas que necesitas sin interrumpir el flujo de tu trabajo.



Cómo funciona

Para usar Slackbot en Salesforce, un administrador de Salesforce debe asignarte el conjunto de permisos de Slackbot. Además, debes tener acceso a Slackbot en Slack.

Inicia una conversación con Slackbot desde un registro, y Slackbot lo usará como contexto para responder tus preguntas o prompts.

Si te pasas a Slack, podrás acceder a cualquier conversación con Slackbot iniciada en Salesforce desde tu historial.

¿Acabas de llegar a Slackbot? Consulta Cómo trabajar con Slackbot para ver todos los detalles.



Pregúntale lo que quieras a Slackbot

Si estás viendo una página de registro en Salesforce, Slackbot usará ese registro como contexto para responder. También puedes preguntar acerca de cualquier otra cosa, y Slackbot usará información relevante de Salesforce, Slack y fuentes de datos conectadas o servidores del MCP para responder.

En Salesforce, haz clic en Slackbot en la parte superior de la pantalla. Escribe un prompt o una pregunta en el campo de mensaje y haz clic en Enviar.

Nota: Puedes crear vistas interactivas en Slackbot desde Salesforce, pero solo es posible verlas en Slack.