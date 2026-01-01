Fabernovel : favoriser l’agilité et l’innovation avec Slack

Vous voulez que votre marque se fasse remarquer dans un environnement publicitaire surchargé, développer une feuille de route de stratégie numérique, ou lancer un nouveau produit ? Fabernovel, une agence de consultance internationale, dispose des équipes pour vous aider.

En tant qu’early adopters passionnées d’innovation, les équipes de Fabernovel ont décidé de tester Slack dès ses débuts en 2014. Stéphane Distinguin, le fondateur et CEO de l’entreprise, a rapidement perçu le potentiel de cette solution collaborative. « Nous avions senti qu’il y avait quelque chose à explorer, cela coïncidait avec notre intuition qu’il fallait limiter les e-mails dans la gestion du quotidien » se souvient-il.

Depuis, ce client historique de Slack s’y sent chez lui. « C’est comme dans un appartement : nous avons la sécurité des murs et nous pouvons arranger les pièces au fur et à mesure, selon nos besoins. Slack est un outil riche, qui permet à la fois des usages formels et informels. Je n’en ai pas encore fait le tour ! » s’enthousiasme Stéphane Distinguin.

Aujourd’hui, Fabernovel utilise Slack comme plateforme centrale de communication, mais aussi pour rassembler et organiser les connaissances. Elle permet aux collaborateurs de mieux travailler, s'organiser et être efficace au quotidien, à travers des formats ludiques et conviviaux.

Augmenter la productivité grâce aux applications intégrées

Slack est une solution flexible et spécialisée, et les organisations peuvent personnaliser cette plateforme pour répondre précisément à leurs besoins grâce à de nombreuses applications et intégrations. Par exemple, les ingénieurs de Fabernovel ont amélioré leur espace de travail Slack en y intégrant Rollbar, qui permet de suivre les erreurs de production en temps réel. L’application permet aux développeurs de réagir rapidement en cas de problème, de prévenir leurs collègues et de partager des informations grâce à des mises à jour de statut.

Pour centraliser les processus et données d’entreprise, Fabernovel utilise l’outil Podio. Auparavant, à la signature d’un nouveau contrat client, les collaborateurs se rassemblaient en personne pour faire retentir une cloche et fêter cette réussite tous ensemble. Mais ce n’est plus possible depuis leur installation dans des nouveaux bureaux en 2019, car les équipes sont réparties sur 6 étages. Fabernovel a alors décidé d’automatiser ce processus dans Slack. Dorénavant, lorsqu’un accord est conclu dans Podio, il est automatiquement publié dans le canal #welovewins avec le montant de l’accord et son responsable, qui peut alors partager de plus amples détails et féliciter toutes les personnes impliquées.

« Cela peut paraître basique, mais cette notification permet de mettre les équipes au diapason, affirme Hugo Hache, le Directeur technique de Fabernovel. Cette petite dose de dopamine aide nos employés à se sentir unis. »

Lucca, le système d’informations des ressources humaines, s’intègre parfaitement à Slack et permet aux employés de Fabernovel de mettre à jour leur statut lorsqu’ils travaillent à distance. Cette fonctionnalité s’est révélée essentielle durant l’épidémie de Covid-19.

Les équipes de développement ont conçu leurs propres applications intégrées à Slack :

- Un générateur de codes wifi temporaires, à la demande

Avec cette application, Fabernovel peut proposer à tous ses visiteurs (clients, prospects, prestataires…) un code wifi éphémère, à la demande. Pratique, rapide et sécurisé, ce processus protège les accès Internet de la société. « En termes de manipulation technique, intégrer une application dans Slack est aussi simple que d’envoyer un SMS. Pour du développement spécifique, il faut une bonne réflexion stratégique en amont mais ensuite, cela ne prend pas plus d’une journée ! » résume Hugo Hache.

- Un outil de gestion des spécifications d’API

Fabernovel a automatisé le développement back-end au service du développement front-end. Les développeurs front-end ont ainsi accès à un résumé automatisé et savent précisément où ils en sont. « Le fait de formaliser ce processus en donnant un résumé travaillé dans sa formulation et dans sa présentation, pour lequel on a bien soigné le wording et la forme, a vraiment favorisé l’adoption de l’outil » précise Hugo Hache.

- Une “quiz box” pour la formation des collaborateurs

Les équipes techniques ont aussi créé une quiz box, pour aider les collaborateurs à se former et leur permettre de tester leurs savoirs techniques. Cette base de connaissances centrale regroupe des QCM de différents niveaux, pour s’entraîner en vue de la certification Scrum, une méthodologie Agile.

Booster la collaboration interne et externe

Slack permet à Fabernovel de redéfinir le rythme des échanges, à son image.

En interne, la communication asynchrone dans les canaux Slack permet notamment aux équipes techniques et de développement de Fabernovel de traiter les demandes de façon plus efficace, en segmentant les processus : « On utilise plusieurs outils qui occupent chacun un rôle bien précis, explique Hugo Hache, directeur technique. Github pour bien contextualiser les demandes, Slack pour débattre et échanger plus rapidement, et Jira pour les tickets de suivi. »

Slack est aussi un lieu d’échange privilégié entre un manager et son équipe. Son instantanéité accélère les processus de validation, fluidifiant ainsi les échanges collaboratifs. Cela permet de sauter certaines étapes et d’éviter que les demandes soient noyées dans une boîte mail déjà bien remplie, par exemple.

