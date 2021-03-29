Guerre des talents : comment attirer et fidéliser les candidats

La guerre des talents est-elle toujours d’actualité ? La crise n’a pas impacté tous les secteurs d’activité, certains secteurs arrivent à tirer leur épingle du jeu et sont même en croissance. Du coup, le fait de dénicher un bon profil, de réussir à le recruter et surtout de le garder reste un véritable défi pour les entreprises. Le cas d’une carrière complète qui se déroulerait au sein d’une même entreprise est en effet plutôt rare, voire révolu. Alors comment attirer les talents et leur donner envie de rester, quand aujourd’hui, d’après une étude LinkedIn, 22% des salariés quittent leur nouvel emploi au cours des 45 premiers jours et 4% ne donnent pas suite après le premier jour ?

Attirer les talents : Travailler sa marque employeur

L’entreprise doit consacrer une vraie réflexion à la définition de sa raison d’être et à sa culture, bien au-delà de son positionnement sur le marché.

Les entreprises travaillent également autour de leur marque employeur, c’est-à-dire « l’ensemble des problématiques d’image liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d’une entreprise ».

La question principale à se poser pour une entreprise est :

Pourquoi de futurs collaborateurs aimeraient-ils y travailler ici aussi, pourquoi n’auraient-ils plus envie de partir ?

Qu’a-t-elle à proposer que les autres ne proposent pas, en termes de parcours, d’avantages, de culture d’entreprise et de cohésion d’équipe ?

La raison d’être d’une entreprise désigne quant à elle la façon dont elle entend « jouer un rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique ». Selon Jean-Dominique Senard, interviewé dans Les Échos en 2018, « La raison d’être est un bien partagé qui engage et aligne tout le monde. (…) Elle permet de joindre le passé au présent ; c’est l’ADN de l’entreprise. Elle n’a pas de signification économique, mais relève plutôt de la vision et du sens .»

Pour travailler leur visibilité et pour attirer des talents rompus à la nouveauté, les entreprises doivent aussi inventer de nouvelles façons de recruter.



Elles peuvent aller rencontrer les jeunes talents avant la sortie des études, en concluant des partenariats avec les grandes écoles . Beaucoup d’entreprises misent sur les grandes écoles pour ce premier contact professionnel avec des étudiants, par exemple en leur proposant des challenges professionnels immersifs (appel à projet réalisé en équipe), avec parfois une offre de stage à la clé, une dotation et même, tout simplement, la possibilité de rencontrer des professionnels au-delà des interventions qui peuvent avoir lieu pendant des cours.

Ainsi, Amazon a lancé en 2017 le concours Amazon Campus Challenge, dont le but premier est de former des étudiants de Master au e-commerce via une expérience entrepreneuriale unique et concrète.

Pour attirer des talents, depuis quelques années, beaucoup ne se limitent plus à la simple annonce diffusée en ligne.

Être présent sur des sites consultés par des candidats, d’une manière proactive est un plus : par exemple en postant sur LinkedIn des posts engageants, incitant à la discussion, au-delà de son actualité commerciale. Certains futurs collaborateurs se trouvent peut-être parmi la communauté des lecteurs !





Certaines adoptent des formats beaucoup plus innovants et vivants. On attend de plus en plus des nouveaux collaborateurs d’avoir certaines qualités ou soft skills qui dépassent les pures compétences techniques du travail. Parmi elles, la créativité. A ce titre, pour les entreprises à la recherche de candidats talentueux il est impératif de montrer l’exemple.

Le site « Welcome to the Jungle » par exemple met en avant régulièrement des entreprises qui désirent se faire connaître et trouver des candidats, à travers des vidéos de témoignages de plusieurs collaborateurs occupant des postes différents, du stagiaire au CEO

Le format podcast peut également être un excellent outil pour travailler sa marque employeur ou pour recruter. Louis Vuitton a ainsi créé un podcast donnant la parole à ses collaborateurs, et Adidas a créé ses propres vidéos pour les mettre en avant également.





Certaines entreprises ont aussi eu l’idée de créer des web séries de recrutement.

Tous ces formats valorisent l’aventure humaine qui se dessine au sein de l’entreprise. Cela permet également à des candidats de se projeter plus facilement et peut-être de se reconnaître déjà dans les valeurs et le projet d’entreprise. En effet, les collaborateurs pour être engagés ont besoin de se sentir en adéquation avec l’entreprise pour trouver du sens.

Apporter bien plus que de l’expérience professionnelle

Soigner l’accueil des nouveaux collaborateurs

98 % des dirigeants considèrent ainsi que l’onboarding est un élément essentiel pour favoriser la rétention des salariés. Une bonne intégration se prépare avec soin. Ce temps d’accueil est très important et doit permettre à un collaborateur à la fois d’obtenir toutes les informations nécessaires à sa bonne intégration dans l’entreprise, mais aussi de pouvoir d’ores et déjà s’imprégner de la culture d’entreprise et de connaître son équipe. Il peut être idéal de rencontrer sa future équipe en amont du jour J.

Avec Slack, il est possible d’échanger de façon privilégiée avec les membres de sa future équipe, ou encore entre nouveaux collaborateurs, dans un canal de discussion dédié aux nouveaux arrivants.





Et avec l’utilisation de bots ou de générateurs de flux de travail, un nouvel employé peut trouver toutes les réponses à ses questions plus techniques, liées au quotidien et services de l’entreprise (restauration, réservation de salles de réunion…) ou d’ordre administratif, sans avoir à chercher le bon interlocuteur.





Slack permet aussi de présenter un nouvel arrivant à toute l’entreprise : ce format a beaucoup d’impact, car tout le monde peut réagir avec un petit « reacji » de bienvenue.

Avec Slack, le collaborateur se sent non seulement accueilli mais aussi vraiment intégré dans son équipe et au sein de l’entreprise. Fini le temps du premier jour de travail avec une boîte mail vide en guise d’accueil, où l’on ne sait pas à qui écrire, ni le nom de famille des interlocuteurs pour essayer de reconstituer leur adresse e-mail par déduction, ou encore à quoi ils ressemblent et s’ils sont disponibles pour échanger ! Mais aussi : ce qui s’est passé précédemment sur le projet auquel le nouvel arrivant est censé contribuer rapidement.

Pour être réactif, rien de tel que d’avoir tous les renseignements à portée de main et un temps pour les appréhender, en posant des questions aux bonnes personnes et au bon endroit.

Offrir un package d’avantages multiples

Aujourd’hui, les entreprises ont tout intérêt à proposer un package d’avantages de base très attractifs (rémunération et intéressement, mutuelle compétitive, mais aussi système de conciergerie, politique familiale incluant des crèches d’entreprise, réductions pour accéder à une salle de sport…).

Mais les avantages « immatériels » sont aussi très importants, comme la possibilité pour le candidat de se sentir autonome au sein de son poste. Par exemple, avec une possibilité souple de télétravail. Comme le faisait remarquer Maxime Wertheim, IT Manager chez Voodoo, le recrutement 100% digital est un point fort : « Cela nous permet de recruter les meilleurs talents où ils sont et où ils ont envie d’être ».

Proposer un vrai parcours de progression

Un autre point important : les entreprises doivent comprendre que leur apport dans la formation du salarié est essentiel.

Le candidat attend que l’entreprise lui apporte une vraie expérience et une opportunité d’évoluer.





Il est donc important de s’adapter à cette nouvelle donne, par exemple en proposant des cycles de formation de qualité, au-delà des catalogues classiques de formation que l’on peut trouver partout.





Mais aussi, en informant régulièrement sur des opportunités de carrière dans l’entreprise, en favorisant la mobilité interne, etc.





Également, en accompagnant de près les hauts potentiels identifiés.

Slack est utilisé comme l’outil collaboratif principal et transversal au sein de l’entreprise et recèle également une autre richesse en termes de base de connaissances, donnant accès à toutes les ressources de l’entreprise et la possibilité de se former en continu.

Valoriser et récompenser les succès

L’entreprise doit donc savoir tirer parti de l’instant présent et anticiper la routine, l’envie de changement et le besoin de progresser. Pour cela, il faut suivre le collaborateur de façon fine dès le début de son parcours.

Un parcours qu’il est important de valoriser ! Suivre et souligner les succès est important, dès le début de l’intégration du salarié.

On peut par exemple communiquer sur son arrivée en mettant en avant ses succès antérieurs.





Puis, au fur et à mesure de son parcours, mettre en lumière ses différents points d’étape franchis. Le fait de valoriser le collaborateur dans Slack permet aux autres collaborateurs de le féliciter et de l’encourager et renforce son succès.

Favoriser les interactions et la création de communautés

En plus d’accompagner la carrière, l’entreprise doit pouvoir être en mesure aujourd’hui de contribuer à la réalisation et à l’épanouissement professionnel. Idéalement, elle offre aux collaborateurs un parcours de progression et des missions qualitatives, et du point de vue collectif, elle lui permet de s’inclure dans un groupe qui lui donne envie d’avancer, de contribuer pleinement au projet de l’entreprise.

L’idée est de valoriser l’aventure humaine, le réseau, de favoriser les échanges entre les communautés partageant les mêmes centres d’intérêt ou certains passe-temps extra professionnels.

On peut encourager et même promouvoir les groupes d’employés, en encourageant les personnes qui ont des affinités ou des centres d’intérêt en commun à créer des communautés. Ce type d’activités contribue à la cohésion d’équipe ainsi qu’au moral et à l’implication des salariés.





Chacun peut aussi créer son propre canal autour de centres d’intérêt et y inviter les personnes de son choix.

Le fait d’encourager ce temps en dehors de tout ce qui est strictement professionnel montre aux salariés que ce pan de leur vie est aussi important que le travail, ce qui contribue à un équilibre de plus en recherché.

La quête de sens et d’équilibre

Les anciens schémas de progression professionnelle ont évolué, et les salariés ne veulent plus sacrifier leur temps personnel et familial pour des missions auxquelles ils ne trouveraient aucun sens.