En parallèle de ces dynamiques d’équipes, Slack est un véritable outil d’accès à la connaissance, qui passe par la bonne visibilité des informations (grâce aux hashtags, aux canaux) et une interaction facilitée avec les personnes compétentes. Chaque discussion est un nouvel apport de savoir, chacun peut trouver des réponses à ses questions via une simple recherche.

Fabernovel utilise aussi Slack avec ses interlocuteurs externes, pour des échanges plus pertinents et plus riches. L’entreprise a peu de sous-traitants, les communications externes se font donc surtout avec les clients, qui se voient attribuer un accès sécurisé et privé à un canal Slack leur permettant d’échanger avec Fabernovel. À la clé, des échanges plus fluides et plus rapides que par e-mail, et une relation renforcée. Du point de vue de la sécurité et de la confidentialité, ce type de canal permet de contrôler qui est mis dans la boucle des échanges, sans risque d’oubli ou d’erreur. Il est de plus possible de fixer une date d’expiration et de renouvellement des accès.

Enrichir la communication du groupe et la culture d’entreprise

À force d’acquisitions et de créations de sociétés, Fabernovel regroupe aujourd’hui sous une seule marque près de 400 collaborateurs sur 3 continents. Slack a contribué à harmoniser la communication à l’échelle du groupe.

« En 2017, nous avons racheté une entreprise spécialisée dans les applications et les plateformes numériques, indique Distinguin. Ses équipes étaient principalement composées d’ingénieurs ayant des connaissances techniques poussées. Nous les avons rencontrés afin de discuter des termes de la fusion. Notre présentation ne suscitait pas de réaction particulière, jusqu’à ce que nous leur disions qu’ils allaient utiliser Slack avec une licence illimitée, comme nous le faisions déjà chez Fabernovel. Ils se sont mis à applaudir. »

Et en effet, au quotidien, Slack permet de renforcer la culture d’entreprise, notamment en construisant et en renouvelant la communication interne, avec une vraie dimension de proximité qui favorise les interactions.

« S’ajoutant à la qualité du travail des collaborateurs, la qualité d’interaction permise par Slack est un gros levier de stratégie opérationnelle » Stéphane Distinguin CEO et fondateur, Fabernovel

- Faire grandir les talents

Fabernovel implémente un module complémentaire à Slack pour établir des connexions plus fortes entre ses collaborateurs. Cet outil permet d’identifier les capacités, les domaines d’expertise et les centres d’intérêt de ces personnes. L’objectif de Fabernovel est de créer de nouvelles combinaisons d’équipes pour que les employés puissent collaborer plus efficacement, en exploitant les points forts de chacun.

- Fédérer les équipes

À son arrivée, chaque nouveau collaborateur est accueilli et présenté aux autres sur Slack. Un bot nommé Marie-Ange Nardi, en clin d’œil à la présentatrice de l’émission des années 90 « Qui est qui ? », propose pendant deux semaines aux nouveaux arrivants de rencontrer plusieurs collègues. Dans le même esprit, un autre bot, Marvin, crée de façon ludique des « matchs » entre les collaborateurs, pour leur permettre de se rencontrer physiquement ou virtuellement… Une sorte de « speed meeting » dédié à la cohésion d’équipe.

Ces bots personnifiés créent une connivence entre les utilisateurs. En favorisant les échanges informels, ils participent au développement d’une bonne culture de l’entreprise.

- Renouveler les codes de la communication interne

Rapide, simple et agréable, Slack utilise des codes qui lui sont propres, à l’opposé de la culture e-mail. Mais cela n’empêche pas la profondeur dans la communication, au contraire. « Étant malentendante, j’ai une forte culture de l’écrit, explique Fleur Douet. Et Slack porte vraiment cette culture, en permettant un mode de communication pertinent. Par exemple, tout y est bien “rangé” en quelque sorte. Il est plus facile de retrouver des informations dans Slack que dans une boîte mail. »

Un système structuré, avec des codes spécifiques qui facilitent les échanges : « Les émojis, et leur usage tel que favorisé par Slack, s’inscrivent dans un contexte de discussion chaleureux. Mais ils permettent aussi de créer de nouveaux codes de communication, de bien contextualiser, de comprendre les intentions dans les propos, de donner facilement son approbation et même, de conserver une certaine retenue dans les échanges lorsque c’est nécessaire », confirme Stéphane Distinguin.

Aujourd’hui, Slack est donc incontournable pour Fabernovel. L’outil permet aux équipes de concrétiser l’innovation pour faire avancer les projets dans un contexte d’échange très qualitatif. « S’ajoutant à la qualité du travail des collaborateurs, la qualité d’interaction permise par Slack est un gros levier de stratégie opérationnelle » conclut Stéphane Distinguin.