La question du sens est en effet aussi importante !

Selon une étude Denjean et associés concernant les attentes des étudiants et des jeunes diplômés de la finance envers les entreprises en matière de RSE : les trois priorités évoquées sont de bonnes conditions de travail, la réduction impact environnemental et le respect des enjeux éthiques.





Et dans une enquête du cabinet études allemand Universun en 2020, menée auprès d’écoles de commerces, et d’ écoles d’ingénieurs de formation informatiques et télécom, l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle» , est cité en premier. D’autres attentes ressortent également : des horaires flexibles de travail, pas d'intrusion au sein du temps libre du salarié, le respect des heures de travail et pas de culture du présentéisme.

La digitalisation doit prendre en compte l’expérience employé

L’entreprise doit conserver une certaine cohérence dans sa démarche, par exemple promettre modernité, progression et flexibilité aux salariés va de pair avec la proposition d’outils performants.

Les entreprises qui utilisent Slack constatent une amélioration de 10 % de la satisfaction des employés. La valeur commerciale de Slack, Étude IDC, 2017

La collaboration comme valeur-clé

La collaboration est plébiscitée par les cadres. Une étude d’OpinionWay pour Slack en janvier 2020 a fait ressortir que pour 23 % des cadres français collaborer, est une opportunité de progresser dans son travail (23%).



Et pour 93%, la collaboration permet de s’enrichir intellectuellement (93%), elle nécessité notamment la mise à disposition d’outils collaboratifs appropriés (24%) synonymes de coordination (39%), d’efficacité (38%) et de productivité (30%).



Des outils vraiment collaboratifs

Lorsqu’un nouveau collaborateur intègre l’entreprise, il recherche des outils collaboratifs aussi performants et simples que ses outils habituels dans le cadre de sa vie privée.

Slack répond à ce besoin et favorise la communication, l’engagement et les interactions transparentes. Les nombreuses intégrations d’applications possibles dans Slack permettent d’être encore plus créatif pour optimiser la communication interne et la cohésion d’équipe.

Installer HeyTaco! est « une plate-forme de reconnaissance par les pairs amusante qui construit des équipes plus heureuses en inspirant une communication positive » Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Installer Bonusly permet à chacun de montrer rapidement et facilement son appréciation à ses collègues de manière publique. Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Il est possible également de créer ses propres intégrations.

Chez Fabernovel, plusieurs bots créés par l’entreprise et intégrés dans Slack permet aux nouveaux arrivants de faire connaissance, par exemple en déjeunant ensemble de façon aléatoire. En 100 % télétravail, ces interactions restent possibles… dans Slack !



Slack permet également de suivre l’engagement des collaborateurs. La plateforme collaborative favorise la communication interne et les retours de collaborateurs qui peuvent, par un simple emoji, réagir à des publications. Ces « reacjis » peuvent être une véritable prise de température pour les directions générales, qui complètent ce suivi par des sondages et enquêtes internes.

Ces sondages peuvent être aussi adaptés aux nouveaux collaborateurs pour savoir comment se passe leur intégration, en amont d’un entretien plus formel par exemple.

Cette véritable prise en considération des collaborateurs, de façon régulière et spontanée dans Slack, ponctue la collaboration dans une dynamique positive et montre que l’entreprise se soucie du parcours et du bien-être des salariés.

Installer SurveyMonkey permet d'envoyer des sondages rapides dans Slack. Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Slack est ainsi au service d’une politique d’intégration qu’il est nécessaire de bien penser en amont.

Au regard des nouvelles organisations du travail et particulièrement depuis 2020 où le télétravail a fait un bond historique forcé, les entreprises doivent relever de nombreux défis, comme l’intégration du collaborateur en télétravail total.

Le Future forum initié par Slack a mis en place un rapport trimestriel, l’Indice d’expérience des collaborateurs en télétravail, qui définit cinq critères d’évaluation clés de cette expérience : la productivité, l’équilibre vie professionnelle/vie privée, la gestion du stress et de l’anxiété liés au travail, le sentiment d’appartenance et le bien-être au travail. 5 critères auxquels les entreprises peuvent prêter attention en télétravail mais aussi en présentiel.

Pour attirer les talents, les entreprises doivent se concentrer sur ce qui peut donner envie aux candidats de venir mais surtout, ce qui peut les convaincre de rester et de ne pas avoir envie de partir. Plus les salariés sont engagés, moins ils ont envie de partir. Et au-delà de l’engagement, l’entreprise peut travailler sur l’alignement des collaborateurs avec les valeurs de l’entreprise et son projet. Lorsqu’une entreprise offre du sens et des avantages qui deviennent indispensable, il est alors plus difficile d’y renoncer. En plus des avantages offerts aux salariés dans le cadre d’une politique d’intégration, Slack offre un environnement collaboratif qui donne la possibilité de créer du lien, des outils performants et un accès permanent aux bonnes informations. Slack accompagne les entreprises dans le suivi des collaborateurs et permet d’éviter de disperser l’énergie dans les processus, au profit d’une plus grande efficacité et d’une meilleure productivité du travail.